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Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»
Источник: Reuters

«Советский спорт» представляет главные факты о соперниках «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)

Год основания: 1878.
Президент: Эд Вудворд.
Главный тренер: Жозе Моуринью (Португалия).
Стадион: «Олд Траффорд» (вмещает 75 643 зрителя).
Достижения: 20-кратный чемпион Англии, 12-кратный обладатель Кубка Англии, 4-кратный победитель Кубка лиги, 3-кратный победитель Кубка чемпионов (1968, 1999, 2008), победитель Кубка Кубков (1991), победитель Суперкубка УЕФА (1991), победитель Межконтинентального Кубка (1999) и клубного чемпионата мира (2008).
В чемпионате Англии-2015/16: 5-е место (+19=9-10, 66 очков, разница мячей 49-35).
В чемпионате Англии-2016/17: 6-е место (+13=9-3, 48 очков, разница мячей 38-21).
Путь в Лиге Европы-2016/17: групповой турнир – «Фейенорд» (Голландия) – 0:1 (г), 4:0 (д); «Заря» (Украина) – 1:0 (д), 2:0 (г); «Фенербахче» (Турция) – 4:1 (д), 1:2 (г); 1/16 финала – «Сент-Этьен» (Франция) – 3:0 (д), 1:0 (г).
Лучший бомбардир: Златан Ибрагимович – 23 гола (5 – в Лиге Европы).
«МЮ» против российских клубов: +2=6-1, разница мячей – 9-8.
Последнее соперничество с российскими клубами: Лига чемпионов-2015/16, групповой турнир, ЦСКА – 1:1 (г), 1:0 (д).

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

«СЕЛЬТА» (ИСПАНИЯ)

Год основания: 1923.
Президент: Карлос Моуриньо.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
Стадион: «Балаидос» (вмещает 31 800 зрителей).
Достижения: Кубок Интертото (2000).
В чемпионате Испании-2015/16: 6-е место, (+17=8-12, разница мячей 51-59).
В чемпионате Испании-2016/17: 9-е место, (+10=3-9, разница мячей – 36-36).
Путь в Лиге Европы-2016/17: групповой турнир – «Стандард» (Бельгия) – 1:1 (г), 1:1 (д); «Панатинаикос» (Греция) – 2:0 (д), 2:0 (г); «Аякс» (Голландия) – 2:2 (д), 2:3 (г); 1/16 финала – «Шахтер» (Украина) – 0:1 (д), 2:0 (г).
Лучший бомбардир: Яго Аспас – 17 голов (3 – в Лиге Европе).
«Сельта» против российских клубов: +2=2-0, разница мячей – 7-5.
Последнее соперничество с российскими клубами: Кубок УЕФА-2006/17, 1/16 финала, «Спартак» – 1:1 (г), 2:1 (д).

Голосование: Как завершится противостояние «Краснодара» и «Сельты»?

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