Как Курри защитил своего капитана

Сегодня в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина пройдут третьи матчи в Западной конференции. Счет во всех сериях 2-0 в пользу фаворитов.

Остановимся на противостоянии ЦСКА и «Йокрита». В первом матче армейцы победили 4:2, судьи допустили ошибку – при счете 0:0 не засчитали финский гол, дав быстрый свисток. Апостериори карательный орган лиги переписал буллит Панина в большой штраф до конца игры, добавил к пятерке за драку Карнаухова двадцатку, а «шуту» Лауридсену пятерку скосил, заменив ее на двойной малый штраф.

Во втором матче, прошедшем с аншлагом (для армейского дворца событие уникальное), гости дважды держали оборону втроем, а Пильстерема наказали десяткой за атаку в голову.

Любопытный момент произошел на 34-й минуте. Регин в эпизоде без шайбы двинул локтем в голову Жаркову и отделался всего двумя штрафными минутами. Хотя даже эксперт по судейским вопросам сайта КХЛ Алексей Бадюков, который вел репортаж на КХЛ ТВ, утверждал, что фол капитана «Йокерита» тянул как минимум на десятку, а то и на удаление до конца игры. При этом уважаемый эксперт гарантировал, что СДК обязательно вернется к этому эпизоду.

Нет, не вернулся. Капитан команды из Хельсинки отделался легким испугом. А генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри на выходе из дворца спорта ЦСКА сделал превентивный ход, пожаловавшись в интервью на ходу: «Трудно выиграть, когда так много времени проводишь в штрафном боксе». Интересно, что точно такими же словами оперировал после минского финала главный тренер финнов Карри Ялонен. Напомню, сборная России тогда победила 5:2 и стала чемпионом мира. А судьи пощадили Малкина, на старте матча поставившему сопернику «шлагбаум» и сломавшему ему челюсть.

Потеря Регина могла бы стать длят его команды фатальной.

Надо признать, Жарков после того подлого улара вернулся на лед и принял участие в решающей голевой комбинации армейцев.

Есть ли сомнения в характере двух финских матчей соперников? Уверен, на льду «Хартвалл Арены» нас ждет война. Кстати, два года назад красно-синие лишились в Хельстинки Да Косты, пропустившему удар в голову и первые четыре матча финала конференции со СКА.