«Алли потерял голову». Главные события ночных матчей Лиги Европы

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в ответных матчах 1/6 финала Лиги Европы.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в игре против «Ромы» совершил три удачных обводки. Это лучший результат среди всех футболистов. При этом он предпринял четыре попытки обыграть соперника, показав высокий КПД - 75%. Кроме того, Черышев заработал один штрафной удар.

К сожалению, больше россиянин ничем не отметился. Дважды он бил по воротам, но оба раза издалека. Удары опасными не были. Партнеров на удар Черышев не выводил. Точность передач вообще показал не самую высокую - 81,6%. Это десятый результат в команде. У игравшего на другом фланге Роберто Сориано показатель выше - 85,5%. Плюс итальянец дважды выводил на удар партнеров.

Командная игра - то, в чем Черышев не преуспел. Но это и неудивительно - играет в этом сезоне он не часто. В этот раз россиянин был заменен на 72-й минуте.

«Вильярреал» обыграл «Рому» на выезде - 1:0. Но этого мало - итальянцы в первом матче выиграли 4:0.

Самый дикий поступок еврокубковой недели совершил игрок «Тоттенхэма» Делле Алли в домашнем матче против «Гента». Потеряв мяч в конце первого тайма, англичанин завелся и влетел прямой ногой в Брехта Дежагере. Удар пришелся чуть ниже колена. Алли совершенно справедливо увидел перед собой красную карточку.

Dele Alli with the most deserved red card of the season 😱 pic.twitter.com/ZfRLdxsSqh