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«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Команду Захаркина снова убили? Конечно, нет!» Все о победе «Ак Барса» (видео)
Источник: ХК «Ак Барс»

В зеленом дерби «Салават Юлаев» опять проиграл «Ак Барсу» с тем же счетом – 1:2. И оказался на грани вылета. Теперь нужно спасать серию в Уфе.

* * *

Весь сезон «Салават Юлаев» преследовали травмы. И вот еще два тяжелых удара – форварды Максим Майоров (перелом руки) и Дмитрий Макаров (перелом ребра) выбыли до конца серии. А может, и сезона – что в случае Уфы, возможно, одно и то же. Потому что Казань пока выглядит лучше.

В принципе сценарий матча был похож на первую игру. Один период удался «Ак Барсу», другой – «Салавату Юлаеву». И снова была шайба, вызвавшая много споров.

На этот раз дискуссии вызвал момент на 16-й минуте, когда форвард «барсов» Федор Малыхин забил гол в ворота «Салавата Юлаева».


Сначала показалось, что форвард «Ак Барса» мог находиться в офсайде.


Но после просмотра стало ясно, что все правильно. Если игрок контролирует шайбу, то может входить в зону даже спиной. Нельзя только шайбу протаскивать через синюю линию за собой. Но в случае с Малыхиным этого не было.

Второй спорный момент – показалось, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Обухов атаковал вратаря Никласа Сведберга, когда тот пытался отразить бросок Малыхина. Да, Обухов наехал коньком на блин голкиперу «СЮ». Но его в спину подталкивал игрок гостей Игорь Григоренко, с чьей стороны было физическое воздействие.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин еще брал «челлендж», предлагая арбитрам просмотреть, была ли помеха вратарю. Но звонок в Москву подтвердил – «Ак Барс» забил гол чисто.

Кстати, Игорь Григоренко так разнервничался, что сказал судьям что-то оскорбительное, за что получил дисциплинарный штраф на 10 минут. При том, что атака у «СЮ» и без этого ослаблена.

* * *

Второй период два дня назад остался за «Салаватом Юлаевым». Но теперь его выиграл по броскам «Ак Барс» (12-5). Жаль, Казань не забила. Она была этого достойна. Но Уфа хорошо держала оборону.

Вообще сценарий этих 20 минут хорошо был описан в он-лайне КХЛ: «Начало второго периода. В быстром темпе проходит игра. Идет равная игра. Борьба по всей площадке. Окончание второго периода».

Ни удалений, ни каких-то других историй. Все четко и лаконично. Спасибо.

* * *

В третьем периоде форвард «Ак Барса» и сборной России Владимир Ткачев снова доказал, что он – гениальный парень.


Оцените, как здорово он украл шайбу у уфимского защитника Сами Леписте.

Что, узнали эпизод? Точно такую же кражу – абсолютно! – сделал Сидни Кросби в полуфинале Кубка мира, когда подбил клюшку Дмитрию Куликову, и Канада забила первый гол в ворота России.

Только у «Ак Барса» комбинацию завершил Михаил Глухов.

Если бы не эта ошибка, период остался бы за «Салаватом Юлаевым». 15-5 по броскам в створ ворот. И долгожданный гол, который сама себе привезла Казань.

Защитник Степан Захарчук отдал такую неловкую передачу в спину Владимира Ткачева, что тот никак не мог ее принять. Потеря шайбы, и вот самый быстрый хоккеист КХЛ Энвер Лисин реализует момент.

В концовке «Салават Юлаев» еще снимал вратаря, но это ничего не дало.

Вроде бы есть равная борьба в серии, и преимущество «Ак Барса» где-то 51 на 49 процентов, но счет уже 2-0, и Уфа на грани пропасти.

Если дома «Салават Юлаев» не победит два раза, то очень многое в этой серии станет ясно.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Малыхин (Варнаков, Батыршин), 15:16 (1:0). Глухов (Ткачёв), 41:07 (2:0). Лисин 51:57 (2:1).

Место и дата

24 февраля 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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