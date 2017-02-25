СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его бояться

Вратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст клубу, который его проигнорировал, большие проблемы.

27-летний голкипер проводит третий сезон в подольском клубе, а 30 апреля у него истечет контракт. В «Витязе» наверняка желают удержать Сятери, как и Марио Кемпе с Якубом Ержабеком. За Максима Афиногенова, Алексея Копейкина и Миро Аалтонена переживать не надо, их контракты действуют до 2018 года.

Новому соглашению Сятери могут помешать только предложения от более сильных команд и личное желание хоккеиста проверить себя в другом месте. Выгодные и привлекательные варианты финн точно заслужил.

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Дорога в «Сан-Хосе»

К главной команде родной «Таппары» Сятери привлекали с сезона-2006/07, ему было 17. На третий год он дебютировал в основе и провел 22 матча благодаря переходу конкурента Томми Никкиля в «Пеликанс» (там до переезда в «Динамо» играл Лео Комаров). В 2009-м Харри наконец-то стал первым номером «Таппары»: 58 матчей из 70 в сезоне-2009/10.

Этого хватило, чтобы голкипера заметил «Сан-Хосе». «Шаркс» подписали с Сятери трехлетний контракт новичка и до весны 2011-го его вернули в «Таппару» для игровой практики. Приехав обратно в Америку, финн отправился в «Вустер» – фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. Сразу выбить из основы соотечественников Антти Ниеми и Антеро Нииттимяки было бы слишком нагло.

Сятери застрял в АХЛ до 2014 года и за это время получил один вызов на игру «Сан-Хосе». В октябре 2011-го главный тренер Тодд Маклеллан заявил его на домашний матч с «Финиксом», но всю игру ворота защищал немец Томас Грайсс. «Акулы» выиграли 6:3, и больше Харри не появлялся даже в протоколах.

– Я не показывал свой лучший хоккей, – объяснял финн «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» в ноябре 2015-го. – Не знаю, почему так произошло. Стили хоккея в Европе и Северной Америке различаются, но было время, когда я чувствовал себя уверенно, проводил хорошие матчи. Однако не был стабилен. Я чувствовал, что на меня рассчитывают, но заиграть не удалось. Но мечта вернуться в НХЛ у меня остается.

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Незаинтересованный СКА

В «Сан-Хосе» Харри поехал не просто так. Все-таки «Шаркс» его задрафтовали в 2008 году под 106-м номером. Другая история у вратаря с петербургским СКА. Армейцы взяли финна на драфте КХЛ-2009 под восьмым номером, но так и не позвали его в команду.

– Представители клуба приезжали в тренировочный лагерь в Финляндию летом после драфта, – вспоминал Сятери. – Мы пообщались один раз.

– И после этого они про вас забыли?

– Не знаю. Лично со мной они не общались, если только с моим агентом. Я не расстроился, что за СКА так и не сыграл.

Через пять лет права на игрока достались «Витязю». Клуб не тянул и подписал с ним годовой контракт. После сезона-2014/15 Сятери оставили еще на два сезона – этот срок как раз подходит к концу.

Герой, но не для сборной

Три года подряд финн – основной вратарь «Витязя» и очень важная часть команды, что подтверждают его одноклубники и 134 матча в КХЛ.

– Сятери – наш главный герой во всех матчах, мы много выигрываем благодаря ему, он тащит нас, – это слова Игоря Головкова в октябре 2015-го. В первой половине того сезона «Витязь» шел в кубковой восьмерке, даже опережал СКА Андрея Назарова, но десятиматчевая серия поражений выбила команду из борьбы за плей-офф.

– Сятери – наш самый главный игрок, который нас выручает, – говорил об одноклубнике Алексей Копейкин после его 44 сейвов в ноябрьской игре с «Локомотивом» (2:1).

– Несколько раз вратари-партнеры подшучивали, чтобы я дал им шанс, – рассказывал Сятери по ходу прошлого сезона. В этом году Игорь Сапрыкин подобрался поближе к финну по количеству матчей – частично благодаря травме коллеги. Из-за нее Харри не играл с начала января до середины февраля.

Стабильная в целом игра Сятери заинтересовала осенью 2015 года Кари Ялонена. Тогда экс-тренер «Торпедо» и «Льва» возглавлял сборную Финляндии и позвал голкипера «Витязя» на два этапа Евротура: Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. За три матча вратарь пропустил семь шайб, из них пять – от сборной России на московском турнире. В текущем розыгрыше Евротура Харри сыграл тоже три раза.

Пока у вратаря нет игр за основную сборную на чемпионатах мира, и перспективы с ближайшим турниром не самые оптимистичные. Главный тренер Суоми Лаури Марьямяки в марте поедет в Америку, чтобы пообщаться с кандидатами на поездку в Германию и Францию. Среди них могут быть и вратари клубов НХЛ. Из голкиперов КХЛ, скорее всего, выберут Микко Коскинена. На «Шведских играх» Марьямяки вообще назвал представителя СКА лучшим вратарем в Европе.

Тем не менее Сятери есть для кого стараться. Каждая следующая игра против СКА покажет, заслуживает ли он улучшенного контракта в «Витязе» или другого достойного предложения из КХЛ. А может, и «Сан-Хосе» вновь позовет. Хотя бы на роль сменщика Мартина Джонса.