«Интер» против «Ромы» и казус Бонуччи. Главные интриги 26-го тура серии А

Центральным матчем 26-го тура чемпионата Италии станет встреча «Интера» и «Ромы». Несмотря на такую вывеску, противостояние «Ювентуса» и «Эмполи» представляется не менее любопытным.

В конце прошлой недели «Ювентус» играл с «Палермо». Несмотря на крупную победу (4:1), не все для черно-белых прошло гладко. После матча центральный защитник Леонардо Бонуччи и главный тренер Массимилиано Аллегри обменялись «любезностями». Начал перепалку игрок – ему не понравились замены тренера, о чем он ему прямо и сказал. Наставник попросил футболиста замолчать. По информации итальянских СМИ, дискуссия продолжилась в раздевалке, а другим футболистам даже пришлось разнимать тренера и игрока. В итоге Бонуччи был отстранен от матча Лиги чемпионов с «Порту» – за игрой он смотрел с трибуны.

По информации газеты La Repubblica, тренер обратился к руководству и пообещал уйти в отставку, если в отношении защитника не будут приняты меры. После этого Бонуччи и был отстранен от встречи в Португалии. О том, что инициатором такого наказания был Аллегри, в интервью Football Italia подтвердил генеральный директор клуба Беппе Маротта: «Мы сделали выговор обоим. Когда тренер предложить отстранить игрока от матча с «Порту», мы согласились».

Бездействовать Аллегри больше мог. Этой зимой у него уже случались недопонимания с Дибалой и Лихтштайнером. Они отказывались пожать руку тренеру, когда он их менял. Если бы Аллегри не показал сейчас, кто в доме хозяин, была велика вероятность очередного инцидента.

Бонуччи после случившегося повел себя странно. Своим поведением он постарался дать понять, что о футболе вообще не думает. Об этом говорят два момента. Во-первых, на своей странице в социальной сети Instagram футболист выставил фотографию с близкими для себя людьми. Подписал ее итальянец так: «Любовь и дружба – то, что имеет значение в жизни». Согласитесь, странно после всего произошедшего.

A come Amore. A come Amicizia. Ció che conta nella vita. ❤ Публикация от Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) Фев 21 2017 в 1:28 PST

Во-вторых, во время матча с «Порту» Бонуччи был отрешен от происходящего. За игрой он следил без эмоций. Пьяца забил? А ну и пусть! Бонуччи выглядел так, словно смотрел канал «Культура». Лишь когда Алвес забил второй гол («Юве» выиграл 2:0), Бонуччи проявил радость.







Радость во время гола Алвеса – первый шажок Бонуччи на пути к возвращению к футбольной жизни. Второй случился уже после матча с «Порту». Игрок извинился перед тренером при всей команде. По информации La Repubblica, до этого он был настолько зол, что извинений не приносил.

Кажется, Аллегри готов футболиста простить: «Такие вещи случаются. Бонуччи извинился. В наших отношениях нет проблем».

Сразу два ведущих итальянских издания – La Gazzetta dello Sport и Tuttosport – предполагают, что с «Эмполи» Бонуччи сыграет с первых минут. Пару в центре обороны ему составит Даниэле Ругани. Главная задача Бонуччи проста – не начудить. Соперник у «Ювентуса» не самый сложный – «Эмполи» борется за выживание. Интересно, что как себе поведет Бонуччи, если вдруг забьет?

Матч Наполи - Аталанта Место и дата 25 февраля 20:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

Матч Ювентус - Эмполи Место и дата 25 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Матч Палермо - Сампдория Место и дата 26 февраля 14:30, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

Матч Дженоа - Болонья Место и дата 26 февраля 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

Матч Кротоне - Кальяри Место и дата 26 февраля 17:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

Матч Лацио - Удинезе Место и дата 26 февраля 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Матч Фиорентина - Торино Место и дата 26 февраля 17:00, Артемио Франки, Онлайн-трансляция