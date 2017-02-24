«Проиграл «Зенит», а уволили Раньери»... Отставка в «Лестере» в соцсетях

Социальные сети как всегда креативно отреагировали на потрясения в английской премьер-лиге. Как твиттер воспринял новости об отставке Клаудио Раньери с поста рулевого «Лестера».

После того, как «Советский спорт» одним из первых сообщил об отставке Раньери…

социальные сети всколыхнулись.

Экс-сотрудники «Советского спорта» вступили сразу же в ширящуюся секту слуцкофилов:

Как это не печально, но Лестер @LCFC нужно спасать прямо сейчас. Поэтому увольнение Раньери - правильный шаг. Надеюсь, возьмут Слуцкого. — Александр Боярский (@boyarskiy17) 23 февраля 2017 г.





Я думаю, что увольнение Раньери является многоходовочкой Слуцкого с использованием Мусы

Вы тоже заметили,что у 3 сторон всё с лета началось? — Sanders (@Shadow1882) 23 февраля 2017 г.

Есть те, кто увидел в этом прямые причинно-следственные связи с провалом питерских в 1/16 финала Лиги Европы:

Руководство Лестера посмотрело Зенит - Андерлехт и на всякий случай уволило Раньери. — Роман Кирюхин (@Sabotage131313) 23 февраля 2017 г.

В самом деле, вылетел «Зенит», а уволил Раньери.

Георгий Черданцев подумал философически о несовершенстве мироустройства:

Лестер уволил Раньери. Как жёсток и несправедлив этот мир. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 23 февраля 2017 г.

Сказочке конец, тут сложно нес согласиться с Михаилом Моссаковским:

Приехали. Лестер уволил Раньери. ВВС объявил. Так что, считайте, официально.

Вот и сказочке конец((( — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 23 февраля 2017 г.

И только букмекеры, которым, казалось бы, просто положено быть циничными, сказали старику «спасибо»: