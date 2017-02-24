«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» - с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕ
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Советский спорт» вел онлайн-трансляцию.
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
«Копенгаген» (Дания) - «Аякс» (Голландия)
Пути «Копенгагена» и «Аякса» пересекались во втором круге Кубка УЕФА-2001/02, когда датчане выиграли с общим счетом 1:0. Единственный мяч в концовке поединка в Амстердаме забил Никлас Йенсен.
«Гент» (Бельгия) - «Генк» (Бельгия)
Поединок «Гента» и «Генка» будет лишь второй сугубо бельгийской разборкой в истории еврокубков. Во втором круге Кубка кубков-1988/89 «Мехелен» победил «Андерлехт» со счетом 3:0. Соперники со схожими названиями уже провели два матча в текущем чемпионате Бельгии. Оба раза побеждали хозяева: «Гент» (1:0) - в августе и «Генк» (2:0) - в декабре.
«Олимпиакос» (Греция) - «Бешикташ» (Турция)
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» не раз играл с российскими клубами, и однажды лишь чудом спасся на «Олд Траффорд» в поединке с московским ЦСКА.
«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия)
«Лион» и «Рома» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07. После нулевой ничьей в Италии «джаллоросси» победили во Франции - 2:0.
«Шальке» (Германия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
Менхенгладбахская «Боруссия» побеждала немецких соперников в полуфиналах обоих сезонов, когда выигрывала турнир (1975 и 1979). В следующем месяце «Шальке» и «Боруссия» проведут три матча за 13 дней, так как уже 4 марта встретятся в чемпионате Германии. В октябре гельзенкирхенцы разгромили соперника на выезде - 4:0.
АПОЭЛ («Кипр») - «Андерлехт» (Бедбгия)
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия)
15:11
Матчи пройдут 9 и 16 марта.
15:10
Впервые в 1/8 финала Лиги Европы играют сразу три клуба из Бельгии.
15:09
Перед представителями клубов с объяснением процедуры жеребьевки выступают руководитель отдела УЕФА по связям с общественностью Педру Пинту и директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти.
15:07
Кстати говоря, «Краснодар» может встретиться с «Ростовом»!
15:05
Жеребьевка началась!
14:57
Свежий клубный рейтинг УЕФА. Россия закрепилась на 6-м месте, Украина осталась 8-й. Подробнее
14:55
Положение участников в клубном рейтинге УЕФА:
14 «Шальке»
19 «МЮ»
26 «Олимпиакос»
29 «Лион»
31 «Аякс»
36 «Андерлехт»
37 «Рома»
39 «Боруссия» М
51 «Генк»
52 «Бешикташ»
57 «Копенгаген»
60 «Гент»
65 «Краснодар»
79 «Сельта»
85 АПОЕЛ
93 «Ростов»
14:46
Во всех восьми розыгрышах Лиги Европы УЕФА Испания и Англия были представлены на этой стадии турнира как минимум одним клубом.
14:42
«Манчестер Юнайтед» участвовал в 1/8 финала в сезоне 2015/16, но Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА остается единственным европейским турниром, который манкунианцы прежде не выигрывали. В 1968, 1999 и 2008 годах «МЮ» побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, а в 1991-м брал Кубок Кубков.
14:29
Из числа действующих чемпионов в 1/8 финала вышли «Копенгаген» (Дания), АПОЕЛ (Кипр), «Бешикташ» (Турция) и «Олимпиакос» (Греция).
ВСЕ УЧАСТНИКИ 1/8 ФИНАЛА
«КРАСНОДАР», «РОСТОВ» (оба - Россия), «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» М (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания) «Шальке» (Германия).
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