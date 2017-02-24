На грани. Минаков чуть не проиграл американцу в День защитника Отечества

23 февраля в Химках в день защитника Отечества состоялся турнир Fight Nights Global 59, в главном поединке которого непобежденный российский боец сразился против малоизвестного американца Ди Джея Линдермана.

Из UFC в Fight Nights

Во время турнира состоялось знаковое событие. Бывший боец UFC украинец Никита Крылов подписал с российским промоушеном контракт на несколько поединков. Крылов, считавшийся одним из перспективных полутяжеловесов UFC, не смог договориться с американской организацией о продлении контракта. Крылов хотел, чтобы ему подняли оклад, однако UFC отказался это сделать, отпустив бойца на все четыре стороны. В американской организации украинец провел девять поединков, в которых одержал шесть побед. Последний свой бой он проиграл Мише Циркунову сабмишеном в первом раунде. Отметим также, что и Циркунов не стал продлевать контракт с UFC. На данный момент он является свободным агентом, и, вполне вероятно, тоже может продолжить свою карьеру в России.

Алиев получил свой шанс

В со-главном поединке турнира один из лучших легковесов России Ахмед Алиев прошел испытание экс-бойцом UFC Эфрейном Эскудеро. Россиянин взял все три раунда у именитого спортсмена (30-27 — трижды).

Эта победа стала для Алиева пятой кряду. Организация Fight Nights предоставила ему шанс в апреле сразиться за титул чемпиона промоушена.

Виталий Минаков. От нокаута спас гонг

Участник главного поединка Виталий Минаков серьезно заставил понервничать своих фанатов. Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе провел ужасный с точки зрения функциональной подготовки поединок против Ди Джея Линдермана.

Всем давно известно, что Минаков с головой окунулся в политику. Он стал грузным, тяжелым, набрал лишний вес и смотрелся очень и очень невнятно. Еще в прошлом поединке против Питера Грэхема было заметно, что это уже не тот Минаков, который крушил Александра Волкова и Чейка Конго в Bellator. Бой против Линдермана показал — регресс российского спортсмена налицо.

Иногда казалось, что это вовсе и не Виталий. Некоторые его движения в «клетке» выглядели нелепо. Это ярко бросалось в глаза. За пять секунд до конца первого раунда он пропустил сильный удар и чуть было не упал на настил «клетки». Только лишь гонг спас его от неожиданного поражения. Слава богу, в перерыве ему удалось восстановиться и он полностью взял второй раунд, но, к большому сожалению, пропускал снова и снова. В третьем раунде уже было видно, как он устал… а ведь такого раньше не наблюдалось. Виталий мог провести на одном дыхании четыре, пять, семь раундов. Увы, в бою против американца он вымотался очень быстро. Но Линдерман, похожий на завсегдатая пивных баров, устал еще больше. Виталию Минакову удалось забить его, превратив лицо Ди Джея в сплошную кровавую гематому. Виталий одерживает 19-ю победу в своей карьере, но по его физической форме — огромные вопросы.

Если россиянин хочет вернуться в Bellator и выступать там достойно, то нужно очень серьезно заняться собой. Не хочется, чтобы мы увидели его в США таким разобранным, каким предстал Сергей Харитонов в бою против Джеви Айялы.

Складывается ощущение, что политика убивает в нем топового спортсмена. Очень хочется ошибаться.

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