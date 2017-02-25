Тигиев в «Спартаке», Лоськов вернулся. Новости последнего дня заявок в РФПЛ
«Советский спорт» о том, что произошло на российском футбольном рынке в последний день трансферного окна.
АРИ В «ЛОКОМОТИВЕ»
Бразильский нападающий «Краснодара» Ари стал игроком «Локомотива». Форвард будет выступать за «железнодорожник
Напомним, что за «Краснодар» Ари провел 114 матчей, забил 34 гола и отдал 18 голевых передач.
МОГИЛЕВЕЦ В «РОСТОВЕ»
К радости болельщиков «Ростова» полузащитник Павел Могилевец вернулся в донской клуб, в составе которого завоевал серебряные медали в прошлом сезоне. Соглашение игрока с желто-синими рассчитано на три года.
Интересно, что ради перехода в «Ростов» Павел отказался продлевать контракт с «Зенитом», который заканчивался будущим летом.
ТИГИЕВ В «СПАРТАКЕ»
Очередным новичком «Спартака» в это трансферное окно стал защитник «Анжи» Георгий Тигиев. Футболист подписал арендное соглашение с красно-белыми сроком до конца сезона. В соглашении предусмотрена опция выкупа, поэтому если москвичи захотят оставить игрока обороны, то подпишут с ним полноценный контракт.
ЛОСЬКОВА ЗАЯВИЛИ
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов подписал контракт футболиста с «железнодорожник
- Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков «Локо» увидеть своего кумира на поле в Черкизове год от года только крепло. Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов — номер 10-й, - написано на официальном сайте «Локо».
МИРАНЧУК ОСТАЕТСЯ
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук остается в «Локомотиве» минимум до лета. Напомним, что на днях президент «железнодорожник
Основным претендентом на Миранчука являлся казанский «Рубин».