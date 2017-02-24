Тимофей Калачев: Пройдем «МЮ» – появятся шансы на успех в Лиге Европы
Защитник «Ростова» Тимофей Калачев дал интервью «Советскому спорту» сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Соперником ростовчан стал «Манчестер Юнайтед».
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- Довольны жеребьевкой?
- «Манчестер Юнайтед» – самый сильный клуб из тех, что остались в Лиге Европы. Будет сложно, но, думаю, что каждый из нас в глубине души хотел сыграть именно с ним. Это будет большое событие для города, наши болельщики заслужили увидеть такой футбол.
- Шансы у «Ростова» есть?
- Против любого соперника можно играть. Если мы пройдем дальше – это будет фантастика, у нас тогда сразу появятся шансы на успех в Лиге Европы. Если уступим – все равно подарим праздник всему городу.
- Болельщикам вашего клуба
сейчас все завидуют.
- Да, везет на соперников. За год к нам приезжали «Аякс», ПСВ, «Бавария», «Атлетико». Это какая-то фантастика.
- Интересно проверить свои
силы на фоне англичан?
- Я свои силы проверял много раз за последний сезон (смеется). В любом случае, интересно в очередной раз сыграть против суперклуба. Кстати, когда выступал за сборную Белоруссии, выходил на поле против многих игроков «Юнайтед». Например, Погба, Маты, Мхитаряна.
- Против Ибрагимовича?
- Еще не приходилось. Он для меня выделяется на общем фоне. Наверное, самый звездный футболист нынешнего «Манчестера». Против Жозе Моуринью, кстати, тоже не играл.
- Моуринью на кромке поля
ростовского «Олимпа». Пока что в это слабо верится.
- Жозе знаковый человек для футбола. Это будет интересно.
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- В четверг «Ростов» сыграл
со «Спартой» – 1:1, и без проблем прошел дальше.
- Ответный матч получился сложным. Комбинационного футбола было мало, а поле не позволяло играть красиво. Встреча складывалась не слишком удачно, наверное, подсознательно мы понимали, что уже прошли дальше.
- После гола Полоза
«Спарте» надо было забивать шесть мячей.
- Если честно, то после первой встречи понимал, что мы вряд ли много пропустим. При всем уважении к «Спарте», нам «Атлетико» и ПСВ столько не забивали.
- Как вам уровень одного из
лидеров чешского футбола?
- Хороший соперник, все-таки они не зря вышли из такой сильной группы. Просто сейчас уровень «Ростова» позволяет обыгрывать такие клубы. Даже футболисты «Спарты» признали, что результат закономерен.
- Не боитесь, что команда
не сможет переключиться с еврокубков на РФПЛ?
- Думаю, что проблем не возникнет. Все-таки у нас команда профессионалов, игроки и тренеры опытные. Тем более пора улучшать свои позиции в чемпионате.