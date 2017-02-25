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Вовремя закончившаяся сказка. Почему Раньери можно поздравить с увольнением

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вовремя закончившаяся сказка. Почему Раньери можно поздравить с увольнением

«Советский спорт» - о самом интересном в 26-м туре АПЛ.

Самым интересным событием в туре, конечно, должно было стать манчестерское дерби. Но оно перенесено на более поздний срок из-за того, что «МЮ» в эти выходные сыграет в финале Кубка лиги с «Саутгемптоном». Их игра с «Арсеналом» тоже перенесена. Домашние победы «Челси» и «Тоттенхэма» над «Суонси» и «Стоком» соответственно сомнений ни у кого не вызывают. Поэтому поговорим о чем-то по-настоящему важном. О том, например, как вовремя поставить точку.

Хватить лицемерить в соцсетях и наигранно переживать увольнение Раньери из «Лестера», будто это действительно какая-то трагедия. Правда, хватить. Во-первых, не верю. А, во-вторых, увольнение - заслуженное. И если бы руководство «лис» не решилось на этот шаг, было бы только хуже. Причем всем.

Только теперь - после отставки Раньери - прошлогоднее чемпионство «Лестера» ушло в историю в виде сказки, откуда ее не выковырять самыми отвратительными матчами и результатами. Просто потому, что поставлена точка. Увлекательное приключение закончилось, герой уехал непобежденным. Занавес. А новому тренеру достанется уже быт – борьба за выживание.

Настоящая трагедия наступила бы, останься Раньери в клубе и вылети из АПЛ на следующий сезон после чемпионского. А, поверьте, он бы вылетел. Все к этому шло: если осенью «Лестер» еще подавал признаки жизни, то зимой стал абсолютно бесхребетной командой, которая проигрывала еще в подтрибунном помещении.

Можно, конечно, на это ответить знаменитой фразой: «Ну и?». «Лестер» до Раньери боролся за выживание, теперь маятник, слишком сильно качнувшись, вернулся в исходное положение. Работаем, ребят?

Нет. Вы заигрались в сказки. Футбол - это не вопрос жизни и смерти, как говорил гениальный Шенкли, это гораздо важнее. А теперь это еще бизнес. Да-да, не забываем про куш от продажи телевизионных прав, например. Футболиста же не держат в составе за былые заслуги, за прошлые феноменальные сезоны, за минутку сентиментальности, так почему иначе должно быть с тренером, который потерял управление над командой? А он именно потерял. Потому что какими бы неудачными не были летние трансферы «Лестера» (а самый неудачный из всех - это, конечно, уход в «Эвертон» главы селекционной службы Стива Уолша, который привел в «Лестер» Джейми Варди, Н’Голо Канте и Рияда Мареза), так вот - какими бы неудачными летние покупки не были, очевидно, что команда Раньери играет ниже своих возможностей. Она проигрывает даже не соперникам, а самой себе.

Главная проблемы «Лестера» не в фишечках и зеленом прямоугольнике, а - в ментальности, психологии. Глядя на последние матчи команды, не покидало ощущение, что 11 бравых ребят на поле и одинокая фигура в плаще на бровке - это разные кусочки пазла. Былое единение, пицца после побед остались где-то далеко-далеко. Казалось, что не итальянец тренер «Лестера», а кто-то другой. Просто какой-то умелец хитро смонтировал видео матча «лис», заменив фигуру тренера на Раньери.

Это его вина - тренера. И она наказуема.

Но даже с сентиментальной точки зрения увольнение Раньери - допустимо. Никакая сказка не выдержала бы такого падения. Плохой финал откладывает отпечаток и на предшествующие ему события. Они становятся единой цепочкой. Вспоминая чемпионство Раньери, мы бы вспоминали и последующий крах итальянца, тем самым принижая великое достижение. Ярко-светлое событие стало бы серым пятном.

И все опять бы закончилось увольнением. Им ведь всегда все заканчивается. Но какие разные предыстории! Сейчас Раньери уходить в качестве действующего чемпиона Англии в самом феноменальном сезоне за долгие годы. И фанатам «Лестера», обожающим своего тренера, легко удастся додумать историю, чтобы было, если б итальянец остался. Как он всех крушил бы весной, а «Лестер» заблистал ярче, чем прежде. Или, все-таки вылетев, триумфально бы вернулся сезон спустя. Пусть тешатся, додумывают.

А Раньери стоит поздравить с увольнением. Хоть и прозвучит это несколько цинично. Потеряв мечту (доработать в «Лестере» до конца карьеры), итальянец получил бессмертие - себе, как тренеру «Лестера», и своей великой команде. Подчеркиваю – своей! Потому что все, что дальше будет с «лисами» (вылет или спасение), это уже другая история. С другими героями и неудачниками. И начнется она с матча против «Ливерпуля».

Матч

Лестер Сити - Ливерпуль

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

 Другие матчи

Матч

Челси - Суонси

Место и дата

25 февраля 18:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Матч

Кристал Пэлас - Мидлсбро

Место и дата

25 февраля 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Эвертон - Сандерленд

Место и дата

25 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Бёрнли

Место и дата

25 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Бромвич - Борнмут

Место и дата

25 февраля 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Вест Хэм

Место и дата

25 февраля 20:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Тоттенхэм - Сток Сити

Место и дата

26 февраля 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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