Фанат – положительный герой?

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

Интересную статью Сергея Есина о РБ «Лейпциг» мы уже опубликовали на днях, теперь – еще одна «проба пера».

Автор – Александр Печенкин. Вот что он пишет о себе: «На сегодняшний день мы сталкиваемся с постоянными проблемами во взаимоотношениях футбольных фанатов и общественности, футбольных фанатов и клубов. Оповещение столь болезненной темы на ваших страницах сможет донести не только до любителей спорта, но и до общественности понимание, что надо вести диалог. Это моя первая работа на столь открытом пространстве, где появляется уникальная возможность окунуться в русло спортивной журналистики, проявить своих лучшие качества и стать в дальнейшем одним из востребованных спортивных журналистов».

Мы, прочитав в этой преамбуле обилие официозно-казенной лексики, немного испугались, но текст потенциального слушателя нашей Школы нас вернул в состояние не только равновесия, но и заинтересованности. Не со всем можно согласиться в этих рассуждениях о фанатской среде, но, как говорится, мнение автора может не совпадать с позицией редакции. А всем мечтающим о профессии спортивного журналиста напоминаем: school@sovsport.ru - это адрес для ваших рассказов о себе, для ваших вариантов пробы пера и для ваших заявок в Школу спортивного журналиста «Советского спорта».

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:

– Пап, «ФАНАТЫ» – хорошо? …

Мы много говорим и пишем, что спортсмены прикладывают силы, средства, возможности для достижения результатов. Где-то не получилось, где-то подвела техника, физика, где-то не повезло, «удача сегодня не на нашей стороне» и т.п. Мы в глубине души, а возможно даже чаще в разговоре с друзьями, коллегами ругаем и футболистов, и хоккеистов, и биатлонистов за их отрицательные результаты. Не будем обсуждать, правильно ли это – тут дело еще в одном аспекте, о котором мало кто говорит и пишет.

Результаты наших спортсменов (далее буду писать про футболистов) негативно отражаются на нашем внутреннем состоянии. Как объяснить сыну, который задавая вопрос: «Папа, наши сегодня опять проиграют?», ждет от тебя именно тот ответ, который на протяжении многих лет ты теплишь у себя в сердце: «Нет, сынок, наши сегодня их «разорвут». Надежда теплится, а в случае отрицательного результата мы понимаем, что ответа, почему именно так, а не иначе, просто-напросто нет и не будет. Вера в положительный исход изо дня в день, из года в год ослабевает.

В будущем году Россия впервые в истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Хочется поскорее стать зрителем, участником футбольного пиршества. И к этому празднику мы должны быть готовы. Актуальным становится один вопрос: готовы ли мы осознать, что нам предстоит? Готовы ли принять, что многое будет зависеть от нас самих?

Фанат – это, с точки зрения многих, нечто «отрицательное», это негативная ячейка, способная на все ради победы. Любое поражение, независимо от результата и обстоятельств, дает повод для вандализма и агрессии. Кто-то понимает это как следование определенной манере поведения, кто-то воспринимает фанатскую среду как социальную как болезнь…

Я уверен, что «фанат» есть не что иное как импульс нашего подсознания в сугубо благих намерениях. Это не болезнь, это приверженность определенным правилам, идеям, убеждениям. Фанат раскрывает свое «я» через те поступки, которые для обычного человека будут казаться необъяснимыми.

Однажды, находясь в числе нейтральных зрителей одного матча между принципиальными соперниками, я был свидетелем разговора двух должностных лиц, обеспечивающих правопорядок на указанном матче. В ходе диалога оба пришли к мнению, что «даже генералы позавидовали бы столь сильной силе духа, силе единомыслия. «Это же единое целое, единый кулак, тут точно один за всех, все за одного». - «Вот бы их в наш строй, да еще и направить в правильное русло?» - немного помечтав, сказал второй правоохранитель.

Мы все «фанаты» своей идеологии. Футбольный фанат - не исключение. С малых лет, через отца, брата, нам прививается любовь и преданность к футболу, к любимому клубу, его цветам, его победам и столь же обидным поражениям. Все это внутри нам, внутри «фаната», внутри команды. Один мир, одно подсознание, одна цель!!! Только победа, только мы и никто другой.

Разве плохо наблюдать за мальчишками, которые гоняют изо дня в день, в любое свободное от школьных и студенческих занятий, тот самый мяч, стремясь во что бы то ни стало обыграть своего соперника, называя свою команду именем любимого клуба. А как же им приятно гордо поднимать голову при победе! И каково быть расстроенными при поражении, в голове держа мысль, что уж в следующей игре они обязательно будут «на коне»! Многие скажут, что это обычное стремление быть первыми, а я вам скажу, что эта малая частица того самого «фаната».

Осознав, что совсем скоро начнется игра, мы стремимся подготовиться к ней не хуже любого футболиста. Именная футболка, кепка с символикой любимого клуба, шарф (в футбольных кругах – «роза») с подписями футболистов, флаг и т.п. Все это мы готовим заранее, чтобы потом передать свою экипированную энергетику в игру. Стадион, трибуна, команды, выходящие на поле – все это нужно нам как глоток воздуха. Именно в этот момент мы понимаем, что готовы стать не просто зрителями, а и сами выступаем в роли игроков. Эти минуты для нас, для «фанатов»!!!

Кто-то плачет от радости победы, кто-то от горечи поражения, кто-то весь матч перебирает четки в надежде на всевышние силы и удачу, кто-то подсказывает игрокам правильность выбора позиции и успешности дальнейшего развития атаки или умелых действий при обороне, думая в этот момент, что именно от его подсказки зависит результат матча. Что же это такое? Нет, не безумство, как покажется на первый взгляд, это мы, наш мир, мир «фаната», мир, где мы хотим быть, где реализуем свои фантазии и мечты.

Наши мечты бывают разными, но у тех людей, которые считают себя «фанатами», они едины, одна цель, одно желание – быть здесь и сейчас!!! Почему же тогда люди изначально не считают, что «фанат» - это положительный герой? Кто из нас в юные годы не пытался поджечь петарду, сделать какую-нибудь пакость в отношении сверстников, выделиться тем самым среди других? Фанаты так же хотят быть на виду, иногда, конечно, «перегнув палку», не без этого. Но здесь нет злого умысла. Страсть, азарт, преданность – все это в крови «фаната». И ничто в этом мире для них не чуждо. Этот мир для всех без исключения, мал ли ты или уже в годах. Он примет любого и обеспечит нас зарядом жизненного импульса на долгое время.

Мальчик радостный пошёл, и решила кроха:

«Папа, буду я «фанат», как и брат Сережа…»