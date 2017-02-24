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Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самом интересном, что случилось накануне в российском футболе.

Одна ошибка «Зенита»

Лучше бы «Зенит» не забивал эти голы, а скатал унылую нулевую ничью – было бы не так обидно. А то сначала вселил надежду, потом, когда счет стал 3:0, подарил праздник – и отнял все в один миг. Питерцы играли не хорошо – прекрасно. Видно, что сделали выводы. Но, увы, не имели права на ошибку. Даже на одну-единственную. Вот вся прелесть и весь ужас двухматчевого противостояния.

– В первую очередь поблагодарил футболистов за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решен был вопрос – соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол, – подвел итог Мирча Луческу.

Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы

«Зенит» был хорош. Да, вылетел, но это претендент на золото». Обзор Ловчева

Шаг налево, два шага направо. Юрий Цыбанев – о провале «Зенита»



«Ростов» и «Краснодар»

«Ростов» не смог удержать победный счет в Праге, но вряд ли мы можем его винить. Тут хоть кнут Курбана Бердыева, хоть самовнушение, хоть что угодно – невозможно выкладываться и быть сконцентрированным на 100 процентов при счете 5:0 по сумме двух матчей. Потому что не роботы, а люди. Фактически «Ростов» бросил играть после гола Полоза.

О львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕ

«У «Ростова» запас прочности больше, чем у «Краснодара». Обзор Ловчева


В 1/8 финала Лиги Европы выступят два наших клуба. Заметьте, ни одного московского и питерского. Провинция отстаивает честь страны на европейской сцене и в таблице коэффициентов УЕФА. После ответных матчей Россия оторвалась от Португалии, фактически гарантировав себе шестое место, и даже приблизилась к Франции. Три клуба в Лиге чемпионов у нас, похоже, будут.

Россия убегает от Португалии и догоняет Францию! Обзор таблицы коэффициентов


Семь новичков «Спартака»

«Спартак» не дает скучать: каждый день какая-то новость. То в клуб приехали врач-диетолог и специалист по спортивному питанию. То подписан контракт с нападающим Сакалой. Теперь еще два новичка: камерунский защитник Зепатта и португальский нападающий Самбу. Да, о Самбу было известно раньше, но официально контракт подписан вчера.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Сколько у «Спартака» всего новобранцев? Получается, что семь. Восьмым должен стать Тигиев, об аренде которого могут объявить сегодня.

А накануне красно-белые провели одну тренировку. К сожалению, играет команда мало. Все-таки никакие новости не заменят матчи. Ближайший спарринг – в воскресенье.


И все остальные

«Локомотив» завершил третий сбор. Команда уже в Москве. И завтра приступит к подготовке к кубковому матчу с «Тосно».

Есть и трансферная новость – Кверквелия стал футболистом «Локомотива».


Фото: официальный сайт «Локомотива»

ЦСКА все еще в Испании. Завтра он сыграет последний контрольный матч на сборах – с норвежским «Буде-Глимтом».

А вот обзор спарринга с «Уфой», который не транслировался.


А «Рубин» накануне обыграл норвежский «Мьендален» – 1:0.

Вот как Кверквелия попрощался с бывшей командой.


Другие вчерашние матчи. «Анжи» уступил казахстанскому «Атырау» (0:1), а «Томь» – казахстанскому же «Жетысу» (1:3). Хм… И это еще не все. «Крылья Советов» были слабее казахстанского «Кайрата» (0:1).

3:0 в пользу Казахстана. Объединяемся? Шучу, Валерий Георгиевич.

Ближайшие контрольные матчи
24.02. «Оренбург» – «Алтын Асыр», Туркменистан
24.02. «Оренбург» – «Окжетпес», Казахстан
24.02. «Рубин» – «Старт», Норвегия
25.02. ЦСКА – «Буде-Глимт», Норвегия
25.02. «Арсенал» – «Динамо», Грузия
25.02. «Урал» – Балтика
25.02. «Анжи» – «Иртыш», Казахстан
26.02. «Спартак» – «Сарпсборг 08», Норвегия
26.02. «Томь» – «Окжетпес», Казахстан
28.02. «Спартак» – «Согндаль», Норвегия

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Михаил Борзыкин
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