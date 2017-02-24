Праздник тот же: день второй. Шоу «Теория заговора»

Николай Яременко и Сергей Данилевич задались вопросом: кто должен выпивать на следующий день после защитников? Ответа не нашли, зато разобрались во многом другом. Например, они нашли истинную причину финансового кризиса у ЦСКА. Несмываемая краска армейского стадиона. При чём тут это?

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Найдено подлинное признание Степана Чаушьяна: он – тренер (конечно, в свободное от работы в «Советском спорте» время). Иначе с чего бы это ему дарили галстук?