«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» - с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕ

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Советский спорт» вел онлайн-трансляцию.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

«Копенгаген» (Дания) - «Аякс» (Голландия)

Пути «Копенгагена» и «Аякса» пересекались во втором круге Кубка УЕФА-2001/02, когда датчане выиграли с общим счетом 1:0. Единственный мяч в концовке поединка в Амстердаме забил Никлас Йенсен.

«Гент» (Бельгия) - «Генк» (Бельгия)

Поединок «Гента» и «Генка» будет лишь второй сугубо бельгийской разборкой в истории еврокубков. Во втором круге Кубка кубков-1988/89 «Мехелен» победил «Андерлехт» со счетом 3:0. Соперники со схожими названиями уже провели два матча в текущем чемпионате Бельгии. Оба раза побеждали хозяева: «Гент» (1:0) - в августе и «Генк» (2:0) - в декабре.

«Олимпиакос» (Греция) - «Бешикташ» (Турция)

«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» не раз играл с российскими клубами, и однажды лишь чудом спасся на «Олд Траффорд» в поединке с московским ЦСКА.

«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия)

«Лион» и «Рома» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07. После нулевой ничьей в Италии «джаллоросси» победили во Франции - 2:0.

«Шальке» (Германия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

Менхенгладбахская «Боруссия» побеждала немецких соперников в полуфиналах обоих сезонов, когда выигрывала турнир (1975 и 1979). В следующем месяце «Шальке» и «Боруссия» проведут три матча за 13 дней, так как уже 4 марта встретятся в чемпионате Германии. В октябре гельзенкирхенцы разгромили соперника на выезде - 4:0.

АПОЭЛ («Кипр») - «Андерлехт» (Бедбгия)

«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия)

15:11

Матчи пройдут 9 и 16 марта.

15:10

Впервые в 1/8 финала Лиги Европы играют сразу три клуба из Бельгии.

15:09

Перед представителями клубов с объяснением процедуры жеребьевки выступают руководитель отдела УЕФА по связям с общественностью Педру Пинту и директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти.

15:07

Кстати говоря, «Краснодар» может встретиться с «Ростовом»!

15:05

Жеребьевка началась!

14:57

Свежий клубный рейтинг УЕФА. Россия закрепилась на 6-м месте, Украина осталась 8-й. Подробнее

14:55

Положение участников в клубном рейтинге УЕФА:

14 «Шальке»

19 «МЮ»

26 «Олимпиакос»

29 «Лион»

31 «Аякс»

36 «Андерлехт»

37 «Рома»

39 «Боруссия» М

51 «Генк»

52 «Бешикташ»

57 «Копенгаген»

60 «Гент»

65 «Краснодар»

79 «Сельта»

85 АПОЕЛ

93 «Ростов»

14:46

Во всех восьми розыгрышах Лиги Европы УЕФА Испания и Англия были представлены на этой стадии турнира как минимум одним клубом.

14:42

«Манчестер Юнайтед» участвовал в 1/8 финала в сезоне 2015/16, но Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА остается единственным европейским турниром, который манкунианцы прежде не выигрывали. В 1968, 1999 и 2008 годах «МЮ» побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, а в 1991-м брал Кубок Кубков.

14:29

Из числа действующих чемпионов в 1/8 финала вышли «Копенгаген» (Дания), АПОЕЛ (Кипр), «Бешикташ» (Турция) и «Олимпиакос» (Греция).

ВСЕ УЧАСТНИКИ 1/8 ФИНАЛА

«КРАСНОДАР», «РОСТОВ» (оба - Россия), «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» М (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания) «Шальке» (Германия).