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«Ни в одной стране такого нет». Почему российский киберфутбол уникален

Виталий Фомин
Виталий Фомин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ни в одной стране такого нет». Почему российский киберфутбол уникален
Источник: ВКонтакте

Перед стартом турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» мы созвонились с руководителем Федерации киберфутбола Юрием Сошинским и поговорили об этой дисциплине.

Сегодня мы публикуем только первую часть интервью.

«Сейчас Федерация существует за счет взносов от участников турниров и сообщества»

- Юрий, ты руководитель Федерации киберфутбола России, расскажи о ней подробнее. Федерация это просто красивое название или оно имеет под собой какие то правовые документы?
- До недавнего времени спортивную федерацию в киберспорте нельзя было зарегистрировать официально - федерацию по киберспорту или по киберфутболу и вообще по чему-либо, связанному с компьютерными играми, потому что это не считалось спортом. С недавних пор компьютерный спорт признали видом спорта и это позволяет запустить процесс создания федерации в плане юридической легализации. До недавних пор она только существовала в виде красивых слов, но это не мешало нам развивать киберфутбол и стараться выполнять функционал спортивной федерации. Сейчас это общественная организация, которая будет проходить аккредитацию, как спортивная в ближайшее время. Уже процессы идут. С бумом киберфутбола, который идет последний год, у нас появились ряд партнеров и инвесторов, которые активно помогают.

- Как давно существует ваша организация?
- Самой идеи создания федерации пять лет, с 2012 года существует. А всем этим мы занимаемся уже достаточно давно, уже более десяти лет. Я с 99-го в киберспорте, на разных позициях был и начинал как игрок.

- Чем занимается Федерация киберфутбола России?
- Наша деятельность очень похожа на ту деятельность, которую ведет российский футбольный союз или любые другие федерации. Наш вид спорта проходит этап становления и в нем много чего не хватает. Это регламенты, какие-то стандарты, правила поведения, регулирования некоторых вопросов, методического материала. Всем этим мы или уже начали заниматься или это ещё предстоит сделать.

- Какой город можно назвать родиной Федерации или штаб-квартирой?
- Если так считать, то родной город - это Ульяновск. Но мы придерживаемся такого мнения, что в 21-м веке, как такового штаба может и не быть. Федерация - это общественная организация, состоящая из множества отдельных региональных представительств, в каждом крупном городе есть свои представительства. Офисами их сложно назвать, так как организация только строится, и офис мы себе не можем позволить. Да и никогда не было особой нужды в нем, так как в наше время вся деятельность ведется в основном онлайн, а офис нужен только для встреч, переговоров и тому подобных вещей.

- И сколько у вас таких представительств?
- На данный момент их больше 110. Мы сотрудничаем с разными городами, даже с населенными пунктами. Если смотреть с правовой точки зрения, то нам по идее должны быть интересны только областные центры, но мы не ограничиваемся только ими и готовы работать с любым населенным пунктом, в котором есть желающие развивать киберфутбол. Такая позиция лучше и так мы можем охватить большую аудиторию, ведь желающих очень много.

- А людей то сколько работает в Федерации?
- Если брать глобальные процессы, начиная от самой идеи и ее развития, то тут немного людей участвует, около 15-ти человек. А так в каждом городе есть представитель: где-то один, где-то несколько и у каждого своя команда, которая участвует в процессах развития.

- А за счет чего вы живете? Есть ли инвесторы?
- Изначально федерация - это общественная организация, которая преследует некоммерческие цели. Чтобы развить киберфутбол нам нужны были спонсоры, но с нуля привлечь спонсоров к любому процессу очень сложно, а развиваться как-то нужно. Нами был построен процесс, который позволяет существовать в автономном состоянии и не от кого не зависеть. Сейчас мы также можем себе позволить не зависеть от спонсоров, так как существуем за счет взносов от участников турниров и сообщества.

В Европе турниры по киберфутболу собирают огромное количество зрителей.

«Российский киберфутбол ни в чем не уступает зарубежному»

- С Федерацией компьютерного спорта или холдингом Esforce вы как-то поддерживаете контакт?
- Эти организации вообще не похожи друг на друга. Если брать Esforce, то это коммерческая организация, с которой мы с удовольствием бы посотрудничали, если бы им это было интересно. Когда холдинга еще не было, то FIFA как дисциплина не была интересна, а сейчас это изменилось. В свете последних событий и интерес от них уже есть, наличие уже хотя бы интервью со мной на их сайте это подтверждает. С федерацией компьютерного спорта мы не сотрудничаем. После того, как было объявлено о том, что WCG прекращает свое существование нами было принято решение развивать дисциплину своими силами.

- Как в целом оцениваешь развитие киберфутбола в России?
- Развитие набирает обороты. Момент создания федерации, на мой взгляд, такое уникальное явление для мира, ни в одной другой стране нет такого. Одной из причин создания федерации киберфутбола стало то, что команды и киберспортивные организации несколько лет назад, начали создавать различные организации для отстаивания своих прав и это послужило одним из стимулом для нас. Есть еще один момент, если турниры будет организовывать какая-то крупная федерация, то шансы взаимодействовать с крупными спонсорами вырастают в разы.

- Какое место у киберфутбола в российском киберспорте?
- Если брать российскую систему, то здесь можно нас во вторую группу популярных дисциплин включить, а в некоторых регионах может даже в первую. Турнир по киберфутболу может собрать больше участников, чем турнир по CS или по Dota 2. У нас все в России не так, как в Европе. Турнир по CS или по Dota 2 в некоторых регионах невозможно проводить, потому что нет ни техники, ни спонсоров. Турниры по киберфутболу проводятся намного легче в плане технического оснащения, также они могут проходить в автономном режиме. Например, с тех же взносов участники могут позволить себе сформировать достаточно приличный призовой фонд, что позволит проводить турнир регионального масштаба, который может собирать достаточно большое количество аудитории. Для спонсоров поддержать турнир в одиночной дисциплине может быть проще, потому что 50 тысяч рублей в CS - это очень несерьезный призовой фонд даже для регионов, а в киберфутболе это позволит собрать до 128-ми и более участников на турнир даже не в самом большом городе.

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Гид по турниру

- Ты, наверное, следишь за киберфутбольными турнирами за рубежом. Что у них есть такого, чего нет у нас?
- Всегда, что отличало Европу от нас - это наличие киберфутболистов в киберспортивных командах, даже не в самых крупных командах были эти игроки всегда или были команды, которые только основываются на киберфутболе. Также в Европе в отличие от России намного проще работать со спонсорами, которые готовы поддерживать даже не самые топовые команды. Но это применимо ко всему киберспорту в целом. Например, в Германии уровень жизни выше и там консольное комьюнити было сильнее развито, а следовательно и киберфутбольное. Сейчас, если приложить немного усилий, мы можем задавать тренды в киберфутболе, потому что федерацию еще никто не делал в мире и не пытался работать с дисциплиной в таком формате. Такая работа позволяет объединить сообщество, а также придать ему вид реального спорта. Единственное, что сейчас нам не хватает это какой-то финансовой поддержки со стороны глобального спонсора, но мы над этим работаем.

- А как ты отнесся к инициативе NBA создать лигу по кибербаскетболу, где будут играть 5 на 5? В киберфутбол возможно играть 11 на 11?
- У нас это уже есть. Идея от NBA не нова, но единственный плюс в кибербаскетболе в сравнении с футболом - пять человек и это меньше затрат. У нас в киберфутболе есть режим 11 на 11, где каждый играет за своего игрока, но там куча недоработок и вывод его в офлайн связан с большим количеством проблем, а без офлайн-части очень тяжело развивать любую киберспортивную активность.

- Высок ли уровень российских киберфутболистов  по сравнению с игроками из других стран?
- На данный момент мы ничем им не уступаем. Единственное, что в странах Европы, а именно Франции, Германии, Дании, Голландии количество топовых игроков, которые могут бороться за любые места на международных турнирах, конечно же, больше. Если у нас их от пяти до десяти, то, например, в Германии их может быть тридцать и все они будут готовы биться за призовые места. Это связано с уровнем жизни, ведь до недавних пор наши игроки просто не могли позволить себе выезжать за границу и участвовать на международных турнирах. Также размеры страны многое не позволяют. Если бы мы развивали федерацию киберфутбола в масштабах Германии, то это было бы намного проще. Например, с тем же дальним востоком тяжело работать из-за большой разницы во времени.

- Чемпион России по киберфутболу какое место способен занять на Чемпионате мира?
- Он может занять любое место на самом деле. Может биться за первое место в том числе. Если брать 2013 год, то Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, которого подписал ФК «Уфа», занял второе место на ESWC, а если брать 2015 год, то он выиграл международный чемпионат на Мальдивах, а в 2016 наш игрок – Андрей «Timon» Гурьев смог выйти в четвёрку лучших на гранд-финале ESWC 2016 в Париже.

В материале использовались фотографии с личной страницы Юрия Сошинского Вконтакте.

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