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Прощай, «Зенит». Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прощай, «Зенит». Колонка Михаила Борзыкина
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч и подводит черту под выступлением «Зенита» в Лиге Европы.

Я, как и почти все, вчера наслаждался игрой «Зенита», который удивительным образом преобразился за неделю. А еще был приятно удивлен смелыми решениями тренерского штаба. Иванович и Эрнани остались в запасе – они, главным образом серб, элементарно не сыграны с партнерами, что и показал первый матч. На пресс-конференции Луческу скажет: «В Брюсселе было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью». Он признал свою ошибку. В кои-то веки виноваты не судьи, газон или что-то (кто-то) еще. Виноват он, Луческу.

В Брюсселе «Зенит» выглядел ужасно. Там было все: и недооценка соперника, к которому специально, по-бердыевски, не готовились, и неоптимальные кондиции даже для первого официального матча, и явные дефекты в командной игре, включая несогласованность между защитниками. «Зенит» хотел победить на голом классе, который, как выяснилось, оказался ниже, чем у «Андерлехта». Луческу не просчитал всю угрозу, исходящую от бельгийских контратак, от вертикальных передач Дендонкера и Тилеманса в зону левого инсайда. Возможно, и не просчитывал, был слишком занят контрольными матчами.

Полутора месяцев подготовки оказалось недостаточно. Понадобилась еще неделя, чтобы лучше узнать «Андерлехт», а заодно и отрегулировать все командные механизмы. Анюков заменил провалившегося Ивановича, в средней линии вырос тандем опорников Маурисио – Гарсия – как раз под бельгийские контратаки, спасать отечество вышел Данни... Тилеманс и Дендонкер сразу пропали с радаров, точно растворившись во влажной питерской атмосфере, а на фланге Ачимпонга можно было поставить кресло-качалку и распивать коктейли, находясь в полной уверенности, что тебя никто не потревожит.

Луческу провел прекрасную работу над ошибками, но кое-что все-таки не учел. Игроки «Зенита» не особо верили в свою победу, в проход в следующую стадию. Верили бы – не отошли бы назад после третьего гола. А так забили, занервничали, испугались себя – и рухнула вся конструкция, казавшаяся прочной. Зенитовцы очень боялись пропустить, понимая, что это будет приговор. Играя блестяще и забивая один гол за другим, они держали этот страх в голове. Поначалу играли смело и самоуверенно: нечего было терять. Но чем ближе становилась цель, тем больше тряслись ноги. Фобия материализовалась…

* * *

…А может быть, «Зенит» в концовке матча банально устал, выдохся. Тоже версия. И тоже вполне убедительная, хотя и не такая красивая и драматичная. В самом деле, в первом тайме мяч у питерцев держался лучше, настолько здорово, что «Андерлехт» явно пребывал в смятении. В сущности, выключить контратаку бельгийцев удалось благодаря: а) контролю мяча и высокой точности передач, причем на чужой половине поля; б) подборам и перехватам, что есть следствие отличного командного движения; в) двум опорникам-разрушителям, которые находились в тылу и не вылезали вперед, оголяя зону.

Мяч ходил быстро, изучал все зеленые маршруты. Атака по левому флангу – оборона бельгийцев качнулась вправо; атака по правому флангу – бельгийская волна пошла влево; а в центре Жулиано с Дзюбой всеми силами старались доказать, что в первом матче их неправильно поняли, а на самом деле они вот какие красавцы! В этом блистательном оркестре уже традиционно фальшивил Кокорин. Слушайте, народ, если Данни в свои 33, после трех травм «крестов» и почти года простоя, выходит на поле и играет на порядок лучше Кокорина, то это уже и диагноз, и приговор российскому нападающему.

Но Кокорин такой один. «Зенит» же убедил в том, что он в порядке и с каждой неделей будет прибавлять. Обидно, что не в Лиге Европы. Вчера, на 90-й минуте, даже подумалось: лучше бы он сгонял какую-нибудь унылую ничью – было бы не так обидно. А то подарил надежду, а после и праздник, и когда уже подошло время отмечать, в один миг все отнял. Луческу очень грамотно, изобретательно подвел команду к ответному матчу. Но двухматчевое противостояние он проиграл. Такова цена грубых ошибок в еврокубковом плей-офф. Что там «Зенит» – «Барселона» это на себе испытала(-ет).

Очередное бесславное выступление питерского гранда, который теперь все силы бросит на чемпионат. Подозреваю, что вчера за «Зенит» очень переживали болельщики «Спартака», равно как и других клубов. Гол Телина на 90-й минуте – это удар не только по еврокубковым амбициям «Зенита», но и по всем тем, кто является или считает себя конкурентом питерцев в весенней части сезона. Уязвленный «Зенит», которому теперь надо спасать сезон и реабилитироваться за капитуляцию на других фронтах, да с такой богатой обоймой игроков, способен на очень и очень многое.

Матч

Зенит - Андерлехт - 3:1 (1:0)

Голы

Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)

Предупреждения:

Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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