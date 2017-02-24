Шаг налево, два шага направо. Юрий Цыбанев – о провале «Зенита»

Про разноцветную ярмарку с названием Лига Европы точно известно одно: здесь не любят жирных. Поэтому «Зенит» с его раздутым апломбом попросили на выход сразу с началом плей-офф.

Кто-то из верных поклонников «Зенита», наверное, на меня взъестся, но я настаиваю: его сериал с «Андерлехтом» получился абсолютно неинформативным. Занятный – да. Для кого-то даже увлекательный. Отыграются ли? Вырвутся ли вперед? Удержат ли? Ну да, можно было вдоволь себя потешить такого рода вопросами. Но разве мы узнали про «Зенит» что-то новое? Про тот «Зенит», который, если честно, уже набил оскомину…

На знамени этой команды ныне начертано: «Если можно не играть – значит, будем не играть». А будем изображать на поле нечто жанровое, с максимальным комфортом для себя. У каждого из зрителей возникает, должно быть, своя ассоциация. Я, например, созерцая зенитовские манеры против Брюсселя, принялся, сам того не ожидая, напевать: «Это школа Соломона Пляра. Школа бальных танцев, вам говорят. Шаг налево, две шаги направо; шаг вперед и два назад». Была когда-то такая песенка с тонким юмором особого сорта.

Ну да: в коллективном бессознательном «Зенита» порой что-то вздрогнет. Когда в перерыве устроит бурную выволочку Луческу. Или когда, как перед ответкой с «Андерлехтом», предпримет попытку жесткого вразумления президент клуба.

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Но это ненадолго. И все вернется на круги своя.

Вам, читатель, хочется обратиться непосредственно к матчу? Ну а что там такого, в матче-то? Вот Геннадий Орлов упомянул, что «Андерлехт» идет в Бельгии вровень с «Брюгге». А «Брюгге» служил для соперников по лигачемпионской группе примерно тем же, чем служит тренировочная груша для боксеров. Да и в нашей зрительской памяти еще свежо, как «Ростов», едва сориентировавшись на незнакомой европейской местности, не оставил этому самому «Андерлехту» ни шанса. Это так, для ясности.

Послевкусие от матча побуждает больше к размышлению. Вот вышел Данни – и оказался самым живым и самым острым в зенитовских рядах. В его возрасте, после страшнейших травм… И в этом наблюдении, помимо естественной радости за верного рыцаря футбола, - еще и оценка отрезка зенитовской жизни после того как португалец выбыл. Вот такое «добро» она нажила, что Данни, вернувшись, - лучший, оказывается…

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Накануне нам предъявил сочные плоды зимней селекции «Краснодар». Он сделал два приобретения самых что ни на есть точечных: Классон и Рамирес. И эти кадровые поступления не просто пришлись к месту, а ознаменовали ментальную и тактическую перестройку игры. Оба новичка моментально стали идеологами новизны. «Зенит» зимой притащил с рынка целую бригаду. Но на ответный матч с «Андерлехтом» не вышел ни один из закупленных. Так зачем-то покупали-то? Впрок? Но куда их теперь столько - в контексте оставшихся 13 игр, - под три десятка, впрок припасенных? Словно это у вас распахнул двери приют для нуждающихся, право слово.

«Зенит»-2017 – это разношерстная толпа людей, равно довольных текущим моментом жизни.

Никогда и нигде такого рода массовка, случайно собравшаяся в одном месте, не называлась командой.