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Федор Емельяненко: Не всем в мире нравятся наши успехи

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко: Не всем в мире нравятся наши успехи

Обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции, посвященной открытию первого в мировой истории юношеского чемпионата мира по смешанным единоборствам, который прошел в Ярославле 23-24 февраля.

В последние годы ММА стремительно набирает популярность. Смешанные единоборства - практически единственный вид спорта в мире, который сейчас продолжает сохранять растущий тренд, если говорить о росте зрительского и спонсорского интереса. Не обходит стороной он и Россию, что, в общем-то, неудивительно.

Ведь именно наша страна дала миру спортсмена, благодаря которому ММА обрела свою известность. Имя ему – Федор Емельяненко, или Последний Император – так его называют в мире смешанных единоборств. Сейчас он не только один из самых популярных бойцов в истории, но еще и президент Союза ММА России.

Стоит сказать, что должность эта совсем не номинальная. Федор Владимирович, как его зачастую теперь величают, активно занимается созданием культуры смешанных единоборств в нашей стране, стремится вытащить ММА из подвалов на ведущие арены России, занимается разработкой методик подготовки спортсменов и при этом продолжает оставаться действующим бойцом, вернувшись в клетку спустя три года после завершения карьеры.

18 февраля в Калифорнии должен был состояться поединок Емельяненко с Мэттом Митрионом, однако он был отменен буквально за считанные часы до его начала из-за экстренной госпитализации американца. Завершив все дела за океаном, Емельяненко при первой же возможности вернулся домой, ведь в Ярославле на 23-24 февраля был намечен первый в мировой истории (!) юношеский чемпионат мира по смешанным единоборствам.

- Мы очень рады, что юношеский Чемпионат мира по ММА впервые состоялся именно в России, - сказал Емельяненко. - В этом Первенстве принимают участие спортсмены из десяти стран и мы очень рады тому, что оно проходит в таком замечательном русском городе, с богатой историей, как Ярославль, который, можно сказать, является лицом нашей страны.

Я давно хотел здесь побывать, много читал об этом городе и очень здорово, что мне удалось сюда приехать именно по такому поводу. Хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого чемпионата. Все организовано на очень высоком уровне.

- Как вообще возникла идея проведения юношеского первенства мира? Говорит ли это о том, что вы собираетесь выстроить в России систему подготовки бойцов ММА?

- Сейчас мы как раз занимаемся тем, что выстраиваем систему подготовки молодых спортсменов. Ранее наши бойцы ММА принимали участие только во взрослых соревнованиях – 18 лет и старше. Мы провели большую работу по формированию правил в детских и юношеских смешанных единоборствах с целью подготовки резерва для взрослой сборной. Сейчас такие правила утверждены и мы имеем полное право проводить юношеские чемпионаты России и мира.

- Существует ли какое-то различие в правилах юношеских и взрослых смешанных единоборств?

- Ну конечно разница есть. Ребята могут заниматься смешанными единоборствами с 10 лет, только с 12 лет им разрешается соревновательная деятельность и для того, чтобы избегать травматизма, правила существенно отличаются от тех, по которым проводятся взрослые соревнования.

- Если спортсмен начинает заниматься ММА с детских лет, существуют ли для него методики подготовки?

- Да, они есть. С начала существования Союза смешанных единоборств мы занимались и продолжаем заниматься развитием методической базы.

- За рубежом проводятся подобные соревнования среди юношей? Если да, то каков уровень наших соревнований?

- Это первый чемпионат мира среди юношей 16-17 лет. В следующем году его будет принимать другая страна. По взрослому ММА чемпионаты мира проходят, последний из них состоялся в Макао. Разные страны проявляют желание принять эти соревнования, в том числе для поднятия своего престижа.

- У нас в каждой весовой категории на текущем ЧМ есть финалисты. Насколько вы довольны уровнем нашего резерва на данный момент?

- Безусловно, мы всегда рады успешному выступлению наших команд. Наш резерв – это главная надежда основной сборной. В прошлом году наши спортсмены выступили удачно во всех весовых категориях и на чемпионатах Европы и мира, многие завоевали высшие награды. Наша Федерация будет продолжать развивать это направление, продолжать поддерживать молодежь, чтобы продолжать добиваться успехов. Быть может другим странам это не очень нравится, но ничего, пусть тоже развиваются, чтобы начинать побеждать россиян.

- Планируете ли во время визита посетить достопримечательности Ярославля?

- Да, я бы очень хотел посмотреть город. К сожалению, так получилось, что я буквально только что вернулся из Америки и пока не перестроился по времени, но есть огромное желание посетить исторические места.

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