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Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Западной Конференции.

5. Томми Хухтала («Йокерит»)

Канадский защитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй на ложном замахе выбирается на позицию для броска, но отдает передачу на Томми Хухталу. Последний в касание бросил мимо голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.

4. Максим Мамин (ЦСКА)

Контратака ЦСКА: Валерий Ничушкин сделал передачу вперед на Максима Мамина. Форвард  армейцев убежал «один в ноль» и красиво переиграл голкипера «Йокерита» Райана Запольски.


3. Павел Дацюк (СКА)

Красивая трехходовка в исполнении игроков СКА. Вадим Шипачев отдал передачу на подключившегося к атаке Патрика Херсли. Но вместо броска из удобной позиции шведский защитник питерцев нашел пасом на пятачке Павла Дацюка, который в касание переправил шайбу в ворота «Витязя».


2. Якуб Ержабек («Витязь»)

Форвард «Витязя» Артем Чернов сделал роскошную скрытую передачу из-за ворот голкипера СКА Микко Коскинена на подключившегося к атаке защитника Якуба Ержабека. Мощный бросок чешского легионера не оставил шансов вратарю питерских армейцев.


1. Андрей Кутейкин («Динамо»)

Защитник «Динамо» Андрей Кутейкин прокатился до красной линии, щелкнув с центра площадки точно в угол ворот голкипера «Торпедо» Михаила Бирюкова.


Бонус. Андрей Локтионов («Локомотив»)

Нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов за пару минут успел дважды огорчить голкипера минского «Динамо» Кевина Лаланда. Причем оба раза железнодорожники играли в меньшинстве.


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