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«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных
Источник: III зимние Всемирные военные игры

Первое золото III зимних Всемирных военных игр сборной России еще утром 24 февраля принес 21-летний лыжник сержант Алексей Червоткин – он быстрее всех проехал дистанцию в 15 километров.

Но мы этого, к сожалению не увидели. Утром в равнинной части проходило более важное мероприятие – пресс-конференция, открывающая Игры. Полковники из Бразилии, Кувейта и Гвинеи, каждый на свой лад, рассказывали, как им нравится в России, как они благодарны нашей стране. Но самое большое впечатление на них произвел не «морозный» (всего лишь плюс девять) Сочи, а встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне.

- В вашей стране очень холодно на улице, но становится тепло от вашей гостеприимности. Мы счастливы видеть такие огромные сооружения и такую отличную организацию этих Игр. Большим достижением является то, что нам удается собирать так много людей в разной военной форме со всего света. Сегодня нас ждет церемония открытия. А вчера нам была оказана честь – мы встретились с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча придала нам силы и поддержки для проведения наших мероприятий в будущем и развития организации, - рассказал президент Международного совета военного спорта (CISM), полковник Абдулхаким Аль-Шино.

Ему вторил генеральный секретарь организации гвинейский полковник Дорах Мамби Коита.

- Доброе утро! – сказал гвинеец по-русски. – Вчера президент России принял всех официальных лиц CISM. Не всегда выпадает такой шанс. Это демонстрирует то, что в этой стране ценят нашу организацию. Владимир Путин нашел время выслушать президента CISM. Этот момент войдет в историю нашей организации. Мы горды, мы рады и очень благодарны вашей великой нации.

Дальше было много красивых слов о том, как улыбки жителей Сочи греют сердца гостей Военных игр, о военном спорте без политики и санкций, о невероятной готовности Сочи к Играм. В это время на старт уже уходили лыжники, а Алексей Червоткин обгонял всех. Всех, кстати, по признаниям самого сержанта, было не так и много.

- На самом деле, очень разочаровывает, что соперников мало. Мало людей выходит на старт. Думал, что будет больше. Особенно, у женщин – всего 15 человек. У нас, конечно, побольше. Но я ожидал чего-то другого, - признался спортсмен после финиша.

Но на накале страстей количество соперников не сказалось. Как чуть ранее заметил гвинейский полковник: «Успех соревнований оценивается не по количеству участников, а по качеству борьбы». Борьба получилась качественной – отрыв от второго места, которое занял француз, составил всего 11 секунд – символическое отставание.

Дальше на трассе «Лаура», что в сочинских горах, начинался биатлон – мужской и женский спринт. Для телевидения, кстати, гонку должна была комментировать Светлана Ишмуратова. В какой-то момента она тоже рисковала опоздать на эфир. Но на этот раз не из-за пресс-конференции, на которой была одним из спикеров. Не поверите, но Светлану Ирековну могли просто не пустить на подъемник до трассы.

Для обычных людей вход на подъемник платный. Бесплатно пройти можно только по бейджам. Но пропускать тебя должен специально подготовленный волонтер. Ишмуратовой искать волонтера пришлось минут десять. Но все хорошо, что хорошо кончается. В итоге Олимпийская чемпионка успела на трибуны и принесла удачу нашим биатлонистам. Первым на финиш пришел Максим Цветков.

Следом стартовала женская гонка. На ее вживую увидеть нам тоже было не суждено – нужно было стремглав лететь вниз, чтобы не пропустить церемонию открытия. Обещали что-то невероятное с тяжелой технике.

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