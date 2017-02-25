«Интер» против «Ромы» и казус Бонуччи. Главные интриги 26-го тура серии А
Центральным матчем 26-го тура чемпионата Италии станет встреча «Интера» и «Ромы». Несмотря на такую вывеску, противостояние «Ювентуса» и «Эмполи» представляется не менее любопытным.
В конце
прошлой недели «Ювентус» играл с «Палермо». Несмотря на крупную победу (4:1),
не все для черно-белых прошло гладко. После матча центральный защитник Леонардо
Бонуччи и главный тренер Массимилиано Аллегри обменялись «любезностями». Начал
перепалку игрок – ему не понравились замены тренера, о чем он ему прямо и
сказал. Наставник попросил футболиста замолчать. По информации итальянских СМИ,
дискуссия продолжилась в раздевалке, а другим футболистам даже пришлось
разнимать тренера и игрока. В итоге Бонуччи был отстранен от матча Лиги
чемпионов с «Порту» – за игрой он смотрел с трибуны.
По
информации газеты La Repubblica, тренер обратился к руководству и пообещал уйти
в отставку, если в отношении защитника не будут приняты меры. После этого
Бонуччи и был отстранен от встречи в Португалии. О том, что инициатором такого
наказания был Аллегри, в интервью Football Italia подтвердил генеральный директор клуба
Беппе Маротта: «Мы сделали выговор обоим. Когда тренер предложить отстранить
игрока от матча с «Порту», мы согласились».
Бездействовать
Аллегри больше мог. Этой зимой у него уже случались недопонимания с Дибалой и
Лихтштайнером. Они отказывались пожать руку тренеру, когда он их менял. Если бы
Аллегри не показал сейчас, кто в доме хозяин, была велика вероятность
очередного инцидента.
Бонуччи после случившегося повел себя странно. Своим поведением он постарался дать понять, что о футболе вообще не думает. Об этом говорят два момента. Во-первых, на своей странице в социальной сети Instagram футболист выставил фотографию с близкими для себя людьми. Подписал ее итальянец так: «Любовь и дружба – то, что имеет значение в жизни». Согласитесь, странно после всего произошедшего.
Во-вторых,
во время матча с «Порту» Бонуччи был отрешен от происходящего. За игрой он
следил без эмоций. Пьяца забил? А ну и пусть! Бонуччи выглядел так, словно
смотрел канал «Культура». Лишь когда Алвес забил второй гол («Юве» выиграл 2:0),
Бонуччи проявил радость.
Радость во
время гола Алвеса – первый шажок Бонуччи на пути к возвращению к футбольной жизни.
Второй случился уже после матча с
«Порту». Игрок извинился перед тренером при всей команде. По информации La
Repubblica, до этого он был настолько зол, что извинений не приносил.
Кажется, Аллегри
готов футболиста простить: «Такие вещи случаются. Бонуччи извинился. В наших
отношениях нет проблем».
Сразу два ведущих итальянских издания – La Gazzetta dello Sport и Tuttosport – предполагают, что с «Эмполи» Бонуччи сыграет с первых минут. Пару в центре обороны ему составит Даниэле Ругани. Главная задача Бонуччи проста – не начудить. Соперник у «Ювентуса» не самый сложный – «Эмполи» борется за выживание. Интересно, что как себе поведет Бонуччи, если вдруг забьет?
Матч
Место и дата
25 февраля 20:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 14:30, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 17:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция