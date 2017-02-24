Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард4 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург1 : 0Куньлунь
Хоккей  Трактор1 : 0Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» - с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сельта» сыграет с «Краснодаром», «Ростов» - с «МЮ». Итоги жеребьевки ЛЕ
Источник: UEFA (УЕФА)

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Советский спорт» вел онлайн-трансляцию.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

«Копенгаген» (Дания) - «Аякс» (Голландия)

Пути «Копенгагена» и «Аякса» пересекались во втором круге Кубка УЕФА-2001/02, когда датчане выиграли с общим счетом 1:0. Единственный мяч в концовке поединка в Амстердаме забил Никлас Йенсен.

«Гент» (Бельгия) - «Генк» (Бельгия)

Поединок «Гента» и «Генка» будет лишь второй сугубо бельгийской разборкой в истории еврокубков. Во втором круге Кубка кубков-1988/89 «Мехелен» победил «Андерлехт» со счетом 3:0. Соперники со схожими названиями уже провели два матча в текущем чемпионате Бельгии. Оба раза побеждали хозяева: «Гент» (1:0) - в августе и «Генк» (2:0) - в декабре.

«Олимпиакос» (Греция) - «Бешикташ» (Турция)
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 

«Манчестер Юнайтед» не раз играл с российскими клубами, и однажды лишь чудом спасся на «Олд Траффорд» в поединке с московским ЦСКА.

«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия)

«Лион» и «Рома» встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов-2006/07. После нулевой ничьей в Италии «джаллоросси» победили во Франции - 2:0.

«Шальке» (Германия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

Менхенгладбахская «Боруссия» побеждала немецких соперников в полуфиналах обоих сезонов, когда выигрывала турнир (1975 и 1979). В следующем месяце «Шальке» и «Боруссия» проведут три матча за 13 дней, так как уже 4 марта встретятся в чемпионате Германии. В октябре гельзенкирхенцы разгромили соперника на выезде - 4:0.

АПОЭЛ («Кипр») - «Андерлехт» (Бедбгия) 
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия)

Голосование: Как завершится противостояние «Краснодара» и «Сельты»?

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

15:11
Матчи пройдут 9 и 16 марта. 

15:10
Впервые в 1/8 финала Лиги Европы играют сразу три клуба из Бельгии. 

15:09
Перед представителями клубов с объяснением процедуры жеребьевки выступают руководитель отдела УЕФА по связям с общественностью Педру Пинту и директор УЕФА по соревнованиям Джорджио Маркетти. 

15:07
Кстати говоря, «Краснодар» может встретиться с «Ростовом»! 

15:05
Жеребьевка началась! 

14:57
Свежий клубный рейтинг УЕФА. Россия закрепилась на 6-м месте, Украина осталась 8-й. Подробнее

14:55
Положение участников в клубном рейтинге УЕФА:

14 «Шальке»
19 «МЮ»
26 «Олимпиакос»
29 «Лион»
31 «Аякс»
36 «Андерлехт»
37 «Рома»
39 «Боруссия» М
51 «Генк»
52 «Бешикташ»
57 «Копенгаген»
60 «Гент»
65 «Краснодар»
79 «Сельта»
85 АПОЕЛ
93 «Ростов»

14:46
Во всех восьми розыгрышах Лиги Европы УЕФА Испания и Англия были представлены на этой стадии турнира как минимум одним клубом. 

14:42
«Манчестер Юнайтед» участвовал в 1/8 финала в сезоне 2015/16, но Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА остается единственным европейским турниром, который манкунианцы прежде не выигрывали. В 1968, 1999 и 2008 годах «МЮ» побеждал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов, а в 1991-м брал Кубок Кубков. 

14:29
Из числа действующих чемпионов в 1/8 финала вышли «Копенгаген» (Дания), АПОЕЛ (Кипр), «Бешикташ» (Турция) и «Олимпиакос» (Греция). 

ВСЕ УЧАСТНИКИ 1/8 ФИНАЛА

«КРАСНОДАР», «РОСТОВ» (оба - Россия), «Андерлехт» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ» (Турция), «Боруссия» М (Германия), «Генк» (Бельгия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рома» (Италия), «Сельта» (Испания) «Шальке» (Германия).

Все о жеребьевке Лиги Европы

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛЛоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»Вячеслав Безбородов в матче АПОЭЛ – «Атлетик» показал две красные карточки и назначил пенальти.«Краснодар» встретится с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником «Краснодара» на турнире станет испанская «Сельта».«Ростов» сыграет с «МЮ» в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником «Ростова» станет английский «Манчестер Юнайтед».«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2016/17. Своих соперников узнали «Ростов» и «Краснодар».Прощай, «Зенит». Колонка Михаила БорзыкинаПрощай, «Зенит». Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч и подводит черту под выступлением «Зенита» в Лиге Европы.Александр Кержаков: Вылет из Лиги Европы не дает гарантий, что «Зенит» обязательно будет побеждать в РФПЛНападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что у «Зенита» не было цели вылететь из Лиги Европы, чтобы упростить себе жизнь в чемпионате страны.Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секундыНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».«Алли потерял голову». Главные события ночных матчей Лиги Европы«Алли потерял голову». Главные события ночных матчей Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.Жулиано: Сложно подобрать слова, насколько подавлены игроки «Зенита»Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).Геннадий Орлов: «Андерлехт» забил «Зениту» из-за тактического просчета ЛуческуТелекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).«Ростов» – лучший российский клуб нынешнего евросезона«Ростов» остается единоличным лидером по вкладу в рейтинг России. На его счету уже 14 очков.«Зенит» завершил выступление на 18-м месте в клубном рейтинге. «Краснодар» – 64-й, «Спартак» – 103-й«Зенит» остается лучшим российским клубом в клубном рейтинге. Питерцы завершили выступление на 18-м месте.Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)Очередные новобранцы «Спартака» и капитуляция «Зенита». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самом интересном, что случилось накануне в российском футболе.Встретятся ли «Краснодар» и «Ростов» в еврокубках? Все о жеребьевке Лиги ЕвропыВстретятся ли «Краснодар» и «Ростов» в еврокубках? Все о жеребьевке Лиги Европы«Советский спорт» рассказывает о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится сегодня в швейцарском Ньоне.Тимофей Калачев: Мы выложились в матчах со «Спартой», но лучшая форма «Ростова» еще впередиПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы.Андрей Шевченко: «Шахтеру» не хватило четырех минут для выхода в 1/8 финала Лиги ЕвропыГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» (0:2).Вылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утраВылет «Зенита» из ЛЕ, отставка Раньери, 6 очков россиян в НХЛ и супергол Наместникова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Шаг налево, два шага направо. Юрий Цыбанев – о провале «Зенита»Шаг налево, два шага направо. Юрий Цыбанев – о провале «Зенита»«Зенит» с его раздутым апломбом попросили на выход сразу с началом плей-офф.Кристиан Нобоа: Без разницы, с кем мы будем играть дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Главные новости
Хоккей
«Авангард» – «Адмирал». Онлайн
Футбол
«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Тигиев перешел в московский «Спартак»
Футбол
Абрамович готов продать часть акций «Челси» китайцам
Футбол
Отставку Раньери инициировали футболисты «Лестера»
Другие
Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи
Лыжный спорт
Норвежским лыжникам запретили критиковать соперников на чемпионате мира
Футбол
Александр Кержаков: «Зениту» не хватило концентрации на долю секунды
Бокс
Джеральд Вашингтон: Я – нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречался
Футбол
«Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости