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О львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕ

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
О львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕ
Источник: Reuters

«Ростов» не сумел в большинстве победить пражскую «Спарту» (1:1), но уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Мысль по нынешним временам довольно банальная, но из трех российских клубов, начавших сезон, «Ростов» произвел наиболее сильное впечатление. В первую очередь — той гарантией, с которой была добыта победа над «Спартой». Команда Бердыева сыграла так, словно дуэль состоит из одного матча: решила все вопросы еще в Ростове. Ясно, что чехи — не «Фенербахче» с «Андерлехтом», а вариант «лайт», но шанса им не дали никакого. Совсем.

Один из показателей серьезности подхода — тот же стартовый состав. В гостях дончане предстали в прежнем боевом обвесе. Думаю, не потому, что Курбан Бердыев боялся проиграть. И не потому, что команда в феврале еще не успела устать, поэтому пусть себе сыгрывается.

Дело в другом. В «Ростов» была заложен программа. Успешное начало — не повод ее менять. Для того все и закладывалось больше месяца, чтобы быть полностью выполненным. Качественный механизм — всегда нерушимость правил, действий, материалов. Отказ от чего-то в пользу мимолетной расслабленности или сибаритства — не по-солдатски, не по-Бердыевски. Вышли, отработали, убедились в правильности курса, - сказали себе «спасибо» за честное отношение к ремеслу. Ать-два.

И речь не о муштре - о самоуважении.

То есть о том, чего в очередной раз не хватило «Зениту».

Два матча подряд — благодать для сравнений. Атака и там, и там - атака: творит, ищет, ошибается и опять творит. Но представить Граната или Наваса с авантюрно горящим взглядом португальца Нету, с его подловатыми футбольными манерами и вечными взмахами рук в надежде выцыганить аут, никак не могу. У ростовчан если и ошибки, то от переконцентрации. Португалец же словно танцующий в ринге боксер, опустивший перчатки: дразнит, глумится, выёживается, а потом вдруг получает в роговой отсек и падает кулем, не сделав то, ради чего вышел драться.

И ладно бы впервые. Но на Нету через матч укорота нет! А не Нету, так Лодыгин. А не Лодыгин, так Ачеампонг...

Если продолжить сравнения, поневоле вспоминается чья-то там древняя мудрость: стадо баранов во главе со львом - львы, а стадо львов во главе с бараном — бараны. И это не про уровень ростовских футболистов. И даже не про Мирчу Луческу. Это про отсутствие львиного инстинкта у одних, и умелое взращивание его в других.

Мне бы хотелось понять, что вообще движет «Зенитом», кроме тактических воззрений румына. Силюсь — но никак не могу.

Впрочем, мы еще не отметили ростовский гол. Обыкновенный космос. Европа. Красота линий и эстетическое чувство Бухарова. 5:0 по сумме двух матчей.

И что, «а потом кататься»? Контрольный матч? Не совсем. Перегруппировались, подтянули гетры, снова встали к кульману. Чертеж был готов, но если не дотерпеть и закурить, не начертится следующий. В КБ «Бердыев» по-другому не бывает. А если и случается что-то вроде ответного гола Караваева, причастные потом сильно жалеют об этом, извлекают уроки, зарубают на носах и произносят фразу «перед лицом своих товарищей торжественно клянусь».

Матч

Спарта - Ростов - 1:1 (0:1)

Голы

Полоз 13 (0:1). Караваев 83 (1:1).

Состав

Спарта: Коубек, Мазух (Гавелка, 46), Намойнесу, Голек, Кадлец М., Караваев, Сачек, Чермак, Пулкраб (Шурал, 40), Юлиш, Альбьяч (Хюбш, 70)

Ростов: Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 46), Калачёв, Полоз, Бухаров (Азмун, 46)

Предупреждения:

Намойнесу, 35; Шурал, 71 - Бухаров, 24; Калачёв, 51; Ерохин, 77

Удаления:

Намойнесу, 66 - нет

Судья:

Хюсейн Гечек (Турция)

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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