СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон

Впервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф – команда из структуры клуба КХЛ.

Что такое фарм-клуб в ВХЛ?

В ВХЛ есть два вида фармов: структурные и связанные договором.

В первой категории всего пять клубов: «СКА-Нева», «Динамо» (Балашиха), чеховская «Звезда», казанский «Барс» и челябинский «Челмет». Все эти команды – часть структуры СКА, московского «Динамо», ЦСКА, «Ак Барса» и «Трактора» (с 2012 года) соответственно. Кстати, случай «Барса» уникален, до 2014 года казанская команда играла в МХЛ.

У этих команд сквозная заявка, благодаря которой, каждый игрок из ВХЛ может сыграть в КХЛ. При этом каждый хоккеист из КХЛ, который имеет двухсторонний контракт, может сыграть в ВХЛ.

Все остальные команды, выступающие в ВХЛ, связаны контрактами с каким-то клубом КХЛ. Например, «Торос» уже долгие годы сотрудничает с «Салаватом» и сейчас даже имеет с уфимским клубом единых спонсоров. А петербургское «Динамо» перед сезоном подписало соглашение с ХК «Сочи».

В таком виде договора игроки, которые имеют контракт с клубом ВХЛ, не могут быть вызваны в КХЛ.

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Чем уникален случай «СКА-Невы»?

«СКА-Нева» впервые из клубов первой категории вошла в тройку в регулярном чемпионате: заняла второе место. А если бы не поражение в концовке сезона от балашихинского «Динамо», когда армейцы перебросали соперника в три раза, они и вовсе выиграли бы регулярный чемпионат.

Предыдущий рекорд тоже на счету «СКА-Невы»: в прошлом сезоне армейцы закончили регулярку на седьмом месте.

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Как «СКА-Нева» выступала раньше?

С 2008-го до 2012 года фарм-клуб СКА назывался ХК ВМФ, затем он переехал из Петербурга в Кондопогу из Карелии и стал называться «ВМФ-Карелия», потом – «СКА-Карелия». Все эти годы попадание в плей-офф уже считалось успехом. Самое яркое достижение – выход в полуфинал конференции в 2011-м: тогда ХК ВМФ в трех матчах уступил пензенскому «Дизелю». И это рекорд не только для фарма СКА, ведь никогда больше в плей-офф фарм-клубы, принадлежащие клубам КХЛ, не проходили хотя бы раунд: у «Динамо» было две попытки в 2013-м и 2014-м, у «Челмета» одна в 2015-м.

В начале прошлого сезона клуб вернулся в Петербург и получил название «СКА-Нева». Команда под руководством бывшего форварда СКА и сборной России Сергея Пушкова долго шла в лидирующей группе, а голкипера армейцев Игоря Шестеркина из ВХЛ даже вызывали в сборную России. В концовке сезона Шестеркина, а также Александра Барабанова подняли в основную команду, и «Нева» опустилась на седьмое место.

Несмотря на более высокий номер посева, фарм-клуб СКА в первом раунде не был фаворитом: ижевская «Ижсталь» после непопадания «Северстали» в плей-офф вызвала из КХЛ сразу пятерых игроков, они в итоге и решили исход серии в пользу Череповца.

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Теперь «СКА-Нева» – фаворит?

Да, причем ощутимый. В регулярном чемпионате команда Петра Воробьева дважды проиграла только одной команде – ТХК. Но тверской клуб сейчас не тот: отсутствие финансирования и уход сильнейших игроков вряд ли позволят Твери бороться за Братину.

Петр Воробьев во время сезона не раз отмечал, что ему не хватает глубины скамейки, но в концовке сезона к команде присоединились Дмитрий Юдин и Александр Дергачев из СКА, из «Амура» вернулись Денис Орлович-Грудков и Михаил Тихонов, получившие первый опыт игры в КХЛ.

С вратарями проблем тоже нет: кроме Евгения Иванникова, который оказался не нужен основе, в составе 18-летний Алексей Мельничук, он в 2017-м пропускает в среднем меньше шайбы за игру.

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Когда матчи и где их можно посмотреть?

Плей-офф для «СКА-Невы» начинается 25 февраля в 17:00 на малой арене «Юбилейного» домашним матчем против «Рязани». Игры спаренные, поэтому вторая встреча пройдет там же и в то же время уже на следующий день. Вход на игры бесплатный, а видео всех матчей всегда доступно на официальном канале лиги.