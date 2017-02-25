СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон
Впервые в истории ВХЛ
один из фаворитов плей-офф – команда
из структуры клуба КХЛ.
Что такое фарм-клуб в ВХЛ?
В ВХЛ есть два вида фармов: структурные и связанные
договором.
В первой категории всего пять клубов: «СКА-Нева», «Динамо»
(Балашиха), чеховская «Звезда», казанский «Барс» и челябинский «Челмет». Все
эти команды – часть структуры СКА, московского «Динамо», ЦСКА, «Ак Барса» и
«Трактора» (с 2012 года) соответственно. Кстати, случай «Барса» уникален, до
2014 года казанская команда играла в МХЛ.
У этих команд сквозная заявка, благодаря которой, каждый
игрок из ВХЛ может сыграть в КХЛ. При этом каждый хоккеист из КХЛ, который
имеет двухсторонний контракт, может сыграть в ВХЛ.
Все остальные команды, выступающие в ВХЛ, связаны
контрактами с каким-то клубом КХЛ. Например, «Торос» уже долгие годы
сотрудничает с «Салаватом» и сейчас даже имеет с уфимским клубом единых
спонсоров. А петербургское «Динамо» перед сезоном подписало соглашение с ХК
«Сочи».
В таком виде договора игроки, которые имеют контракт с
клубом ВХЛ, не могут быть вызваны в КХЛ.
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Чем уникален случай «СКА-Невы»?
«СКА-Нева» впервые из клубов первой категории вошла в тройку
в регулярном чемпионате: заняла второе место. А если бы не поражение в концовке
сезона от балашихинского «Динамо», когда армейцы перебросали соперника в три
раза, они и вовсе выиграли бы регулярный чемпионат.
Предыдущий рекорд тоже на счету «СКА-Невы»: в прошлом сезоне
армейцы закончили регулярку на седьмом месте.
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Как «СКА-Нева» выступала раньше?
С 2008-го до 2012 года фарм-клуб СКА назывался ХК ВМФ, затем
он переехал из Петербурга в Кондопогу из Карелии и стал называться
«ВМФ-Карелия», потом – «СКА-Карелия». Все эти годы попадание в плей-офф уже
считалось успехом. Самое яркое достижение – выход в полуфинал конференции в
2011-м: тогда ХК ВМФ в трех матчах уступил пензенскому «Дизелю». И это рекорд
не только для фарма СКА, ведь никогда больше в плей-офф фарм-клубы,
принадлежащие клубам КХЛ, не проходили хотя бы раунд: у «Динамо» было
две попытки в 2013-м и 2014-м, у «Челмета» одна в 2015-м.
В начале прошлого сезона клуб вернулся в Петербург и получил
название «СКА-Нева». Команда под руководством бывшего форварда СКА и сборной
России Сергея Пушкова долго шла в лидирующей группе, а голкипера армейцев Игоря
Шестеркина из ВХЛ даже вызывали в сборную России. В концовке сезона Шестеркина,
а также Александра Барабанова подняли в основную команду, и «Нева» опустилась
на седьмое место.
Несмотря на более высокий номер посева, фарм-клуб СКА в
первом раунде не был фаворитом: ижевская «Ижсталь» после непопадания
«Северстали» в плей-офф вызвала из КХЛ сразу пятерых игроков, они в итоге и
решили исход серии в пользу Череповца.
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Теперь «СКА-Нева» – фаворит?
Да, причем ощутимый. В регулярном чемпионате команда Петра
Воробьева дважды проиграла только одной команде – ТХК. Но тверской клуб сейчас
не тот: отсутствие финансирования и уход сильнейших игроков вряд ли позволят Твери
бороться за Братину.
Петр Воробьев во время сезона не раз отмечал, что ему не
хватает глубины скамейки, но в концовке сезона к команде присоединились Дмитрий
Юдин и Александр Дергачев из СКА, из «Амура» вернулись Денис Орлович-Грудков и
Михаил Тихонов, получившие первый опыт игры в КХЛ.
С вратарями проблем тоже нет: кроме Евгения Иванникова,
который оказался не нужен основе, в составе 18-летний Алексей Мельничук, он в
2017-м пропускает в среднем меньше шайбы за игру.
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Когда матчи и где их можно посмотреть?
Плей-офф для «СКА-Невы» начинается 25 февраля в 17:00 на малой
арене «Юбилейного» домашним матчем против «Рязани». Игры спаренные, поэтому
вторая встреча пройдет там же и в то же время уже на следующий день. Вход на
игры бесплатный, а видео всех матчей всегда доступно на официальном канале
лиги.