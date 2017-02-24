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Россия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентов
Источник: AP

Благодаря успешному выступлению наших клубов Россия закрепилась на шестом месте таблицы коэффициентов УЕФА.

Отличная евронеделя! Она могла быть идеальной, даже сказочной, не пропусти «Зенит» роковой гол. Но мы не в сказке. Результат все равно впечатляет – четыре набранных очка (два заработал «Зенит» и по одному – «Ростов» и «Краснодар») и два клуба в 1/8 финала Лиги Европы. Впереди у нас еще как минимум четыре матча, в которых будут разыграны десять очков (в том числе бонус за выход в четвертьфинал).

Напомним, в прошлом году Россия также была представлена в еврокубковом плей-офф тремя клубами; только «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Тогда все трое вылетели, набрав в шести матчах лишь одно очко. Сейчас – восемь очков и только один вылет. С тем же «Фенербахче», с той же «Спартой»…

Не менее и даже более приятно сравнить наши показатели с конкурентами по таблице коэффициентов.

Португалия на этой неделе была представлена одним клубом – «Порту» на своем поле уступил «Ювентусу» (0:2). Итог – ноль очков. Неделю назад Россия обошла португальцев в рейтинге, а сейчас – оторвалась. Фактически Португалия уже повержена: ее отставание составляет 1.000 балл, то есть шесть очков. У нее остаются шансы вернуться на шестую строчку, только если «Бенфика» сотворит большую сенсацию в этом розыгрыше Лиги чемпионов (первая игра – домашняя победа над дортмундской «Боруссией» – 1:0).

Россия настолько здорово выступила в первой стадии плей-офф, что пришлось вспомнить о Франции. С ней мы как бы тоже конкурировали в начале сезона, но осенью французы оторвались и выпали из нашего поля зрения. Что ж, на этой неделе Франция усилиями двух клубов набрала два очка (великая победа «Лиона» над «АЗ Алкмаром» – 7:1). Мы отыграли сразу больше двух очков. Почему больше – потому что у Франции, как и Португалии, все набранные очки делятся на шесть (количество стартовавших клубов), тогда как у нас – на пять.

Разумеется, Франция все еще далеко. Даже очень далеко. И, в отличие от Португалии, точно будет представлена в следующей стадии плей-офф. Но для себя отмечаем: приближаемся.

Таблица коэффициентов УЕФА

«Ростов» остается единоличным лидером по вкладу в рейтинг России. На его счету уже 14 очков. У «Зенита» – 12, у «Краснодара» – 11,5, у ЦСКА – 7, у «Спартака» – 0,5. «Ростов», которому на старте сезона многие предрекали провал, набрал почти в два раза больше очков, чем «Спартак» и ЦСКА вместе взятые.

Россия по-прежнему занимает седьмое место в рейтинге текущего сезона, отставая от Бельгии, проводящей свой лучший евросезон за последние несколько десятилетий (во всяком случае, с точки зрения еврокубковой математики).

В клубном рейтинге вновь отмечаем положительную динамику «Краснодара» и «Ростова». Первый поднялся на одну строчку, второй – на четыре. «Зенит», лучшая российская команда в клубном рейтинге, остался на 18-м месте.

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Михаил Борзыкин
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