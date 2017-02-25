Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Востоке» (видео)

Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

5. Максим Казаков («Адмирал»)

Нападающий «Адмирала» роскошной передачей из своей зоны нашел партнера по атаке Максима Казакова. Последний, убежав «один в ноль», красиво разобрался с чешским голкипером «Авангарда» Домиником Фурхом.





4. Михаил Глухов («Ак Барс»)

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев отобрал шайбу у защитника «Салавата Юлаева», прокатился перед воротами и отдал точный пас под бросок Михаилу Глухову.





3. Максим Якуценя («Трактор»)

Красивая голевая комбинация «Трактора» в исполнении защитника челябинцев Кирилла Кольцова и нападающего Максима Якуцени.





2. Оскар Осала («Металлург» Мг)

Чешский форвард «Металлурга» не стал жадничать и тем самым помог финскому форварду Оскару Осале оформить первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге.





1. Артем Пеньковский («Трактор»)

Отличный гол вышел у 22-летнего нападающего «Трактора» Артема Пеньковского. Получив шайбу на пятачке, форвард челябинцев не стал разворачиваться, а бросил, стоя спиной к воротам… и ведь попал.



