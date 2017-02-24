«Бердыев подготовит мужиков к бойне». Читатели «Советского спорта» о жеребьевке

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой стали известны соперники российских клубов. Первые матчи пройдут 9 марта, а ответные – 16-го. «Краснодар» сыграет с испанской «Сельтой», а «Ростов» встретится с английским «Манчестер Юнайтед».

9 марта

«Сельта» – «Краснодар»

«Ростов» – «Манчестер Юнайтед»

16 марта

«Краснодар» – «Сельта»

«Манчестер Юнайтед» – «Ростов»

Результаты жеребьевки активно обсуждают читатели «Советского спорта». Мы решили опубликовать самые интересные цитаты.

Гинер всегда прав

- Моуринью - клиент Бекиевича. В Казани отскочил с «Интером»

тотал

- Сказка закончилась, ростовская, по крайней мере.

Inve

- Хороший жребий: на этом этапе грандам, вроде «МЮ», проще недооценить соперника, чем ближе к финалу, а соответственно, с ними проще играть. Ну, а о «Сельте» со времен Карпина с Мостовым слышно не было, вот и увидим, кто там, и как «Шахтер» обыграли.

a400b

- Жребий нормальный! Настрой хоть будет...

prapor-66

- Ростовская сказка продолжается. Давно ли стояли на вылет из РФПЛ? А теперь играют в плей-офф с «МЮ»! И для «Ростова», и для «Краснодара» на этой стадии важен даже не столько результат, сколько сама игра.

deboshir

- Ну что Бекиевич, поехали дальше увеличивать коллекцию скальпов суперклубов-жертв.

Aliksol

- Как говорится: «Настоящие герои всегда идут в обход». Верим в «Ростов».

JIPPERS-CLIPPERS

- Приехали оба наших клуба, причем результаты могут быть разгромными.

Vladimir717

- Да, не повезло «МЮ»… Они еще не поняли на какую машину нарвались.

Eroha

- Верим. Никто не верил, что дойдем до 1/8. Я думаю, Бердыев подготовит мужиков к этой бойне.

Jaschill

- «Ростов» - «МЮ» - супер противостояние!!!