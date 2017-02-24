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Андрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребий

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребий
Источник: Reuters

Экс-полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис – об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Ростова». Напомним, команде Курбана Бердыева попался «МЮ».

- Как вам такой жребий для «Ростова»?
- Хорошо, - говорит Канчельскис.

- Шансы есть?
- Они всегда есть. Почему не обыграть их, если в свое время «Ротор» и «Торпедо» выбивали «МЮ» из Кубка УЕФА? Надо дать бой.

- Тем более, что статистика за «Ростов»: в плей-офф еврокубков «МЮ» ни разу не проходил российские клубы. Вылетел от «Ротора» и «Торпедо», а также проиграл в финале Суперкубка Европы «Зениту».
- «МЮ» есть, что доказывать. Они сражаются в четырех турнирах – в Лиге Европы, Кубке Англии, Кубке лиги и чемпионате. Для них сейчас важно побеждать везде, где они играют.

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- Как вам работа Моуринью на данный момент?
- Давайте не будем торопиться. Неважно, как ты начинаешь, важно, как закончишь. «Ростову» будет очень тяжело. Но они показывают хорошую игру, у них есть Бердыев – квалифицированный тренер. Жаль, что он не работал в сборной. Но это нужно задавать вопросы нашим руководителям. Думаю, с Бердыевым сборная добилась бы большего, чем с Черчесовым. В общем, посмотрим на «Ростов» на фоне «Манчестера». Предстоит интересный футбол.

- Согласны, что футбол Моуринью и Бердыева в чем-то похож – быстрый выход в атаку, строго в защите?
- Футбол ни на кого не похож. Самое главное в нем – результат. Остальное – ерунда.

- Вы за кого будете болеть?
- Конечно, за «МЮ». В «Ростове» я не играл, поэтому даже вопрос поднимать не стоило. «МЮ» - моя команда, за которую всегда буду болеть всем сердцем.

- И все-таки вы верите, что у Моуринью получится в «МЮ»?
- Вера есть, но не могу сказать большего. Я не видел его тренировочный процесс, поэтому ничего особенного про него сказать не могу. Иначе это не правильно – давать характеристики людям, с которыми ты не работал вместе.

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

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