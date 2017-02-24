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Встретятся ли «Краснодар» и «Ростов» в еврокубках? Все о жеребьевке Лиги Европы

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Встретятся ли «Краснодар» и «Ростов» в еврокубках? Все о жеребьевке Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне в 15.00 по московскому времени состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Советский спорт» рассказывает, как это будет.

ВСЕ УЧАСТНИКИ 1/8 ФИНАЛА

«КРАСНОДАР», «РОСТОВ» (оба - Россия), «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» М (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания) «Шальке» (Германия).

РЕГЛАМЕНТ

Главное правило – никаких правил. Если при жеребьевке 1/16 финала существовали определенные ограничения – друг на друга не могли попасть представители одной ассоциации, а также команды, игравшие в одной группе, кроме того, клубы были поделены на «сеяных» и «несеяных» – то теперь их нет. Единственный момент – УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы, но последних после вылета «Шахтера» в турнире не осталось.

ИНТРИГА

Соответственно, «Ростов» и «Краснодар» вполне могут сыграть друг с другом. Пока российские клубы еще ни разу не встречались между собой в еврокубках. Хотя возможности такие были – речь, разумеется, о Лиге Европы. Но жребий каждый раз решал иначе. И раз уж «Краснодар» и «Ростов» пишут в этом сезоне свою европейскую историю (те же «быки» прошли «Фенербахче» в 9-й день рождения клуба), то почему бы не случится уникальному и дебютному противостоянию?

Интерес, без сомнения, был бы колоссальный. И, опять же, в плане борьбы за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, занятие которого позволит заявить три клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19, встреча двух российских команд была бы выгодна – еврокубковые очки будут набраны в любом случае. Плюс, один из клубов поборется за них и в четвертьфинале.

ПОЖЕЛАНИЯ

Если же мечтать о ком-то статусном и звездном, то тут идеальный кандидат – это «Манчестер Юнайтед». Только вообразите – Ибрагимович, Погба и Мхитарян на новой чудо-арене «Краснодара». Или представьте себе - противостояние Курбана Бердыева и его свиты с Жозе Моуринью. Интригует, не правда ли? А, учитывая, что «МЮ» - самый популярный зарубежный клуб в России, ажиотаж будет запредельным.

Было бы любопытно снова увидеть в России нашего старого знакомого Лучано Спаллетти с его «Ромой». В этом смысле, конечно, жалко, что вылетел «Зенит» и встреча итальянского тренера с бывшей командой не состоится. Ну и, потом, это, возможно, будет последней возможностью увидеть живьем легендарного Франческо Тотти.

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