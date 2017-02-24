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Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»

Александр Троицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Российский след в матче АПОЭЛ – «Атлетик»
Источник: «Советский спорт»

Вячеслав Безбородов в матче АПОЭЛ – «Атлетик» показал две красные карточки и назначил пенальти.

Вновь кипрский АПОЭЛ сотворил мини-сенсацию, выбив из розыгрыша «Атлетик» из Бильбао. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу островитян, а первая игра была за испанцами 3:2.

Российскому судье досталось обслуживать довольно грубую, бескомпромиссную встречу со множеством фолов. Безбородов под занавес первой 45-минутки назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей. Решение вопросов вроде бы не вызвало, однако на послематчевой пресс-конференции тренер басков Эрнесто Вальверде заметил, что арбитр должен был ставить пенальти в ворота киприотов несколько раз.

Удаления произошли уже в тайме втором. На 65-й минуте, при счете 1:0, Безбородов выгнал игрока «Апоэля» Сатириу. Нападающий заработал вторую желтую карточку за опасную игру. Момент почти идентичен эпизоду в матче РФПЛ «Спартак» - «Ростов», когда Безбородов «убрал» Федора Кудряшова за фол в центре поля. Киприоты, видимо, российскую премьер-лигу не смотрят, поэтому решение арбитра вызвало некоторое недоумение у тренерского штаба АПОЭЛа.

Наконец, уже под занавес встречи, рефери достал из кармана вторую желтую и, соответственно, красную карточки, чтобы продемонстрировать их полузащитнику испанцев Итурраспе. Вот здесь ни у кого претензий не возникло: грубый срыв опасной атаки.

Это был 39-й еврокубковый матч. На его счету 13 удалений и столько же назначенных пенальти. В среднем, ровно каждую третью встречу российский арбитр достает красную карточку и показывает на «точку». Следующим командам, которые рассудит Безбородов, нелишне это учесть.

Матч

АПОЭЛ - Атлетик - 2:0 (0:0)

Голы

Сотириу 46 (1:0). Янниотас 54 (2:0 - пен.).

Состав

АПОЭЛ: Ватерман, Астиц, Иоанну, Миланов, Меркис, Эфрем (Вандер, 71), Винициус (Эбесилио, 76), Мораиш, Сотириу, Янниотас, Барраль (де Камарго, 61)

Атлетик: Ираисос, Балензиага, Эчейта (Итурраспе, 70 , 90), Сан Хосе, Альварес, де Маркос (Мерино, 79), Сусаета (Вильялибре, 57), Беньят, Гарсия, Муньяин, Уильямс

Предупреждения:

Сотириу, 44; Иоанну, 57; де Камарго, 87 - Гарсия, 45; Сан Хосе, 54; Итурраспе, 75; Ираисос, 90

Удаления:

Сотириу, 65 - Итурраспе, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

23 февраля 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция

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