Трансферы, жеребьевка и встреча «Спартака» с Капелло. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Жеребьевка Лиги Европы

Вчера прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Больше всех не повезло английскому «Манчестеру Юнайтед» – он сыграет с нашим несравненным «Ростовом». «Краснодар» померяется силами с испанской «Сельтой». А самая интригующая пара – бельгийское противостояние «Генка» и «Гента». Отличная возможность понять разницу между этими клубами.





– Жребий считаю нормальным. Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих. Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи. «Сельта» – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд, – прокомментировал жеребьевку Игорь Шалимов.

– Наверное, «Манчестер Юнайтед» – самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов. Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата, – сказал Дмитрий Кириченко.

Бердыев ждет Особенного. Почему российским клубам повезло со жребием





Трансферное окно закрылось

Наконец-то! Если вы устали от ежедневных слухов, где одни безумнее других, то ваше время пришло. Последний день трансферного окна, как всегда, стал самым событийным.

Могилевец вернулся в «Ростов». Уже не в аренду, а на три года. Этого бы не произошло, пробейся «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы – Павел был в заявке как свой воспитанник, с которыми у питерцев настоящая катастрофа.



Фото: официальный сайт «Ростова»

«Зенит» вообще продал и отдал в аренду немало молодежи. Назимов, Осипов, Обухов и другие обрели свободу.

Но главным героем последнего трансферного дня стал «Локомотив». Он арендовал Ари у «Краснодара». Хм… Вы можете вспомнить бразильцев, которые успешно выступали в трех российских клубах? Да даже в двух-то не вспомнить. В подавляющем большинстве случаев бразильцы, поиграв в какой-то одной российской команде, возвращаются на родину или уезжают в другую лигу. Но в России не остаются. Ари может стать уникальным в своем роде.



Фото: официальный сайт «Локомотива»

Но и это еще не все, как говорил, а может, и до сих пор говорит Леонид Якубович. Карьеру футболиста возобновил Лоськов. В социальных сетях над решением 43-летней легенды смеются. А что вы смеетесь, народ? Если Лоськов будет играть, то, уверяю вас, забьет и сделает голевых передач больше, чем Кокорин. И больше, чем плеймейкер последнего поколения Миранчук.









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«Спартак» и Капелло

Накануне «Спартак» играл в теннисбол. И даже повстречал Фабио Капелло по пути на тренировку. Итальянец, не довольный тем, как с ним обошлись в холодной, неблагодарной, скупой России, прогуливался с клюшками для гольфа. Жаль, нет фото.

Но главные новости пришли, конечно, с трансферного фронта. «Спартак» подписал контракт уже с четвертым молодым африканцем, на этот раз с нападающим Нимели. Это пополнение для второй команды. А в первую пришел Тигиев. Универсальный защитник будет выступать за «Спартак» на правах аренды до конца сезона.

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Последний матч ЦСКА

ЦСКА завершает последний сбор. Сегодня армейцы проведут заключительный спарринг с норвежским клубом «Буде-Глимт». После чего вернутся в Москву.

Витиньо дал большое интервью пресс-службе клуба. Увы, посмотреть на него в деле не удалось – всю зиму восстанавливался. Можно хоть послушать.





Ближайшие контрольные матчи

25.02. ЦСКА – «Буде-Глимт», Норвегия

25.02. «Арсенал» – «Динамо», Грузия

25.02. «Урал» – Балтика

25.02. «Анжи» – «Иртыш», Казахстан

26.02. «Спартак» – «Сарпсборг 08», Норвегия

26.02. «Томь» – «Окжетпес», Казахстан

28.02. «Спартак» – «Согндаль», Норвегия