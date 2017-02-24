Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео)
Обозреватель «Советского спорта» разбирается, почему засчитали шайбу Федора Малыхина в ворота «Салавата Юлаева».
Момент выглядит так. На 16-й минуте Федор Малыхин забил гол в ворота «Салавата Юлаева».
Эту тему мы обсудили с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.
- Когда главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин взял «челлендж», гол можно было отменить, если только дело касалось атаки на вратаря? Или из-за офсайда тоже?
- Смотря на что команда «Салават Юлаев» брала «челлендж». Можно брать на что-то одно. Или на помеху вратаря, или на положение вне игры.
Так вот, «Салават Юлаев» брал «челлендж» именно на помеху вратарю.
- По скрину видно, что Федор Малыхин вошел в зону раньше, чем шайба.
- В данном случае мы обсуждаем только помеху вратарю. Судьи связались с Москвой, все обсудили – определили, что помехи вратарю нет. И то, что видно на повторе – Игорь Григоренко оказывал физическое воздействие на Дмитрия Обухова.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
Малыхин (Варнаков, Батыршин), 15:16 (1:0). Глухов (Ткачёв), 41:07 (2:0). Лисин 51:57 (2:1).
Место и дата
24 февраля 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция