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Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Востоке» (видео)

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Востоке» (видео)
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

5. Максим Казаков («Адмирал»)

Нападающий «Адмирала» роскошной передачей из своей зоны нашел партнера по атаке Максима Казакова. Последний, убежав «один в ноль», красиво разобрался с чешским голкипером «Авангарда» Домиником Фурхом.


4. Михаил Глухов («Ак Барс»)

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев отобрал шайбу у защитника «Салавата Юлаева», прокатился перед воротами и отдал точный пас под бросок Михаилу Глухову.


3. Максим Якуценя («Трактор»)

Красивая голевая комбинация «Трактора» в исполнении защитника челябинцев Кирилла Кольцова и нападающего Максима Якуцени.


2. Оскар Осала («Металлург» Мг)

Чешский форвард «Металлурга» не стал жадничать и тем самым помог финскому форварду Оскару Осале оформить первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге.


1. Артем Пеньковский («Трактор»)

Отличный гол вышел у 22-летнего нападающего «Трактора» Артема Пеньковского. Получив шайбу на пятачке, форвард челябинцев не стал разворачиваться, а бросил, стоя спиной к воротам… и ведь попал.


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