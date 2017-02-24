Приключения либерийца в России. Очередной форвард в «Спартаке»

Московский «Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим чешской «Карвины» Сильванусом Нимели.

Нимели уже успел сыграть за «Спартак-2» в Кубке ФНЛ против «СКА-Хабаровска», прошел с клубом два сбора, оставив приличное впечатление. «Советский спорт» рассказывает, о 18-летнем новичке красно-белых.

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Сильванус Нимели – младший брат Алекса Нимели, довольно скандального спортсмена, когда-то принадлежавшего «Манчестер Сити». Правда, за «горожан» он сыграл лишь раз, в основном мотался по арендам. Алекс постоянно пропускал тренировки и вел довольно разгульный образ жизни. По окончание договора поехал в Румынию. Сейчас защищает цвета «Вииторула».

Что же касается Нимели-младшего, то начинал молодой человек в либерийском клубе «Брюэрс» из Монровии, где успел зацепить бронзу чемпионата страны.

Затем поехал покорять Европу. На протяжении двух лет он выступал за различные молодежные составы клуба чешского клуба «Карвина». В этом сезоне за команду U-19 Нимели забил 11 мячей в 9 матчах, и успел дебютировать в основном составе.

Также Нимели был капитаном молодежной сборной Либерии и имеет в активе матч за главную команду страны.

Нимели очень верующий, постоянно ходит в церковь и не перестает благодарить за все Иисуса. Очень трудолюбив и обладает хорошими физическими данными. Невысокий рост (177 см) он компенсирует отменным прыжком. Настырен и обладает неплохим ударом.