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Гретцки раскрыл большой секрет Овечкина, а в США увидели «след Трампа» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гретцки раскрыл большой секрет Овечкина, а в США увидели «след Трампа» (видео)

Вот это очень интересно! Величайший хоккеист в истории Уэйн Гретцки приехал на матч «Вашингтона», чтобы поговорить об Александре Великом.

На матч «Вашингтон» - «Эдмонтон» приехал Уэйн Гретцки – посол НХЛ, которая отмечает в этом году свое столетие. Поэтому Великий часто появляется на значимых мероприятиях.

И конечно, Гретцки спросили об Овечкине.

«Послушайте, ни для кого не секрет, что я люблю стиль, в котором играет Овечкин. Я его большой фанат, и мы даже хорошие друзья, - признался Уэйн, который на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе был замечен на ужине с семьей Овечкиных. – Что мне больше всего нравится в Алексе – он очень хочет выиграть Кубок Стэнли. Конечно, так могут сказать очень многие парни. Но такое глубокое и горячее желание редко у кого встретишь. Мне кажется, Овечкин был бы готов отдать все, что угодно, лишь бы его имя появилось на серебряном боку Кубка Стэнли».

Также Гретцки отметил лидерские качества Овечкина.

«Таких вожаков мечтает видеть в своем составе любая команда. Посмотрите, Алекс выкладывается на всю катушку в каждом матче. Величайший комплимент любому профессиональному спортсмену, когда к нему подходят люди: «Слушай, я видел твой матч, ты там так пахал!» Вот это Овечкин делает в каждой игре».

Ну а то, что Александру Великому не всегда везет в плей-офф…

«Слушайте, у всех нас бывают плохие матчи, - признал Гретцки. – Овечкин всегда под большим давлением. Но он сосредоточен на делах «Вашингтона» и знает, что его клуб может провести еще один запоминающийся сезон».


Ну что сказать об Овечкине в матче против «Эдмонтона»?

Ноль очков. Три броска по воротам. 18.31 на льду. Особо ничем не запомнился.

Однако «Вашингтон» одержал победу, а значит он как капитан должен быть доволен.

И в следующем матче – против «Нэшвилла» – мы снова будем говорить об Овечкине, потому что он проведет 900-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Тоже хороший юбилей. И в этот же день Барри Тротц может одержать свою 700-ю победу как тренер за карьеру.

Кстати, среди действующих игроков за первые 900 матчей больше очков набирал только Яромир Ягр (1184). Овечкин же пока имеет 1020 (552+468).

Ну и вот такая шутка есть среди американских болельщиков:

«Если Овечкин и «Вашингтон» в этом году наконец-то выиграют Кубок Стэнли – можно ли будет согласиться с тем, что Дональд Трамп сотрудничает с Россией?»

Хм-м, интересная версия.

ТАБЛО

Вашингтон – Эдмонтон – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Уилсон (ОРЛОВ), Уильямс – Драйзайтль

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 3, 18.31)

Кузнецов (0+0; -1, 0, 2, 20.36)

Орлов (0+1; +1, 0, 1, 24.24)

Даллас – Аризона – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шор, Клингберг, Джейми Бенн, Корпикоски, Икин – Врбата, Ганзал

А: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 7.02)

Каролина – Оттава – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Д.Стаал, Линдхольм, Стольберг

Флорида – Калгари – 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Бьюгстад, Барков – Беннетт, Бэклунд, Ингелланд, Брауэр

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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