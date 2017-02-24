«У «Ростова» запас прочности больше, чем у «Краснодара». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» (1:1).

- Перед игрой было ясно, что четыре гола «Ростов» не пропустит. Тем более «Спарта» была очень нервозной. Что-то внутри у них, чувствуется, происходит. Легионеры темнокожие в каждой игре мутят.

В прошлом сезоне «Спарта» была в порядке, когда играла с «Краснодаром». Теперь же игроки команды вели себя грубо и хамски. С российскими-то командами у «Спарты» обычно все неплохо получалось, а здесь – провал. В матче с не самой лучшей, по мнению чехов, командой из России. Она их просто опозорила.

Игра шла до гола. И гол этот великолепный забил «Ростов». Настолько все здорово было сделано. Как Бухаров принял мяч, как пробил Полоз, не давая опуститься мячу… Класс!

Пройдет ли «Ростов» следующую стадию, во многом будет зависеть от жеребьевки. Перед «Спартой» всегда говорил, что уверен в «Ростове», потому что понимаю, как к сезону команду готовит Бердыев. Не знал, как готовит игроков Шалимов. Но, судя по матчам с «Фенербахче», «Краснодар» в хорошем физическом состоянии. На мой взгляд, обе команды могут пройти дальше. Но у «Ростова» все равно запас прочности больше, чем у «Краснодара». «Ростов» спокойно может на ноль сыграть. Вот как со «Спартой» – уверенно, с чувством собственного достоинства.

Выпадал разве что вратарь «Ростова». Невпопад часто выскакивал, его провоцировали, били. Да, парень молодой, но тут все зависит от вратаря, а не от возраста. Молодой Акинфеев, может, даже лучше сегодняшнего действовал. Вратарь должен выходить на мяч с ревом, гаком, выставленной коленкой. И тогда никто не рыпнется!

Джанаева же, судя по всему, поберегли. Перед первой игрой Сослана не выпустили вынужденно, а теперь его участие было не самым главным моментом.

В общем, «Ростов» и «Краснодар» идут дальше. «Зенит» – нет. О чем это говорит? У нас когда «Зенит», «Спартак» или ЦСКА вылетают из еврокубков, начинаются разговоры, что теперь можно сосредоточиться на чемпионате. На самом деле, ничего хорошего в этом нет. В Европе надо показывать себя.