Первый трофей сезона и новая жизнь «Лестера». Анонс английского уик-энда
«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 26-го тура АПЛ и финала Кубка
лиги.
Первый финал английского сезона
Главный матч выходных –
финал Кубка лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и
«Саутгемптон».
И с фаворитом тут далеко не все так однозначно. «Святые» не проиграли в Кубке лиги ни одного матча и не пропустили ни одного гола. А у главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью голова забита и другими хлопотами. Во-первых, «МЮ» имеет неплохие шансы далеко пройти в Лиге Европы. Во-вторых, Моуринью важно положить на лопатки «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии. В третьих, «МЮ» нельзя выключаться из гонки за попадание в топ-4. Таким образом, манчестерскому клубу еще один дополнительный матч – пусть и финал – только в нагрузку. Ведь выпустить молодежь сейчас уже не получится. Это вопрос репутации.
«Ливерпуль» гостит у «Лестера». Теперь без Раньери
Вот теперь-то сказка
официально закончилась – «Лестер» уволил Клаудио Раньери. И неважно, что на носу ответственная игра с
«Ливерпулем» в чемпионате и что до вылета из АПЛ рукой подать. Теперь в клубе
нет главного конструктора не только футбольных идей, но и человеческих.
«Ливерпуль», наверное, и без
того добьется своего в матче с пока еще действующим чемпионом. Череда
ужаснейших результатов на старте 2017 года – одна победа в девяти матчах января
– уже забыта, и впереди, особенно после победы над «Тоттенхэмом», все еще
где-то вдали виднеются шансы на чемпионство.
Пока не ясно, кто возглавит «Лестер» и доведет команду до конца сезона. Возможно, после увольнения Раньери «лисы» воспрянут духом и все-таки наберут необходимые очки для сохранения места в премьер-лиге. Но во встрече во всех отношениях веселой командой Клоппа в это верится с трудом.
Попытка помешать лидерам
И здесь сразу два таких
матча – «Челси» – «Суонси» и «Тоттенхэм» – «Сток Сити».
«Челси» имеет прекрасный
шанс еще дальше оторваться от конкурентов, но «Суонси» вряд ли устроит такой
подход, ведь команда находится в сложном турнирном положении и может стать
одним из претендентов на вылет.
В принципе, та же история у
«Тоттенхэма», правда «Сток» крепко засел в середине таблицы и вылет ему не
грозит. Однако «гончарам» будет за счастье попортить кровь лондонскому
оппоненту, тем более если вспомнить унизительное поражение (0:4) на своем поле
в рамках первого круга.
Впрочем, нас также ждет подвальная битва за шесть очков между «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас», а также встреча середняков – «Уотфорда» и «Вест Хэма».
Матч
Место и дата
25 февраля 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 20:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция