Тимофей Калачев: Пройдем «МЮ» – появятся шансы на успех в Лиге Европы

Защитник «Ростова» Тимофей Калачев дал интервью «Советскому спорту» сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Соперником ростовчан стал «Манчестер Юнайтед».

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«МОУРИНЬЮ В РОСТОВЕ? ЭТО ИНТЕРЕСНО»

- Довольны жеребьевкой?

- «Манчестер Юнайтед» – самый сильный клуб из тех, что остались в Лиге Европы. Будет сложно, но, думаю, что каждый из нас в глубине души хотел сыграть именно с ним. Это будет большое событие для города, наши болельщики заслужили увидеть такой футбол.

- Шансы у «Ростова» есть?

- Против любого соперника можно играть. Если мы пройдем дальше – это будет фантастика, у нас тогда сразу появятся шансы на успех в Лиге Европы. Если уступим – все равно подарим праздник всему городу.

- Болельщикам вашего клуба сейчас все завидуют.

- Да, везет на соперников. За год к нам приезжали «Аякс», ПСВ, «Бавария», «Атлетико». Это какая-то фантастика.

- Интересно проверить свои силы на фоне англичан?

- Я свои силы проверял много раз за последний сезон (смеется). В любом случае, интересно в очередной раз сыграть против суперклуба. Кстати, когда выступал за сборную Белоруссии, выходил на поле против многих игроков «Юнайтед». Например, Погба, Маты, Мхитаряна.

- Против Ибрагимовича?

- Еще не приходилось. Он для меня выделяется на общем фоне. Наверное, самый звездный футболист нынешнего «Манчестера». Против Жозе Моуринью, кстати, тоже не играл.

- Моуринью на кромке поля ростовского «Олимпа». Пока что в это слабо верится.

- Жозе знаковый человек для футбола. Это будет интересно.

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«УРОВЕНЬ «РОСТОВА» ПОЗВОЛЯЕТ ОБЫГРЫВАТЬ «СПАРТУ»

- В четверг «Ростов» сыграл со «Спартой» – 1:1, и без проблем прошел дальше.

- Ответный матч получился сложным. Комбинационного футбола было мало, а поле не позволяло играть красиво. Встреча складывалась не слишком удачно, наверное, подсознательно мы понимали, что уже прошли дальше.

- После гола Полоза «Спарте» надо было забивать шесть мячей.

- Если честно, то после первой встречи понимал, что мы вряд ли много пропустим. При всем уважении к «Спарте», нам «Атлетико» и ПСВ столько не забивали.

- Как вам уровень одного из лидеров чешского футбола?

- Хороший соперник, все-таки они не зря вышли из такой сильной группы. Просто сейчас уровень «Ростова» позволяет обыгрывать такие клубы. Даже футболисты «Спарты» признали, что результат закономерен.

- Не боитесь, что команда не сможет переключиться с еврокубков на РФПЛ?

- Думаю, что проблем не возникнет. Все-таки у нас команда профессионалов, игроки и тренеры опытные. Тем более пора улучшать свои позиции в чемпионате.