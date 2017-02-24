Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард6 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 3Куньлунь
Хоккей  Трактор5 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс2 : 1Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Мы – люди адекватные». Рекордно короткая пресс-конференция из Магнитогорска

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Воробьев
Илья ВоробьевИсточник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Илья Воробьев, в своей уже ставшей фирменной манере, был крайне сдержан на послематчевой пресс-конференции. Тренер уложился в восемь слов, и, наверное, это – рекорд.

– Получилась мужская игра, все бились. Летим в Пекин, – в сдержанности комментария, кажется, Воробьев превзошел на этот раз даже самого себя. Тренер не раз пояснял журналистам, что в плей-офф не хочет раскрыть карт перед соперником, поэтому скуп на слова. Но ведь как точно сказано!

– Я не буду сейчас комментировать, сейчас идет плей-офф, – поддерживает коллегу и Владимир Юрзинов, отвечая на вопрос о том, почему в первом периоде «Куньлун» носился на пятой космической скорости. – На пресс-конференциях вообще сложно говорить, когда идет плей-офф. Иногда даже бывает, что разводят в разные микст-зоны. Но мы – люди адекватные. Больше ничего не буду комментировать.

Хорошо, что в «Металлурге» есть Оскар Осала, который впервые в «континентальной» части карьеры забил три гола за одну игру, и не отказался про это рассказать.

– Мы неплохо сыграли, но соперник оказался лучше готов к матчу, нежели в первый день, – рассуждает легионер. – Они очень мощно начали первый период, много забили во втором. Это был сложный матч.

– Почему сегодня обе команды играли жестко? Даже судье, вон, досталось…
– Это эмоции. Второй матч, и все нервничают, соперник вышел более агрессивным, мы играли в очень контактный хоккей. Нам такую игру предложили, мы согласились.

– Очень долго шел матч, а арбитры постоянно затягивали вбрасывания. Это выбило из колеи?
– Я такого даже не заметил, если честно.

– Что «Куньлунь» изменил в своей игре в сравнении с первым матчем?
– Я не знаю, что именно. Но они играли иначе, они были быстрее, хорошо боролись за шайбу. Опять же – больше силовой игры, закрыли наше первое звено. Было очень важно сегодня победить.

– Победа это хорошо, а победа с хет-триком – прекрасно?
– А то! Это же впервые в моей карьере в КХЛ. Просто супер! Но, кстати, я не думаю, что играл как-то лучше, чем в другие дни.  Шайба шла ко мне, и у меня были шансы, которые удалось реализовать. Играл как обычно, но сегодня просто – мой день! 

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Голы:

Осала (Сёмин), 15:29 (1:0). Коллинс (Перетягин, Ро), 22:48 (1:1). Коллинс (Виклунд), 28:27 (1:2). Коварж (Зарипов), 35:25 (2:2). Калетник (Платонов), 35:57 (3:2). Юйэнь (Виделль, Беллемор), 37:03 (3:3). Осала (Платонов, Береглазов), 41:55 (4:3). Осала (Коварж, Филиппи), 59:16 (5:3).

Место и дата

24 февраля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Магнитка» обыграла «Куньлунь», «Трактор» выиграл у «Барыса» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты вторых матчей 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.Игорь Захаркин: Мы проиграли выездную серию, к сожалениюГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Ак Барса».Зинэтула Билялетдинов: Команды бьются, серия продолжаетсяГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил действия команды во втором матче серии 1/8 Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео)«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео)В зеленом дерби «Салават Юлаев» опять проиграл «Ак Барсу» с тем же счетом – 1:2.«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серииМатч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».Анвар Гатиятулин: «Трактору» удалось сыграть строго и дисциплинированно в оборонеГлавный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».Эдуард Занковец: При таком количестве удалений сложно рассчитывать на успехГлавный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора».Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео)Вот почему засчитали гол «Ак Барса». Комментарий главного арбитра (видео)Обозреватель «Советского спорта» разбирается, почему засчитали шайбу Федора Малыхина в ворота «Салавата Юлаева».Юнас Анелев: Чувствовалось, что «Адмирал» немножечко подусталЗащитник «Авангарда» Юнас Анелев прокомментировал победу команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».Владимир Юрзинов: Бились до конца, теперь готовимся к матчам с «Металлургом» в ПекинеГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов подвел итоги второго матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом».Оскар Осала: Сегодня просто был мой деньНападающий магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала поделился эмоциями после победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня», в котором форвард записал на свой счет хет-трик.Голову лиса – на лед! Голевой карнавал в МагнитогорскеГолову лиса – на лед! Голевой карнавал в МагнитогорскеВо втором матче четвертьфинала Востока «Металлург» и «Куньлунь» рубились, не жалея себя.Максим Спиридонов: В открытый хоккей с «Авангардом» нам играть не стоитТренер «Адмирала» Максим Спиридонов прокомментировал игру команды во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Федор Канарейкин: Домашняя серия «Авангарда» из двух игр закончена, едем в гостиГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Адмирала».Магнитогорский «Металлург» обыграл «Кунльлунь» и повел в серии со счетом 2:0Матч первого раунда плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:3 в пользу «Магнитки».Одни бросали фляжки, другие забрасывали шайбы. «Авангард» вновь побеждаетОдни бросали фляжки, другие забрасывали шайбы. «Авангард» вновь побеждает«Авангард» одержал победу и во втором матче серии с «Адмиралом» 6:3 и повел 2-0.«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка ГагаринаХоккеисты «Трактора» на домашней арене одержали уверенную победу над «Барысом» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 5:1.«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка ГагаринаХоккеисты «Авангарда» на домашней арене переиграли «Адмирал» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции со счетом 6:3.«Авангард» – «Адмирал» - 6:3. Как это былоВо втором матче 1/4 финала Восточной конференции «Авангард» сыграет с «Адмиралом».Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Западной Конференции.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серии
Футбол
Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы
Футбол
Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для нас
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Кунльлунь» и повел в серии со счетом 2:0
Хоккей
«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50
Хоккей
«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезона
Футбол
«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Тигиев перешел в московский «Спартак»
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Илья Воробьёв
Илья Воробьёввсе новости
Владимир Юрзинов (младший)
Владимир Юрзинов (младший)все новости
Оскар Осала
Оскар Осалавсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина