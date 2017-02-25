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СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его бояться

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Харри Сятери
Харри СятериИсточник: ХК «Витязь»

Вратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст клубу, который его проигнорировал, большие проблемы.

27-летний голкипер проводит третий сезон в подольском клубе, а 30 апреля у него истечет контракт. В «Витязе» наверняка желают удержать Сятери, как и Марио Кемпе с Якубом Ержабеком. За Максима Афиногенова, Алексея Копейкина и Миро Аалтонена переживать не надо, их контракты действуют до 2018 года.

Новому соглашению Сятери могут помешать только предложения от более сильных команд и личное желание хоккеиста проверить себя в другом месте. Выгодные и привлекательные варианты финн точно заслужил.

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Дорога в «Сан-Хосе»

К главной команде родной «Таппары» Сятери привлекали с сезона-2006/07, ему было 17. На третий год он дебютировал в основе и провел 22 матча благодаря переходу конкурента Томми Никкиля в «Пеликанс» (там до переезда в «Динамо» играл Лео Комаров). В 2009-м Харри наконец-то стал первым номером «Таппары»: 58 матчей из 70 в сезоне-2009/10.

Этого хватило, чтобы голкипера заметил «Сан-Хосе». «Шаркс» подписали с Сятери трехлетний контракт новичка и до весны 2011-го его вернули в «Таппару» для игровой практики. Приехав обратно в Америку, финн отправился в «Вустер» – фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. Сразу выбить из основы соотечественников Антти Ниеми и Антеро Нииттимяки было бы слишком нагло.

Сятери застрял в АХЛ до 2014 года и за это время получил один вызов на игру «Сан-Хосе». В октябре 2011-го главный тренер Тодд Маклеллан заявил его на домашний матч с «Финиксом», но всю игру ворота защищал немец Томас Грайсс. «Акулы» выиграли 6:3, и больше Харри не появлялся даже в протоколах.

– Я не показывал свой лучший хоккей, – объяснял финн «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» в ноябре 2015-го. – Не знаю, почему так произошло. Стили хоккея в Европе и Северной Америке различаются, но было время, когда я чувствовал себя уверенно, проводил хорошие матчи. Однако не был стабилен. Я чувствовал, что на меня рассчитывают, но заиграть не удалось. Но мечта вернуться в НХЛ у меня остается.

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Незаинтересованный СКА

В «Сан-Хосе» Харри поехал не просто так. Все-таки «Шаркс» его задрафтовали в 2008 году под 106-м номером. Другая история у вратаря с петербургским СКА. Армейцы взяли финна на драфте КХЛ-2009 под восьмым номером, но так и не позвали его в команду.

– Представители клуба приезжали в тренировочный лагерь в Финляндию летом после драфта, – вспоминал Сятери. – Мы пообщались один раз.

– И после этого они про вас забыли?
– Не знаю. Лично со мной они не общались, если только с моим агентом. Я не расстроился, что за СКА так и не сыграл.

Через пять лет права на игрока достались «Витязю». Клуб не тянул и подписал с ним годовой контракт. После сезона-2014/15 Сятери оставили еще на два сезона – этот срок как раз подходит к концу.

Герой, но не для сборной

Три года подряд финн – основной вратарь «Витязя» и очень важная часть команды, что подтверждают его одноклубники и 134 матча в КХЛ.

– Сятери – наш главный герой во всех матчах, мы много выигрываем благодаря ему, он тащит нас, – это слова Игоря Головкова в октябре 2015-го. В первой половине того сезона «Витязь» шел в кубковой восьмерке, даже опережал СКА Андрея Назарова, но десятиматчевая серия поражений выбила команду из борьбы за плей-офф.

– Сятери – наш самый главный игрок, который нас выручает, – говорил об одноклубнике Алексей Копейкин после его 44 сейвов в ноябрьской игре с «Локомотивом» (2:1).

– Несколько раз вратари-партнеры подшучивали, чтобы я дал им шанс, – рассказывал Сятери по ходу прошлого сезона. В этом году Игорь Сапрыкин подобрался поближе к финну по количеству матчей – частично благодаря травме коллеги. Из-за нее Харри не играл с начала января до середины февраля.

Стабильная в целом игра Сятери заинтересовала осенью 2015 года Кари Ялонена. Тогда экс-тренер «Торпедо» и «Льва» возглавлял сборную Финляндии и позвал голкипера «Витязя» на два этапа Евротура: Кубок Карьяла и Кубок Первого канала. За три матча вратарь пропустил семь шайб, из них пять – от сборной России на московском турнире. В текущем розыгрыше Евротура Харри сыграл тоже три раза.

Пока у вратаря нет игр за основную сборную на чемпионатах мира, и перспективы с ближайшим турниром не самые оптимистичные. Главный тренер Суоми Лаури Марьямяки в марте поедет в Америку, чтобы пообщаться с кандидатами на поездку в Германию и Францию. Среди них могут быть и вратари клубов НХЛ. Из голкиперов КХЛ, скорее всего, выберут Микко Коскинена. На «Шведских играх» Марьямяки вообще назвал представителя СКА лучшим вратарем в Европе.

Тем не менее Сятери есть для кого стараться. Каждая следующая игра против СКА покажет, заслуживает ли он улучшенного контракта в «Витязе» или другого достойного предложения из КХЛ. А может, и «Сан-Хосе» вновь позовет. Хотя бы на роль сменщика Мартина Джонса.

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