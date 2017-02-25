Смертин: Бег – лучшая тренировка. Побегу марафон в Токио!

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин завтра выйдет на марафонскую дистанцию в Токио. Человек, пробежавший свой первый марафон в 38 лет, теперь раз за разом выходит на 42-километровую дистанцию и с каждым разом бежит все быстрее.

Помню, когда в августе 2013 года брал интервью у Алексея Смертина, готовился задавать многочисленные вопросам, связанным с его тогдашним статусом (он был назначен советником президента московского «Динамо»). А он меня сразу огорошил перед самым началом:

- Да, давай поговорим о новых делах, новых увлечениях!

- Да я о них-то и подготовился…

- Не, я марафон готовлюсь пробежать!

Именно в ту пору Алексей Смертин готовился бежать Московский международный марафон.

Сейчас Алексей вспоминает об этом так:

- Организатором того массового марафона был мой старинный приятель, и он предложил мне стать послом марафона. Я как человек амбициозный и спортивный согласился. Было две дистанции – 10 км и полный марафон, и я решил пробежать эти самые 42 км. Хотя мне говорили: сделай просто символический старт. Никакой подготовки не было, поэтому марафон мне дался крайне тяжело. Я еле добежал до финиша – за 3 часа 48 минут. Несколько месяцев думать даже не мог о марафоне. Но отошел, и когда один мой приятель из предложил бежать Чикагский марафон, вдруг согласился. К нему я уже готовился, делал все по определенной программе и поставил цель: не просто пробежать, а уложиться в 3 часа 20 минут. И получилось! А потом был марафон в Берлине и еще больше положительных эмоций – потому что я пробежал его за 2 часа 57 минут, то есть выбежал из трех часов, что и было целью.

Это очень прилично. Для меня прилично. Я ведь не профессиональный бегун.

Потом был марафон Лондонский, Сибирский, многие другие. Пришло время и новых забегов. Теперь Алексей Смертин – готовится к Токийскому марафону:

– Мне нравится именно этот вид . В последнее время сам выбираю бег в качестве тренировок. Нахожу в этом психологическую борьбу с самим собой, где нужно уметь терпеть.

«Советский спорт» желает своему другу, замечательному спортсмену Алексею Смертину успеха в забеге!