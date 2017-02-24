Одни бросали фляжки, другие забрасывали шайбы. «Авангард» вновь побеждает

«Авангард» одержал победу и во втором матче серии с «Адмиралом» 6:3 и повел в серии 2-0.

Позавчерашние 105 с копейками минут утомили зрителей. Хозяева вырвали победу благодаря комбинации с участием Александра Кучерявенко и Антона Бурдасова. Признаться, матч мало напоминал сшибку плей-офф. По градусу борьбы заметно уступая зеленому дерби, противостоянию московского «Динамо» и «Торпедо», ЦСКА и «Йокерита».

Покинул Омск массовик-затейки н Дмитрий Губерниев, увезя гонорар 65 тысяч рублей. Он уже в Сочи на Всемирных военных играх.

Гости все-таки рискукнули включить в заявку одного из самобытнейших форвардов лиги Владимира Ткачева, хотя он после травм-болезней на набрал должных кондиций.

Два периода прошли при минимуме голевых моментов, но с шестью заброшенными шайбами.

Счет открыл в меньшинстве двукратный обладатель Кубка Гагарина Михаил Юньков, убежавший к воротам Игоря Бобкова после чудовищной ошибки Джонатона Блума.

Гости ответили двумя простецкими голами и ушли на перерыв лидируя 2:1.

Во втором периоде капитан омичей Евгений Медведев прецизионным броском восстановил равновесие.

А потом судьи в конфликте Блума и Ильи Зубова распределили штрафное время в пользу моряка – выписав ему 4 минуты, а «ястребу» только две. Хотя бывший капитан «Адмирала» встречал соперника высоко поднятым локтем.

Вскоре Максим Казаков передал родному Омску второй привет, подловив хозяев на смене составов. После чего началось удушение моряков. Удаление за удалением. Николай Лемтюгов забрасывал шайбу, когда получивший травму после сомнительного силового приема Роберт Саболич плелся из чужой зоны на лавку.

Сдали нервы у обычно спокойного наставника «Адмирала» Александра Андриевского. Тренер с угрожающим видом швырнул фляжку на лед и был выдворен с лавки. Потеряв главнокомандующе го, гости не совладали с омичами.

Петр Хохряков грамтно подставился под Андрея Сигарева, которого за атаку сзади наказали комбинированным штрафом (2+10) минут. Владимир Соботка вывел на точный бросок защитника Михаила Григорьева, перешедшего по ходу чемпионата из Владивостока в Омск. Предсезонную подготовку он завалил в Ярославле, прогуливая тренировки и отправился в тренировочный лагерь «Калгари» покорять НХЛ. Не покорил, вернулся и играл чуть ли не за еду в «Адмирале», пока у моряков личились ведущие защитники во главе с Блумом.

Сил отыграться у гостей совсем не осталось. Еще дважды хозяева огорчили Бобкова. Серия переезжает во Владивосток.