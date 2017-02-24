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Голову лиса – на лед! Голевой карнавал в Магнитогорске

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Голову лиса – на лед! Голевой карнавал в Магнитогорске
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Во втором матче четвертьфинала Востока «Металлург» и «Куньлунь» рубились, не жалея себя. «Магнитка» победила, забила 5000-й гол в истории, но пик-1000 для Мозякина так и остался непокоренным.

МИНУС МЯНТЮЛЯ, ПЛЮС КОШЕЧКИН

Ко второму матчу четвертьфинала Востока Арена «Металлург» преображается. На мультимедийной строке и видеокубе – патриотические макеты, поздравляющие всех присутствующих с 23 февраля. «Куньлунь» в первой игре, накануне Дня защитника Отечества, напоследок отвесил пощечину чемпиону, выиграв всухую заключительный период. Причем обе шайбы забил Туукка Мянтюля. Перед вторым матчем он остался за бортом – схватив третью дисциплинарную 10-ку в сезоне, автоматически дисквалифицирован СДК.

Владимир Юрзинов-младший на этот раз сходу выпускает на защиту последнего рубежа Андрея Макарова. Смена вратаря и в составе «Магнитки» – играет отдохнувший Василий Кошечкин.

Кстати, именно Василий играл в рамке в Челябинске, когда Сергей Мозякин набрал 999-е очко в карьере. Может быть, возвращение Кошечкина снова совпадет с результативной игрой капитана «сталеваров»? Тройка «ЗариповКоварж – Мозякин» больше всех забивает в плей-офф (уже 61 гол в их копилке). А Кошечкин – в рекордсменах по вратарским показателям. И эти парни нацелены свое реноме подтверждать!

СУДЕЙСКОЕ МУЖЕСТВО

На третьей минуте Мозякин победно вскидывает руки – мгновение назад он с выстрелил с убойной позиции. И ведь раз 200 он точно так забивал! «Да была же она там!» – разводит в недоумении руки Илья Воробьев. Но арбитры непреклонны: снаряд угодил в крестовину! Мозякин до этого в шестнадцати матчах подряд набирал очки, а остановившись на цифре 999 – словно бабка отшептала – три игры и все – вхолостую!

В середине периода достается Юрию Иванову – линейный арбитр оказывается в эпицентре борьбы Коваржа и Видделя. Форвард «драконов» в падении коньком попадает в лицо судье. Держась за лицо и корчась от боли, Иванов отправляется в подтрибунку. Мужеству арбитра можно аплодировать стоя: несмотря на то, что он лишился двух передних зубов, возвращается на лед еще до перерыва!

Отдыхать «Магнитка» отправляется в хорошем настроении – на шестнадцатой минуте Семин ювелирным пасом отправляет Осалу на рандеву с Макаровым, и финн вскрывает домик голкипера. 1:0!

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОСАЛА И ПЕРВЫЙ КИТАЙСКИЙ ГОЛ В ПЛЕЙ-ОФФ

После перерыва на льду – настоящий голевой карнавал. «Куньлунь» сходу сравнивает, а на экваторе встречи все тот же Коллинз наказывает Семина за фол в атаке. В копилке канадца – дубль, а «драконы» впервые в серии выходят в лидеры. В какой-то момент воспрянувший клуб из Поднебесной осаждает владения действующего чемпиона! Кто бы мог подумать в начале сезона, что такое вообще возможно?!

По-прежнему не везет Мозякину. Несколько стопроцентных моментов – но шайба упорно не идет в ворота. В большинстве гол-шедевр выдает Коварж – из круга вбрасывания чех прошивает дальнюю «девятку». И снова эта смена для капитана безрезультативная!

К радости местной публики, у «сталеваров» есть герои, готовые прийти на подмогу. Трудовую шайбу организовывают Платонов и Калетник. Первый, как танк, протаскивает снаряд на пятак, не обращая внимания на висящих на руках трех (!) игроках, а второй дорабатывает момент, загребая шайбу в ворота. 3:2! И это – гол под номером 5000 за всю историю «Магнитки».

Но через две минуты счет снова равный – в сутолоке у собственных ворот Василий Кошечкин не успевает перекрыть путь дальнему броску Зака Юйэня. Есть первый гол китайца в Кубке Гагарина!

Третий период становится бенефисом Оскара Осалы – финн снова убегает один на один с вратарем и снова не промахивается. А на последней минуте броском в пустые ворота впервые за свою карьеру в КХЛ оформляет хет-трик. По такому поводу даже маскот «Магнитки» Тимоша срывает с себя голову и бросает ее на лед вместе с кепками остальных болельщиков! А вот Сергей Мозякин откладывает свой мега-рекорд до матчей в Пекине.

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Голы:

Осала (Сёмин), 15:29 (1:0). Коллинс (Перетягин, Ро), 22:48 (1:1). Коллинс (Виклунд), 28:27 (1:2). Коварж (Зарипов), 35:25 (2:2). Калетник (Платонов), 35:57 (3:2). Юйэнь (Виделль, Беллемор), 37:03 (3:3). Осала (Платонов, Береглазов), 41:55 (4:3). Осала (Коварж, Филиппи), 59:16 (5:3).

Место и дата

24 февраля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 2-0

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