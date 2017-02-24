«Мы – люди адекватные». Рекордно короткая пресс-конференция из Магнитогорска

Илья Воробьев, в своей уже ставшей фирменной манере, был крайне сдержан на послематчевой пресс-конференции. Тренер уложился в восемь слов, и, наверное, это – рекорд.

– Получилась мужская игра, все бились. Летим в Пекин, – в сдержанности комментария, кажется, Воробьев превзошел на этот раз даже самого себя. Тренер не раз пояснял журналистам, что в плей-офф не хочет раскрыть карт перед соперником, поэтому скуп на слова. Но ведь как точно сказано!

– Я не буду сейчас комментировать, сейчас идет плей-офф, – поддерживает коллегу и Владимир Юрзинов, отвечая на вопрос о том, почему в первом периоде «Куньлун» носился на пятой космической скорости. – На пресс-конференциях вообще сложно говорить, когда идет плей-офф. Иногда даже бывает, что разводят в разные микст-зоны. Но мы – люди адекватные. Больше ничего не буду комментировать.

Хорошо, что в «Металлурге» есть Оскар Осала, который впервые в «континентальной» части карьеры забил три гола за одну игру, и не отказался про это рассказать.

– Мы неплохо сыграли, но соперник оказался лучше готов к матчу, нежели в первый день, – рассуждает легионер. – Они очень мощно начали первый период, много забили во втором. Это был сложный матч.

– Почему сегодня обе команды играли жестко? Даже судье, вон, досталось…

– Это эмоции. Второй матч, и все нервничают, соперник вышел более агрессивным, мы играли в очень контактный хоккей. Нам такую игру предложили, мы согласились.

– Очень долго шел матч, а арбитры постоянно затягивали вбрасывания. Это выбило из колеи?

– Я такого даже не заметил, если честно.

– Что «Куньлунь» изменил в своей игре в сравнении с первым матчем?

– Я не знаю, что именно. Но они играли иначе, они были быстрее, хорошо боролись за шайбу. Опять же – больше силовой игры, закрыли наше первое звено. Было очень важно сегодня победить.

– Победа это хорошо, а победа с хет-триком – прекрасно?

– А то! Это же впервые в моей карьере в КХЛ. Просто супер! Но, кстати, я не думаю, что играл как-то лучше, чем в другие дни. Шайба шла ко мне, и у меня были шансы, которые удалось реализовать. Играл как обычно, но сегодня просто – мой день!