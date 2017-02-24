«Алли потерял голову». Главные события ночных матчей Лиги Европы

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в ответных матчах 1/6 финала Лиги Европы.

ЧЕРЫШЕВ - ЛУЧШИЙ ДРИБЛЕР «ВИЛЬЯРРЕАЛА»

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в игре против «Ромы» совершил три удачных обводки. Это лучший результат среди всех футболистов. При этом он предпринял четыре попытки обыграть соперника, показав высокий КПД - 75%. Кроме того, Черышев заработал один штрафной удар.

К сожалению, больше россиянин ничем не отметился. Дважды он бил по воротам, но оба раза издалека. Удары опасными не были. Партнеров на удар Черышев не выводил. Точность передач вообще показал не самую высокую - 81,6%. Это десятый результат в команде. У игравшего на другом фланге Роберто Сориано показатель выше - 85,5%. Плюс итальянец дважды выводил на удар партнеров.

Командная игра - то, в чем Черышев не преуспел. Но это и неудивительно - играет в этом сезоне он не часто. В этот раз россиянин был заменен на 72-й минуте.

«Вильярреал» обыграл «Рому» на выезде - 1:0. Но этого мало - итальянцы в первом матче выиграли 4:0.

СРЫВ АЛЛИ

Самый дикий поступок еврокубковой недели совершил игрок «Тоттенхэма» Делле Алли в домашнем матче против «Гента». Потеряв мяч в конце первого тайма, англичанин завелся и влетел прямой ногой в Брехта Дежагере. Удар пришелся чуть ниже колена. Алли совершенно справедливо увидел перед собой красную карточку.

Dele Alli with the most deserved red card of the season 😱 pic.twitter.com/ZfRLdxsSqh — Football Fights (@footbalIfights) 23 февраля 2017 г.

После встречи британские эксперты телеканала BT Sport удивлялись безрассудству Алли.

Вот что сказал экс-тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп: «Алли мог закончить карьеру парня из «Гента»! Он совершил очень плохой поступок. Он должен убрать такие вещи из своей игры. В этом эпизоде Алли потерял голову. Не знаю, как парень не получил перелом ноги. Это чудо!»

«Вы не можете так действовать на футбольном поле. Нельзя на потерю мяча реагировать подобным образом. В наши дни это недопустимо», - отметил бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл.

«Он подвел команду, оставив ее в меньшинстве», - заявил экс-хавбек «Тоттенхэма» Джермейн Дженас.

Фол Алли случился на 40-й минуте. К этому моменту счет в матче был 1:1. Учитывая, что в первой игре «Тоттенхэм» уступил со счетом 0:1, на «Уэмбли» «шпорам» нужно было выигрывать с разницей в два мяча. Как это сделать в меньшинстве, если и в равных составах перебороть «Гент» не получалось? В итоге встреча закончились вничью - 2:2.

СУДЕЙСКИЙ СЛЕД В НЕУДАЧЕ «ШАХТЕРА»

До начала компенсированног о времени в домашней игре с «Сельтой» «Шахтер» проходил в 1/8 финала Лиги Европы. В гостях «горняки» выиграли 1:0, а дома играли вничью - 0:0. Но в добавленное время словенский рефери Славко Винчич решил назначить пенальти. Повод - падение форварда гостей Йона Гвидетти. Он прокинул мяч мимо голкипера Андрея Пятова и рухнул на газон. Даже если бы он достал мяч, опасного момента бы не было - тот укатывался за линию ворот. К несчастью Пятова, он не коснулся мяча - получите пенальти. Яго Аспас 11-метровый реализовал - 1:1 по сумме двух матчей. А в добавленное время «Сельта» забила еще один мяч. До свидания, «Шахтер»!





«Мы потерпели поражение не от «Сельты» - нас переиграли арбитры. Нам поставили позорный пенальти. Я пересмотрел момент - это настоящий позор», - сказал после матча главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека.

«На последних минутах судья придумал непонятно что. Казалось, что судья бежит показывать желтую карточку девятому номеру…», - заметил полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко.

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ДРАМА

В стартовые 28 минут матча с «Боруссией» из Менхенгладбаха «Фиорентина» забила два мяча. Таким образом, общий счет был уже 3:0 в ее пользу. Казалось, что деваться немцам некуда. Но «Боруссия» не сдалась. В конце первого тайма она отыграла один мяч, а после перерыва отличилась еще трижды! Как итог - 4:2 во Флоренции (хет-трик сделал Ларс Штидль) и 4:3 по сумме двух матчей!

Первый мяч «Боруссия» забила с пенальти на 44-й минуте. Тренер «Фиорентины» Паулу Соуза считает этот момент ключевым в противостоянии: «В конце первого тайма интрига вернулась. До этого мы контролировали игру. В концовке таймов нужно играть с большей концентрацией. Порой мы были наивны. «Боруссия» была очень опасна: эта команда прекрасно видит поле, имеет скоростных игроков, который хорошо работают между линиями. Нам есть, над чем работать».

Болельщики «Фиорентины» считают, что в поражении от «Боруссии» виноваты не только их футболисты, но и тренер. В частности, они освистали Соузу, когда тот поменял лидера их команды Бернардески, уже отметившегося в противостоянии с немцами голом и голевой передачей, на Иличича. Случилось это на 64-й минуте. Иличич себя не проявил. После игры Соуза свое решение объяснил: «Бернардески сейчас не хватает свежести. Я же хотел сделать ставку на интенсивность. Поэтому сделал такую замену».