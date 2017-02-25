Тигиев в «Спартаке», Лоськов вернулся. Новости последнего дня заявок в РФПЛ

«Советский спорт» о том, что произошло на российском футбольном рынке в последний день трансферного окна.

АРИ В «ЛОКОМОТИВЕ»

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари стал игроком «Локомотива». Форвард будет выступать за «железнодорожник ов» до конца нынешнего сезона на правах аренды. В соглашении между клубами нет опции дальнейшего выкупа футболиста москвичами.

Напомним, что за «Краснодар» Ари провел 114 матчей, забил 34 гола и отдал 18 голевых передач.

МОГИЛЕВЕЦ В «РОСТОВЕ»

К радости болельщиков «Ростова» полузащитник Павел Могилевец вернулся в донской клуб, в составе которого завоевал серебряные медали в прошлом сезоне. Соглашение игрока с желто-синими рассчитано на три года.

Интересно, что ради перехода в «Ростов» Павел отказался продлевать контракт с «Зенитом», который заканчивался будущим летом.

ТИГИЕВ В «СПАРТАКЕ»

Очередным новичком «Спартака» в это трансферное окно стал защитник «Анжи» Георгий Тигиев. Футболист подписал арендное соглашение с красно-белыми сроком до конца сезона. В соглашении предусмотрена опция выкупа, поэтому если москвичи захотят оставить игрока обороны, то подпишут с ним полноценный контракт.

ЛОСЬКОВА ЗАЯВИЛИ

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов подписал контракт футболиста с «железнодорожник ами. Новое соглашение ветерана рассчитано до конца сезона.

- Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков «Локо» увидеть своего кумира на поле в Черкизове год от года только крепло. Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов — номер 10-й, - написано на официальном сайте «Локо».

МИРАНЧУК ОСТАЕТСЯ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук остается в «Локомотиве» минимум до лета. Напомним, что на днях президент «железнодорожник ов» Илья Геркус заявил о том, что футболист может покинуть клуб.

Основным претендентом на Миранчука являлся казанский «Рубин».

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