Крайний срок обменов в НБА. Победители и проигравшие

ДеМаркус Казинс Источник: Reuters

Вот и завершился крайний срок обменов в НБА. В последний день сделок было весьма мало, и никто из больших звезд команду не сменил. Однако, и в этом количестве трейдов можно отыскать весьма интересные.

Вот всегда так бывает. Ждешь себе каких-то крупных событий в крайний срок обменов. Всякие разные источники тебе об этом говорят, поговаривают, а тут всего ничего, и обсуждать в общем-то нечего. Нет, если брать в целом весь период с нового года до 23-го февраля, когда обмены завершились, несколько интересных сделок мы могли увидеть. Однако, в сам день «Д», ничего такого не произошло. Или все-таки произошло?

Прежде всего, давайте обратим внимание на турнирную таблицу, где есть, пожалуй, только три команды, которые в этом чемпионате потеряли все шансы бороться за плей-офф. На Востоке это «Бруклин», но если брать разрыв между 14-м и восьмым местом в конференции, то он составляет всего лишь – семь побед. Впереди вся дистанция второй половины чемпионата. Это означает, что даже у «Орландо» имеются определенные шансы на получение места в восьмерке. На Западе стоит вывести за скобки «Лейкерс» и «Финикс». Если брать оставшиеся команды, то здесь все еще хлеще, ибо у «Миннесоты», идущей на 13-м месте 22 победы, а у «Денвера», который на восьмой позиции – 25.

Значит, многие команды выстроили тактику, в которой преобладала осторожность. Это в свою очередь, означает, что никто, если не считать беспросветных аутсайдеров не готов рискнуть сезоном. Но даже и они не слишком хотят расставаться с молодыми игроками и номерами на предстоящих драфтах. В связи с этим, давайте рассмотрим те сделки, которые состоялись в целом, отметив победителей и проигравших. Впрочем, не всех, но главных.

Победители

Бадди Хилд. Вообще новичок этого сезона и выпускник университета Оклахомы, оказался в уникальном для себя положении. Сейчас он сможет сделать свою судьбу сам, определив ей знак либо положительный, либо отрицательный. Ни в коем случае нельзя говорить про то, что Хилд – новичок, и не готов к свершениям. В отличие от многих дебютантов этого чемпионата, он провел в колледже четыре года, и опыт игр на высшем уровне у него весьма большой. Судя по составу, Хилд вполне может стать лидером «Сакраменто» или хотя бы второй скрипкой. Это означает, что в межсезонье руководители команды будут подбирать либо нового лидера для команды, либо игроков под лидера Хилда. Не знаю, как и кто, но уж слишком много матчей с его участием я смотрел и не думаю, что заявления о том, что Хилд может достичь высот Стефа Карри, лишь бравада.

«Нью-Орлеан Пеликанз». Команда стала весьма привлекательной в медийном смысле, прежде всего. Давно не было такого, что в передней линии клуба играют два баскетболиста топ-уровня. Энтони Дэвис и ДеМаркус Казинс именно такие игроки. Если Дэвис пока не переодевался в другую форму, то Казинс – центровой, которого выменяли у «Сакраменто». В этом сезоне у Дэвиса 27,7 очка, 11,9 подбора, 2,5 блок-шота в среднем за матч. Казинс, который лишь первый матч провел в новом клубе, имеет по чемпионату – 27,8 очка за матч, 10,7 подбора, 4,8 передачи и 1,4 блок-шота. И, что весьма интересно, оба этих баскетболиста – игроки «Кентакки Уайлдкэтс», то есть вышли из NCAA, ведомые одним и тем же тренером – Джоном Калипари. Впрочем, стоит ли рассчитывать команде на победы в целом, поскольку, разве что, Джру Холидэй соответствует дуэту по классу.

Масаи Уджири. Возможно, мы видели лучшую программу по обменам в середине сезона. На наших глазах «Торонто Рэпторз» стал, по всей видимости, реальным конкурентом «Кливленда» в борьбе за титул победителя конференции. Ах, как жаль, что сезонная серия между командами фактически завершилась. Посмотреть бы на битву этих команд после крайнего срока! Во-первых «Торонто» взял себе мощного форварда Сержа Ибаку, который обладает весьма неплохим средним броском и прекрасными навыками борьбы на щите. Остается лишь представить, насколько хорошо будут смотреться Ибака и Йонас Валанчунас в одной передней линии. Кроме того, весьма важным приобретением стал Пи. Джей. Такер, который был взят на флажке крайнего срока. Этот игрок вполне способен стать весьма неплохой опцией, способной остановить соперника, опекая персонально снайперов. Интересно, что когда-то Такер начинал карьеру именно в «Торонто».

Пол Миллсэпп. Как ни странно, но игрок, который так и не принял участие в крайнем сроке обменов, стал его большим победителем. Дело в том, что один из лидеров «Атланты» Пол Миллсэп долгое время не знал о своем будущем. То есть, на уровне личных бесед с менеджментом команды ему уже довелось узнать обо всем, но именно на этом крайнем сроке общественность узнала от генерального менеджера Уэса Уилкокса о том, что Миллсэп, мало того, что остается в «Атланте», но и, что он станет первой опцией команды для заключения нового долгосрочного контракта.

Схемы Билли Донована. Пока суть да дело, Билли Донован отстраивает «Оклахому-Сити», словно, готовясь играть без Расселла Уэстбрука в ближайшем будущем. Напомню, что по его соглашению, следующий сезон у баскетболиста – последний в команде. Есть вероятность, что Уэстбрук оставит «Оклахому-Сити», но, судя по тому что есть в арсенале Донована не в руинах. Вот и сейчас в крайний срок обменов у «Тандер» появились специалист по трехочковым броскам Даг МакДермотт, которого россияне знают по выступлениям за сборную США на универсиаде в Казани. Кроме того, теперь в форме «Оклахомы-Сити» сыграет и Тадж Гибсон, который весьма неплох в черновой работе. За это «Тандер» отдали не так уж и много: защитников Кэмэрона Пэйна и Энтони Морроу, а также большого француза Джоффри Ловерна.

Проигравшие

Дэнни Эйндж. Если точнее, то речь об осторожности «Бостона», генеральным менеджером которого Эйндж является. Ходили слухи о том, что команда хочет приобрести Джимми Батлера из «Чикаго», Блэйка Гриффина из «Клипперс» или Пола Джорджа из «Индианы». Однако, никого так и не взяли. Речь о том, что сейчас у «Селтикс» довольно много выборов на драфте, и именно они интересовали всех, кто вступал в переговоры с Эйнджем. Генеральный не захотел тратить такое богатство, и, кстати, не хотел отдавать Джа Краудера, которого также упорно требовали по ту сторону стола переговоров. В итоге, «Бостон» остается тем же составом. С одной стороны это плохо, что Эйндж перестраховался, так как предстоящий драфт вряд ли будет наполнен звездами. С другой, на притирку новой звезды понадобилось бы время, которого в тренера Брэда Стивенса просто бы не было.

Все те, кто хотели Пола Джорджа. На самом деле Джордж вышел на крайний срок довольно неожиданно. После окончания дэдлайна он уже выразил свое крайнее расстройство тем, что руководители команды торговали им в открытую, не связывая его будущее с будущим команды. Говорят о том, что хозяева команды были сторонниками обмена, а вот противником оного был Лэрри Берд, который резал накорню все переговоры, выставляя непосильные условия тем, кто хотел взять Джорджа себе. Таким образом, проиграли и те, кто хотел получить Джорджа себе, а это было, по крайней мере, шесть команд, и сама «Индиана». Только представьте, что это значит работать с командой, в которой лидер начнет (а он начнет, и справедливо) охаивать высшее руководство.

«Филадельфия». Команда весьма хотела расстаться с Джалилом Окафором и Нерленсом Ноэлем. Со вторым получилось, но кто был получен? Эндрю Богут, которого тут же отправили в свободное плавание, а также Джастин Андерсон, перспективы которого выглядят довольно туманными. Получается, что Окафор будет продолжать играть в паре стартового состава с Джоэлем Эмбидом, хотя можно было бы пойти на то, чтобы извиниться перед Ноэлем, и все усилия направить на то, чтобы обменять Окафора. Однако, получилось, что «Даллас» задешево взял Ноэля, а Окафор так и остался в команде. Конечно, над всей этой ситуацией висит призрак Бена Симмонса, который, по большому счету, должен нивелировать все потери. Но ведь он пока на паркет так и не вышел, и неясно выйдет ли в этом сезоне.

Кармэло Энтони. Как ни странно, но «Мэло», которым недоволен президент команды Фил Джексон, и которого меняли в любое место все кому не лень, остался в «Никс». Весьма интересно, кто остался в большем накладе: «Нью-Йорк» или Энтони? Рискну предположить, что сам баскетболист, так как время идет, а титула победителя чемпионата все нет. Кичиться олимпийским золотом, это курам на смех. В НБА оно не слишком котируется. Сейчас игроку уже 32, и следующий сезон – последний по его контракту, в котором есть пункт запрещающий обмены. А если на секунду представить себе Энтони в «Кливленде» или в «Клипперс»? Пусть не там, но в том же «Бостоне» или «Хьюстоне»? Это куда перспективнее в плане завоевания титула. Пока у «Мэло» лишь один финал конференции, а также слава весьма упертого человека.

Шансы «Портленда». Казалось бы, у команды есть задняя линия, которая едва ли не лучшая в Западной конференции. Однако, практически нечего «Портленду» противопоставить сопернику в передней линии, что весьма неприятно. Обмен, в котором команда получила из «Денвера» Юсуфа Нуркича – хороший обмен. Однако, у «Блэйзерс» было достаточно активов, чтобы заполучить и еще одного квалифицированного игрока передней линии. Вот только, несмотря на предложение, никто такого отдавать не захотел. Таким образом, остается Терри Стоттсу взвалить весь груз обороны на Нуркича. Справится ли?