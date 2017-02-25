Кант и комитет по этике: взгляд юного философа

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». И мы получаем уже огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

Интересную статью Сергея Есина о РБ «Лейпциг» мы уже опубликовали на днях. Была полемическая публикация о том, какова сегодня фанатская среда, если посмотреть на нее изнутри. Теперь вашему вниманию предлагается еще одна «проба пера».

Глеб Пермяков, студент, просто «срубивший» нас своим набором чтения: колонки Василия Уткина и Евгения Ловчева на сайте «Советского спорта», Гомер, обзор футбольных мемов на специализированн ых сайтах, Кафка, статьи о футбольных симуляторах, Вольтер, Маркс&Энгельс и еще Кант!

Человек, обучающийся на философском факультете МГУ, не чужд вопросов нравственности, познания и мироустройства. Поэтому поводом для одного из исследований выбрал деятельность Комитета по этике. Фрагменты материала предлагаем Вашему вниманию. Сразу подчеркнем, что «Советский спорт» разделяет далеко не все высказанные тезисы. Часть так и вовсе попахивают юношеским максимализмом. Но мы всегда готовы развивать дискуссий по поднятым проблемам. А все желающие оказаться в нашей Школе спортивного журналиста могут писать свои заявки по адресу: school@sovsport. ru.

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Современное понимание этики расширяет ее до предельных границ – позволяет даже в футболе искать, «что такое хорошо и что такое плохо». И многим кажется, что в этике способен разбираться каждый, а что сложного? Этот ругается матом – нельзя так себя вести, тут договорняк – тоже плохо. Взятки, коррупция? Добро пожаловать сразу на восьмой круг ада – прямо, как у Данте. В общем, этика видится доступной каждому и даже отечественным футбольным чиновникам: у нас же передовая страна, следовательно, должны быть люди, умеющие словом и делом уличить недостойное поведение, или же, как написано в уставе комитета, «формулировать этические нормы и правила поведения для всех официальных лиц в соответствии с целями и задачами РФС». Формулировка, несомненно, очень грозная, как с ней быть?

Наверное, каждый из членов комитета должен ориентироваться на высокие идеалы и быть сам примером для подражания или же быть человеком с непоколебимыми принципами. Думаю, тут уместно вспомнить старину Канта, который однажды сказал великую вещь: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них: это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Как мы видим, моральный закон все-таки должен быть в нас самих – не сформулирован какой-либо организацией, на первый взгляд, такая претензия кажется очень странной, но тем не менее она чертовски важна: нравственность - все-таки дело хоть и общественное, но человек (и даже футболист) должен чувствовать ее вкус и без помощи различных комитетов.

Знаменитые категорические императивы – основа этики в ее «народном смысле»: они понятны каждому, и их знают даже, простите, алкоголики. Как кажется, вся философская подноготная членов комитета по этике не идет дальше этих принципов, если они вообще когда-то осознавали их. И отсюда проблема из серии «а судьи кто?»: может ли группа людей, в большинстве своем не имеющего громкого футбольного имени, или даже хорошего гуманитарного образования заниматься такими важными вопросами репутации и престижа всего РФС. Комитет по этике на данный момент – простая фикция, имитация деятельности, он простой модный тренд.

Комитет по этике является почти что лицом всего РФС, а в нем фактически нет людей, связанных хотя бы с миром журналистики: все чиновники и бывшие футболисты, среди которых лишь несколько по-настоящему знаменитых людей. Почему важна связь с другими областями жизни? Попытаюсь объяснить на примере.

При РПЦ существует комитет, который отвечает за «чудеса», то есть пытается не просто выявить природу чуда, но доказать невозможность его обоснования. Как известно, чудеса – то, что выходит за пределы нашего повседневного опыта. Так вот, при нем есть и химики, и физики, и математики, и историки, и философы, и богословы – все люди, которые так или иначе могут описать опыт с различных сторон, и такая многогранность взглядов помогает разобрать каждое явление по винтикам.

Вернемся к нашей теме, кратко пройдясь по самым заметным фигурам в комитете по этике при РФС. Кстати, в нем всего 14 персон, каждая из которых согласно регламенту должна «иметь безупречную репутацию и высокие нравственные качества».

Главой является Андреев Семен Николаевич, который стоял у развития отечественного футзала, а в одно время исполнявший обязанности главного тренера сборной России по мини-футболу. Те перь же является главой Российск ой ассоциации ми ни-футбола (РАМФ ), так сказать, настоящий футбольный человек, который между тем имеет и звание кандидата педагогических наук. Пожалуй, и впрямь достойная кандидатура.

Имя его заместителя хорошо знакомо болельщикам московских динамовцев – Пильгуй Владимир, проведший за бело-голубых 223 матча. Его называли наследником Л. Яшина, да и футбольных наград у него пруд пруди: серебро чемпионата Европы, две бронзы Олимпийских игр, кубки СССР и много еще чего -думаю, в «Википедию» может зайти каждый. В скандалах не замешан, любит футбол, настоящий патриот – отличный кандидат на место в комитете по этике.

Павел Алешин – единственный в этой компании журналист, который известен по своей работе все с той же ассоциацией мини-футбола. Он автор книг о «Динамо», о карьере Никиты Симоняна, о Газаеве, был автором «Советского спорта» и еще десятка изданий.

Важно отметить самую медийную персону из всех участников комитета – Андрея Созина, который еще и является вице-президентом по стратегическому развитию Федерации кёрлинга России, чиновник, который разбирается во всем и футболе, и в кёрлинге, и в этике. Кому интересно, то почитайте его твиттер (хотя тот и мертв уже с мая прошлого года, но найти много интересного там можно). Человек, не скрывающий своих симпатий к красно-синим, что недопустимо для публичной персоны, а тем более для члена комитета по этике. В его регламенте мы находим следующий пункт: «официальные лица должны исключить свои личные интересы, связанные с их дальнейшей деятельностью в футболе». Конечно, не поймали – не вор, но открыто не стоит публичным персонам, а тем более работникам РФС, говорить об своих симпатиях : «рыбу не ем, а 'мясо' не люблю!» (цитата из твиттера – прим.)

Алексей Ершов – ответственный секретарь комитета, который по-настоящему любит футбол, и знает, как делать свою работу. Кстати, у него крутой и живой акканут в твиттере, который, так сказать, находится «в теме». Но опять же Алексей Андреевич не скрывает своих клубных пристрастий, горячо поддерживая «Динамо». Да, это круто характеризует его как болельщика, но не как ответственного за мораль и нравственность в отечественном футболе: все-таки свои предпочтения не стоит предавать огласке, так могут и неправильно понять.

Другие чиновники – Старцев А. А, который является генеральным директором Московской Федерации Футбола, и Гуторенко С. А, занимающий пост юрисконсульта в РФС.

Как мы видим, состав совета, мягко говоря, далек от этики как науки, да и в нем совсем мало людей, которые имеют широкую известность и знаменитых своим именем. Получается, что комитету не хватает многогранности, то есть философов, журналистов, историков, социологов, арбитров в своем составе – людей, которые, может быть, и далеки от футбола как профессионалы, но знают и понимают, как правильно давать ответы на спорные вопросы, требующие внимательного рассмотрения.