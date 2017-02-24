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IAAF троицу любит. Кого из россиян допустили к международным стартам

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анжелика Сидорова
Анжелика СидороваИсточник: Associated Press

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила троим российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский. Однако никто из допущенных в интернациональную семью россиян не поедет на зимний чемпионат Европы в Белграде.

Один из них не может выступить на европейском первенстве даже теоретически – соревнования по метанию молота в помещении не проводятся. Однако Сокирский, в составе сборной Украины занявший четвертое место на Олимпиаде в Лондоне и перешедший под российский флаг вместе с Крымом, где он тренируется, до лета в любом случае выступать не планирует. «Сокирский целенаправленно готовится к летним соревнованиям, зимний сезон он проводил в рабочем режиме, не форсируя подготовку», – сказал агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России по метаниям Вадим Херсонцев.

Победительница летнего чемпионата Европы 2014 года Анжелика Сидорова на предстоящем зимнем континентальном первенстве, бесспорно, претендовала бы на медали. Однако еще до решения  IAAF Сидорова заявляла, что в Белград не поедет, и сейчас ее тренер подтвердила, что планы пропустить зимний чемпионат Европы в силе. Понять это можно очень легко: российские легкоатлеты, не зная, допустят их до европейского первенства в помещении или нет, не ставили перед собой задачу планомерного подведения к этому турниру. И к тому же он не настолько престижен, чтобы ехать туда не готовым и надеяться на авось.

Наконец, Сивковой, считающейся одной из самых перспективных российских бегуний на спринтерские дистанции, старт в Белграде был бы полезен хотя бы ради получения ценного опыта соперничества с более сильными спортсменками. Но она также пропустит зимний чемпионат Европы – по болезни.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), шести российским легкоатлетам отказано в участии в международных стартах. Это Анна Крылова (тройной прыжок), Анастасия Калина, Александра Гуляева (обе – бег на средние дистанции), Денис Лукьянов (метание молота), Евгения Соловьева и Максим Афонин (оба – толкание ядра). В официальном пресс-релизе причина отказа не называется, но, по словам Соловьевой, которые приводит «Р-Спорт», IAAF в частном порядке сообщила, что ее заявка были отклонена по причине того, что спортсменка состояла в международном пуле тестирования на допинг менее 12 месяцев. Легкоатлеты утверждают, что изначально такого требования к ним не выдвигалось.

Итак, можно сделать вывод, что от России на чемпионате Европы в помещении, который пройдет 3-5 марта, будет выступать только прыгунья в длину Дарья Клишина. Ответы на заявки других российских легкоатлетов IAAF даст уже после этого старта.

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