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Кого взял «Спартак». Рассказываем о новичках красно-белых

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кого взял «Спартак». Рассказываем о новичках красно-белых
Источник: ФК «Анжи»

Сегодня «Спартак» объявил об аренде Георгия Тигиева. Кроме того, клуб подписал контракт с 18-летним нападающим Сильванусом Нимели.

Тигиев

Дебютировал в премьер-лиге весной 2015-го в составе московского «Торпедо». А уже через несколько недель нашел свою фамилию в расширенном списке Фабио Капелло. Когда «Торпедо» вновь ушло в небытие, Тигиев перебрался в «Анжи», где быстро стал игроком стартового состава. Обладает эффектной шевелюрой. Цепкий, относительно техничный, быстрый универсал, который в свои 21 освоил профессии левого и правого защитника и правого хавбека. В первой части сезона играл на всех трех позициях. А может, и где-то еще.

В принципе, кроме молодости и желания, ничего особенного на первый взгляд в Тигиеве нет. Недостатков даже больше, чем достоинств. Для игрока обороны у него многовато обрезов на своей половине поля. В штрафной площади играет неуверенно: то неправильную позицию выберет, то оппонента упустит. Скажем, в последнем матче со «Спартаком» из-под Тигиева дважды должен был забивать Промес и один раз Зобнин. В общем, второй Ещенко.

А для игрока атаки в его исполнении маловато обострений. Когда получает мяч при выходе из обороны, чаще делает поперечные передачи, а не вертикальные. Разгоняет так себе.

Почти по всем показателям Тигиев уступает другим игрокам этого амплуа (включили в таблицу Караваева, которым «Спартак» тоже интересовался). Кроме дриблинга. В обводку Георгий идет охотно. По итогам первой части сезона InStat почему-то классифицировал его как левого защитника. Но с такими исполнителями постоянно возникает путаница. Левый? Правый? Атакующий? А главное – он прирожденный универсал? Или универсал не от хорошей жизни? Так вот, в списке 20 левых защитников премьер-лиги, сыгравших в нынешнем сезоне, Тигиев, по версии InStat, занял почетное 20-е место.

Сравнительная характеристика

Но так ли все очевидно?

Во-первых, это только статистика. Она, конечно, говорит о многом, но не обо всем, а порой даже вводит в заблуждение. Мы сравниваем футболиста, выступающего в клубе, который скорее аутсайдер, чем середняк, с футболистами из команд совсем другого калибра. Ещенко играет в «Спартаке», где иной стиль комбинационной игры, больше контроля мяча и фланговой нагрузки. Кутин получает какие-то минуты практики, и сравнивать с ним вообще странно. Караваев защищает цвета «Спарты», гранда чешского футбола.

Во-вторых, Тигиев явно страдает из-за нестабильной позиции. Молод, горяч, кровь кипит, эмоции фонтанируют. Мозг еще не включился. Ему бы освоиться в какой-то одной зоне, тактической мудрости набраться. А его сегодня ставят слева, завтра – справа, послезавтра – в полузащите. Тридцатилетним-то не всегда хватает навыков быстро перестроиться. Куда уж вчерашнему юниору. Отсюда и ошибки, порой глупые, как то обрезы на своей половине поля, невнятные действия в штрафной площади или излишняя осторожность в комбинационной игре.

Навыки Тигиева (данные InStat)

Любопытный факт. Курбан Бердыев назвал Тигиева лучшим молодым игроком прошлого года. А это уже признание. До Бердыева был Капелло, включивший тогда еще никому не известного парня в расширенный список игроков сборной России. А сейчас он в «Спартаке», приглянулся Массимо Каррере. Уж явно не на пустом месте взялся этот интерес к универсалу. Что-то в нем действительно есть. И не только молодость, желание и паспорт. Визуально он и правда выделяется на общем фоне. И не только прической.

Резюме такое. Игрок сырой, до ума не доведенный. Прямо сейчас «Спартак» не усилит. Но при благоприятном сценарии, если Каррера найдет к нему подход, уже через полгода, год или полтора может выйти на новый уровень.

Нимели

Об этом загадочном нападающем известно намного меньше, да практически ничего. Ему 18. Выступал за чешскую «Карвину». Является кандидатом в сборную Либерии, за которую дебютировал в 2013 году. Если, конечно, источники не врут – совсем пацан был. Сайт transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро. Может играть как в центре нападения, так и на флангах.

На этом, увы, информация о новобранце заканчивается. Вместо фактов – предположения. Похоже, в «Спартаке» открыли альтернативный путь развития клуба. Подписывают юных африканцев (до Нимели были Сакала, Зепатта и Самбу): получится – хорошо, будет и польза, и навар, а нет – ничего страшного, рисков никаких.

Очевидно, что это игрок на вырост. Прямо сейчас его в основу никто не поставит. Будет играть во второй команде. Кстати, в одном матче проходящего сейчас Кубка ФНЛ Нимели принял участие и даже записал на свой счет результативное действие – голевую передачу.

Конечно, такая кадровая политика смущает и даже возвращает в то смутное время, когда клуб пачками подписывал, простите, Мукунк. Болельщики встревожены: что это, зачем это, кому это все надо? Да какая разница, если речь не о первой команде. А в «Спартаке-2», может, и раскроют парня (если есть что раскрывать). Если да – быстро узнаем. А нет – и не вспомним.

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Михаил Борзыкин
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