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Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеру

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеру

5 марта на турнире UFC 209 состоится бой за «временный» титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном UFC всеми способами пиарит этот бой. Все любители ММА давно уже следят за словесной перепалкой двух бойцов в социальных сетях. Теперь же спортсменов свели в телефонном разговоре. «Советский спорт» публикует разговор Нурмагомедова и Фергюсона.

Хабиб
- Это я сделал так, чтобы этот поединок состоялся. Тони постоянно пытался от меня убежать. Мне даже приходилось предлагать ему деньги из своего кармана. 200 тысяч долларов… Это большие деньги.

Тони
- Думаешь, что мне нужны твои деньги? Оставь их себе. Делай с ними, что пожелаешь, хоть в туател с ними ходи. Лучше пожертвуй их. Будь мужиком.

Хабиб
- Успокойся. Это я тебя привел сюда.

Тони
- Ты думаешь, что ты все сделал, чувак? Ты ошибаешься. Ты считаешь, что выйдешь в октагон с очередным Даррелом Хорчером? Твоя ошибка. После моих девяти побед подряд в UFC ты такое говоришь? Смешно. Ты обычный бычок, а я - матадор. Ты ничего не сможешь сделать. Ты постоянно говоришь, что сломаешь мне руки, говоришь о Коноре Макгрегоре. Ты очень много говоришь. Ты проиграешь.

Хабиб
- Сейчас я думаю только о бое с тобой. Я тебя сломаю. Не думаю о Коноре вовсе.

Тони
- Меня не сломать. Я — машина, поверь мне. Не имеешь понятия, с чем тебе придется столкнуться. Ты как будто только что проснулся. Ну и смейся дальше, чувак.

Хабиб
- Ты помнишь, сколько раз ты проигрывал? Помнишь, как Дэнни Кастильо уделал тебя?

Тони
- А ты проиграл Глейсону Тибао. Помнишь тот поединок? Я могу выложить его сегодня в сеть, чтобы все посмотрели, как он надрал тебе зад. Помню твой поединок по самбо, который ты проиграл. Ты стоял на коленях и плакал.

Хабиб
- Какой еще бой по самбо? Там, где мне 17 лет? Да, конечно, я проигрывал очень много раз, когда был любителем. В профессиональной карьере — у меня в графе поражения - «ноль».

Тони
- Я сам добился результатов, тебе же помогали. Вместе с тобой будут грустить 1,9 миллиона людей, когда я тебя побью.

Хабиб
- Когда UFC предложили мне подраться с тобой, я согласился. У тебя серия из девяти побед в UFC, а у меня — из восьми. А когда бой предложили тебе, ты начал ломаться: «дайте мне денег, дайте мне денег...»

Тони
- Можешь говорить все, что хочешь. Мне абсолютно по-барабану. Ты пытаешься поднять шум вокруг поединка. Плюю я на твои деньги.

Хабиб
- Это твой последний бой, поэтому ты просил больше денег. Ты испугался. Я сломаю твое лицо и твою карьеру.

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