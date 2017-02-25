Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Челси- : -Суонси
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Буде-Глимт- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезон
Источник: ВХЛ

Впервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф команда из структуры клуба КХЛ.  

Что такое фарм-клуб в ВХЛ?

В ВХЛ есть два вида фармов: структурные и связанные договором.

В первой категории всего пять клубов: «СКА-Нева», «Динамо» (Балашиха), чеховская «Звезда», казанский «Барс» и челябинский «Челмет». Все эти команды – часть структуры СКА, московского «Динамо», ЦСКА, «Ак Барса» и «Трактора» (с 2012 года) соответственно. Кстати, случай «Барса» уникален, до 2014 года казанская команда играла в МХЛ.

У этих команд сквозная заявка, благодаря которой, каждый игрок из ВХЛ может сыграть в КХЛ. При этом каждый хоккеист из КХЛ, который имеет двухсторонний контракт, может сыграть в ВХЛ.

Все остальные команды, выступающие в ВХЛ, связаны контрактами с каким-то клубом КХЛ. Например, «Торос» уже долгие годы сотрудничает с «Салаватом» и сейчас даже имеет с уфимским клубом единых спонсоров. А петербургское «Динамо» перед сезоном подписало соглашение с ХК «Сочи».

В таком виде договора игроки, которые имеют контракт с клубом ВХЛ, не могут быть вызваны в КХЛ.

Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серии

Чем уникален случай «СКА-Невы»?

«СКА-Нева» впервые из клубов первой категории вошла в тройку в регулярном чемпионате: заняла второе место. А если бы не поражение в концовке сезона от балашихинского «Динамо», когда армейцы перебросали соперника в три раза, они и вовсе выиграли бы регулярный чемпионат.

Предыдущий рекорд тоже на счету «СКА-Невы»: в прошлом сезоне армейцы закончили регулярку на седьмом месте.

«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)

Как «СКА-Нева» выступала раньше?

С 2008-го до 2012 года фарм-клуб СКА назывался ХК ВМФ, затем он переехал из Петербурга в Кондопогу из Карелии и стал называться «ВМФ-Карелия», потом – «СКА-Карелия». Все эти годы попадание в плей-офф уже считалось успехом. Самое яркое достижение – выход в полуфинал конференции в 2011-м: тогда ХК ВМФ в трех матчах уступил пензенскому «Дизелю». И это рекорд не только для фарма СКА, ведь никогда больше в плей-офф фарм-клубы, принадлежащие клубам КХЛ, не проходили хотя бы раунд: у «Динамо» было две попытки в 2013-м и 2014-м, у «Челмета» одна в 2015-м.

В начале прошлого сезона клуб вернулся в Петербург и получил название «СКА-Нева». Команда под руководством бывшего форварда СКА и сборной России Сергея Пушкова долго шла в лидирующей группе, а голкипера армейцев Игоря Шестеркина из ВХЛ даже вызывали в сборную России. В концовке сезона Шестеркина, а также Александра Барабанова подняли в основную команду, и «Нева» опустилась на седьмое место.

Несмотря на более высокий номер посева, фарм-клуб СКА в первом раунде не был фаворитом: ижевская «Ижсталь» после непопадания «Северстали» в плей-офф вызвала из КХЛ сразу пятерых игроков, они в итоге и решили исход серии в пользу Череповца.

«Фамилия – моя фишка!» Кто теперь самый известный молодой игрок России

Теперь «СКА-Нева» – фаворит?

Да, причем ощутимый. В регулярном чемпионате команда Петра Воробьева дважды проиграла только одной команде – ТХК. Но тверской клуб сейчас не тот: отсутствие финансирования и уход сильнейших игроков вряд ли позволят Твери бороться за Братину.

Петр Воробьев во время сезона не раз отмечал, что ему не хватает глубины скамейки, но в концовке сезона к команде присоединились Дмитрий Юдин и Александр Дергачев из СКА, из «Амура» вернулись Денис Орлович-Грудков и Михаил Тихонов, получившие первый опыт игры в КХЛ.

С вратарями проблем тоже нет: кроме Евгения Иванникова, который оказался не нужен основе, в составе 18-летний Алексей Мельничук, он в 2017-м пропускает в среднем меньше шайбы за игру.

СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его бояться. Все о Харри Сятери

Когда матчи и где их можно посмотреть?

Плей-офф для «СКА-Невы» начинается 25 февраля в 17:00 на малой арене «Юбилейного» домашним матчем против «Рязани». Игры спаренные, поэтому вторая встреча пройдет там же и в то же время уже на следующий день. Вход на игры бесплатный, а видео всех матчей всегда доступно на официальном канале лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка ГагаринаБукмекерские конторы после двух первых матчей плей-офф КХЛ отдают СКА преимущество в борьбе за Кубок Гагарина.ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-оффЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-оффОбозреватель «Советского спорта» подводит промежуточные итоги в продолжающейся борьбе первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяСКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяВратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст армейцам проблемы.«Витязь» - СКА. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В третьем матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Западной Конференции.Михаил Головков: Обратим внимание КХЛ на выход Знарка на лед, так не должно бытьПрезидент «Витязя» Михаил Головков заявил, что подмосковный клуб обратит внимание лиги на выход главного тренера СКА Олега Знарка на лед после второго матча серии ¼ финала плей-офф Западной конференции.«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)Тренер СКА заставляет журналистов вспомнить регламент, Белов хочет забыть игру, а Яковлев рад за собаку.Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серииДали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серииВ День защитника Отечества СКА был победителем во всем: и выставку техники устроил, и «Витязь» разгромил.Егор Яковлев: Вторая игра с «Витязем» сложилась спокойнее, чем перваяЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).Валерий Белов: Нужно сделать так, чтобы в домашних стенах «Витязь» выглядел по-другомуГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против СКА (2:7).Олег Знарок: Появление Неколенко? Просто надо было заявлять седьмого защитникаГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).Дубль Кетова принес СКА победу во втором матче серии против «Витязя»Во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.СКА – «Витязь». Собака-пограничник произвела символическое вбрасывание (видео)СКА – «Витязь». Собака-пограничник произвела символическое вбрасывание (видео)Перед началом второго матча серии 1/4 финала Западной конференции между СКА и «Витязем» собака-пограничник в честь Дня защитника Отечества произвела символическое вбрасывание.СКА – «Витязь». Как это былоМатч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина на сайте «Советского спорта».СКА устроил выставку военной техники перед вторым матчем с «Витязем» (видео)Перед началом второго матча 1/4 финала Западной конференции с «Витязем» СКА организовал около Ледового дворца выставку военной техники.СКА – «Витязь». Коскинен – в воротах, Неколенко – в четвертом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на второй матч серии плей-офф КХЛ против «Витязя».ЦСКА поздравили с Днем защитника Отечества. Превью матчей 23 февраляЦСКА поздравили с Днем защитника Отечества. Превью матчей 23 февраляСегодня вторые матчи первого раунда плей-офф на Западе.«СКА – «Красная машина». Для кого это секрет?» Жесткая реакция героев (видео)«СКА – «Красная машина». Для кого это секрет?» Жесткая реакция героев (видео)После первой победы в плей-офф Знарок ничего не объясняет, Белов не расстроен, а Хафизуллин самокритичен.Алексей Копейкин: В «Витязе» все настраиваются на победу над СКАНападающий «Витязя» Алексей Копейкин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от СКА в матче серии плей-офф КХЛ (1:3).Харри Сятери: Игра против СКА была неидеальной в исполнении «Витязя»Вратарь «Витязя» Харри Сятери поделился мнением о победе над подольским «Витязем» в матче серии плей-офф КХЛ (3:1).
Главные новости
Футбол
Илья Геркус: Лоськов может провести за «Локомотив» несколько матчей
Футбол
Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как Марсело
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка Гагарина
Футбол
Главный тренер «Сельты»: Нас ждут тяжелые матчи с «Краснодаром»
Футбол
«Ростов» подтвердил, что подписал новый контракт с Эззатоллахи (фото)
Футбол
Антонио Конте: Меня букмекеры «уволили» уже в начале сезона
Хоккей
День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)
Футбол
Сын Пеле явился в полицию, чтобы отбыть 13-летний тюремный срок
Олимпиада
WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена
Бокс
Сотрудники миграционной службы США задержали сына Мохаммеда Али
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
СКА-Нева
СКА-Невакалендарьстатистика