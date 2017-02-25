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«Где этот Ростов»? Как пресса «нагнетает» перед противостоянием «МЮ» – «Ростов»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Где этот Ростов»? Как пресса «нагнетает» перед противостоянием «МЮ» – «Ростов»

Как только стали известны результаты пятничной жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, английская пресса кинулась на все лады мусолить тему предстоящей встречи англичан и русских: «Манчестер Юнайтед» попал на «Ростов».

Конечно, если быть совсем точным, то попал не «Манчестер», а как раз «Ростов»: шансов-то у дончан явно меньше (хотя читатели «Советского спорта», судя по голосованию, патриотично считают, что фаворит – именно ростовский клуб). Но о спортивной составляющей поговорим чуть ниже.

Кто-то в череду встреч включает овеянное легендами уже противостояние русских и английских фанатов в Марселе в июне прошлого года, накануне очного противостояния сборных Англии и России на Евро-2016. Кто-то, особенно «креативный» вновь вспомнит о том, как противостояли в 2010-м английская и российская заявки в борьбе за право принять футбольный ЧМ-2018. Особо бдительно следящие за событиями вокруг этой оси напряженности Англия – Россия не обходят вниманием недавний фильм ВВС о русских футбольных хулиганах, оказавшийся, с точки зрения многих, не более чем пшиком.

ВВС, кстати, и тут начала сразу же «нагнетать»:

«Это очень плохой жребий» - реагирует издание. И сопровождает это грустным фото тренера.

«Дэйли Мэйл» вообще занялся статистическими подсчетами: сколько лететь из центра Вселенной – Англии – в какой-то неведомый клуб на юге России:

Когда этот твит ретвитнул спортивный комментатор Михаил Поленов, посыпалось: «Спасибо, что не во Владивосток»:

Британские журналисты, привыкшие к тому, что Моуринью всегда на все жалуется, тут же заметили: «Хороший жребий, но кое-кто получит Моуринью, жалующегося на долгую дорогу и плотный график». Об этом пишет журналист «Times» Оливер Кей:

А это вообще симпатичная шутка: тренеру рекомендуют ехать на машине – так быстрее.

Журналист Дэйв Мадден: «Где этот Ростов? На автобусе не поедем!»

Если же об обещанной спортивной составляющей…

Казалось бы, о чем грустить «Манчестеру»? Из всех вариантов жребия «МЮ» достался в 1/8 финала Лиги Европы самый нетитулованный, самый легкий и самый проходимый. Серебряный призер прошлого чемпионата России ФК «Ростов» имеет по состоянию на сегодня самый низкий рейтинг из всех команд, оставшихся в Лиге Европы. Ростовчане занимают 93-е место в клубной таблице коэффициентов УЕФА. Нынешний выход в 1/8 финала – первый в истории клуба. Если брать выступление на внутренней арене, то «Ростов», выиграв в последних восьми турах только два матча, скатился на седьмое место и имеет лишь чисто теоретические шансы повторить прошлогодний успех.

В принципе, вообще сложно представить себе вариант такой пары соперников, в котором манкунианцы не казались бы фаворитами. К тому же есть ещё один важный момент: Жозе Моуринью уж точно настроен приобрести хотя бы какой-нибудь титул во главе «МЮ». Суперкубок Англии августовского разлива в расчет принимать не будем – это, по сути, один-единственный выставочный матч. Есть впереди еще и финал Кубка английской лиги, где «МЮ» тоже видится явным фаворитом. Но получить еврокубок, пусть и второй по значимости – для португальца было бы серьезным оправданием, уж точно реабилитацией за различные промахи в сезоне.

Впрочем, тренер стелет себе соломки заранее. Как впрочем, у него водится:

– Соперник провел хорошую кампанию в Лиге чемпионов. Они обыграли «Аякс» и «Андерлехт» в квалификации, добились в группе важных успехов против «Баварии» и «Атлетико», выбили ПСВ из еврокубков. Наш соперник хорош физически и здорово действует в обороне. Плохой жребий! – отрезал Моуринью.

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

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