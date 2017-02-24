«Проиграл «Зенит», а уволили Раньери»... Отставка в «Лестере» в соцсетях
Социальные сети как всегда креативно отреагировали на потрясения в английской премьер-лиге. Как твиттер воспринял новости об отставке Клаудио Раньери с поста рулевого «Лестера».
После того, как «Советский спорт» одним из первых сообщил об отставке Раньери…
Вчера ты - лучший тренер АПЛ. Сегодня ты уволен! Клаудио Раньери официально уволен из "Лестера"#Лестер #АПЛ #Раньери pic.twitter.com/J5DAeIiKbO— Sovsport.ru (@sovsport) 23 февраля 2017 г.
социальные сети всколыхнулись.
Экс-сотрудники «Советского спорта» вступили сразу же в ширящуюся секту слуцкофилов:
Как это не печально, но Лестер @LCFC нужно спасать прямо сейчас. Поэтому увольнение Раньери - правильный шаг. Надеюсь, возьмут Слуцкого.— Александр Боярский (@boyarskiy17) 23 февраля 2017 г.
Я думаю, что увольнение Раньери является многоходовочкой Слуцкого с использованием Мусы— Sanders (@Shadow1882) 23 февраля 2017 г.
Вы тоже заметили,что у 3 сторон всё с лета началось?
Есть те, кто увидел в этом прямые причинно-следственные связи с провалом питерских в 1/16 финала Лиги Европы:
Руководство Лестера посмотрело Зенит - Андерлехт и на всякий случай уволило Раньери.— Роман Кирюхин (@Sabotage131313) 23 февраля 2017 г.
В самом деле, вылетел «Зенит», а уволил Раньери.
Георгий Черданцев подумал философически о несовершенстве мироустройства:
Лестер уволил Раньери. Как жёсток и несправедлив этот мир.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 23 февраля 2017 г.
Сказочке конец, тут сложно нес согласиться с Михаилом Моссаковским:
Приехали. Лестер уволил Раньери. ВВС объявил. Так что, считайте, официально.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 23 февраля 2017 г.
Вот и сказочке конец(((
И только букмекеры, которым, казалось бы, просто положено быть циничными, сказали старику «спасибо»:
Bye-bye... Спасибо тебе за волшебство, Клаудио. 👏👏👏#Раньери #Лестер pic.twitter.com/oJX4gZs12I— Лига Ставок (@ligastavokru) 23 февраля 2017 г.