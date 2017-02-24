Россия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентов

Благодаря успешному выступлению наших клубов Россия закрепилась на шестом месте таблицы коэффициентов УЕФА.

Отличная евронеделя! Она могла быть идеальной, даже сказочной, не пропусти «Зенит» роковой гол. Но мы не в сказке. Результат все равно впечатляет – четыре набранных очка (два заработал «Зенит» и по одному – «Ростов» и «Краснодар») и два клуба в 1/8 финала Лиги Европы. Впереди у нас еще как минимум четыре матча, в которых будут разыграны десять очков (в том числе бонус за выход в четвертьфинал).

Напомним, в прошлом году Россия также была представлена в еврокубковом плей-офф тремя клубами; только «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Тогда все трое вылетели, набрав в шести матчах лишь одно очко. Сейчас – восемь очков и только один вылет. С тем же «Фенербахче», с той же «Спартой»…

Не менее и даже более приятно сравнить наши показатели с конкурентами по таблице коэффициентов.

Португалия на этой неделе была представлена одним клубом – «Порту» на своем поле уступил «Ювентусу» (0:2). Итог – ноль очков. Неделю назад Россия обошла португальцев в рейтинге, а сейчас – оторвалась. Фактически Португалия уже повержена: ее отставание составляет 1.000 балл, то есть шесть очков. У нее остаются шансы вернуться на шестую строчку, только если «Бенфика» сотворит большую сенсацию в этом розыгрыше Лиги чемпионов (первая игра – домашняя победа над дортмундской «Боруссией» – 1:0).

Россия настолько здорово выступила в первой стадии плей-офф, что пришлось вспомнить о Франции. С ней мы как бы тоже конкурировали в начале сезона, но осенью французы оторвались и выпали из нашего поля зрения. Что ж, на этой неделе Франция усилиями двух клубов набрала два очка (великая победа «Лиона» над «АЗ Алкмаром» – 7:1). Мы отыграли сразу больше двух очков. Почему больше – потому что у Франции, как и Португалии, все набранные очки делятся на шесть (количество стартовавших клубов), тогда как у нас – на пять.

Разумеется, Франция все еще далеко. Даже очень далеко. И, в отличие от Португалии, точно будет представлена в следующей стадии плей-офф. Но для себя отмечаем: приближаемся.

Таблица коэффициентов УЕФА

«Ростов» остается единоличным лидером по вкладу в рейтинг России. На его счету уже 14 очков. У «Зенита» – 12, у «Краснодара» – 11,5, у ЦСКА – 7, у «Спартака» – 0,5. «Ростов», которому на старте сезона многие предрекали провал, набрал почти в два раза больше очков, чем «Спартак» и ЦСКА вместе взятые.

Россия по-прежнему занимает седьмое место в рейтинге текущего сезона, отставая от Бельгии, проводящей свой лучший евросезон за последние несколько десятилетий (во всяком случае, с точки зрения еврокубковой математики).

В клубном рейтинге вновь отмечаем положительную динамику «Краснодара» и «Ростова». Первый поднялся на одну строчку, второй – на четыре. «Зенит», лучшая российская команда в клубном рейтинге, остался на 18-м месте.