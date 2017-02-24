Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео)

Обозреватель «Советского спорта» разбирается, почему засчитали шайбу Федора Малыхина в ворота «Салавата Юлаева».

Момент выглядит так. На 16-й минуте Федор Малыхин забил гол в ворота «Салавата Юлаева».

&amp;amp;amp;lt;span id=»XinhaEditingPostion»&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;gt;

Эту тему мы обсудили с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

- Когда главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин взял «челлендж», гол можно было отменить, если только дело касалось атаки на вратаря? Или из-за офсайда тоже?

- Смотря на что команда «Салават Юлаев» брала «челлендж». Можно брать на что-то одно. Или на помеху вратаря, или на положение вне игры.

Так вот, «Салават Юлаев» брал «челлендж» именно на помеху вратарю.

- По скрину видно, что Федор Малыхин вошел в зону раньше, чем шайба.

- В данном случае мы обсуждаем только помеху вратарю. Судьи связались с Москвой, все обсудили – определили, что помехи вратарю нет. И то, что видно на повторе – Игорь Григоренко оказывал физическое воздействие на Дмитрия Обухова.