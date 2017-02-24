Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»
Вячеслав
Безбородов
в матче АПОЭЛ – «Атлетик»
показал две
красные карточки
и назначил
пенальти.
Вновь кипрский АПОЭЛ сотворил мини-сенсацию, выбив из розыгрыша «Атлетик» из Бильбао. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу островитян, а первая игра была за испанцами 3:2.
Российскому
судье досталось
обслуживать
довольно грубую,
бескомпромиссную
встречу со
множеством
фолов. Безбородов
под занавес
первой 45-минутки
назначил
одиннадцатиметро
Удаления произошли уже в тайме втором. На 65-й минуте, при счете 1:0, Безбородов выгнал игрока «Апоэля» Сатириу. Нападающий заработал вторую желтую карточку за опасную игру. Момент почти идентичен эпизоду в матче РФПЛ «Спартак» - «Ростов», когда Безбородов «убрал» Федора Кудряшова за фол в центре поля. Киприоты, видимо, российскую премьер-лигу не смотрят, поэтому решение арбитра вызвало некоторое недоумение у тренерского штаба АПОЭЛа.
Наконец,
уже под занавес
встречи, рефери
достал из кармана
вторую желтую
и, соответственно,
красную карточки,
чтобы продемонстрирова
Это был 39-й еврокубковый матч. На его счету 13 удалений и столько же назначенных пенальти. В среднем, ровно каждую третью встречу российский арбитр достает красную карточку и показывает на «точку». Следующим командам, которые рассудит Безбородов, нелишне это учесть.
Матч
Голы
Сотириу 46 (1:0). Янниотас 54 (2:0 - пен.).
Состав
АПОЭЛ: Ватерман, Астиц, Иоанну, Миланов, Меркис, Эфрем (Вандер, 71), Винициус (Эбесилио, 76), Мораиш, Сотириу, Янниотас, Барраль (де Камарго, 61)
Атлетик: Ираисос, Балензиага, Эчейта (Итурраспе, 70 , 90), Сан Хосе, Альварес, де Маркос (Мерино, 79), Сусаета (Вильялибре, 57), Беньят, Гарсия, Муньяин, Уильямс
Предупреждения:
Сотириу, 44; Иоанну, 57; де Камарго, 87 - Гарсия, 45; Сан Хосе, 54; Итурраспе, 75; Ираисос, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
23 февраля 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция