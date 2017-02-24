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«Проиграл «Зенит», а уволили Раньери»... Отставка в «Лестере» в соцсетях

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Проиграл «Зенит», а уволили Раньери»... Отставка в «Лестере» в соцсетях
Источник: Reuters

Социальные сети как всегда креативно отреагировали на потрясения в английской премьер-лиге. Как твиттер воспринял новости об отставке Клаудио Раньери с поста рулевого «Лестера».

После того, как «Советский спорт» одним из первых сообщил об отставке Раньери…

социальные сети всколыхнулись.

Экс-сотрудники «Советского спорта» вступили сразу же в ширящуюся секту слуцкофилов:


Есть те, кто увидел в этом прямые причинно-следственные связи с провалом питерских в 1/16 финала Лиги Европы:

В самом деле, вылетел «Зенит», а уволил Раньери.

Георгий Черданцев подумал философически о несовершенстве мироустройства:

Сказочке конец, тут сложно нес согласиться с Михаилом Моссаковским:

И только букмекеры, которым, казалось бы, просто положено быть циничными, сказали старику «спасибо»:


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