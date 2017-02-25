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Не верьте британской прессе – в России-2018 нас ждёт праздник!

Миша Шер
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не верьте британской прессе – в России-2018 нас ждёт праздник!
Источник: Associated Press

«Советский спорт» первым сообщил о том, что Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом. Как эта новость встречена в Великобритании, где игрока хорошо помнят по временам его выступлений за «Челси», рассказывает журналист Миша Шер, который поделился также и своей точкой зрения.

Новость о назначении Алексея Смертина инспектором по борьбе с расизмом Российского футбольного союза в предверии чемпионата мира по футболу была встречена с предсказуемым интересом в Великобритании. Большинство публикаций отмечают достижения Алексея в Премьер-лиге, а также его комментарии последних лет, которые якобы преуменьшают масштабы расизма в России. Многие из этих публикаций продолжают цитировать хорошо разрекламированный документальный фильм BBC, вышедший на прошлой неделе, где английские болельщики были предупреждены, что они со «100% гарантией» будут мишенью для хулиганов на чемпионате мира по футболу 2018 года и о том, что турнир будет для них «фестивалем насилия».

Британские СМИ поспешили воспользоваться возможностью в очередной раз напомнить людям что из себя представляет Россия «на самом деле» – насилие и нетерпимость. Лейтмотивом этих публикаций в течение последних семи лет является то, что Россия недостойна быть хозяйкой самого большого футбольного праздника.

Россия не отрицает наличия некоторых из этих проблем, а руководство страны и РФС постоянно прилагают максимум усилий для их решения. На мой взгляд, назначение Алексея Смертина на должность инспектора по борьбе с расизмом, отличавшегося толерантностью как на футбольном поле, так и вне его –лишнее тому подтверждение. И это можно только приветствовать. Свидетельством тому являются слова Алексея при вступлении в должность: «Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места».

Читая статьи в английских СМИ, я не могу побороть ощущение дежа вю, вспоминая то, что было написано в 2012 году по отношению к Украине. Вряд ли кто-нибудь сможет когда-нибудь забыть знаменитые слова Сола Кэмпбелла о «возвращении в гробу». Истерия о расизме достигла тогда такого уровня, что многие решили не ехать и при этом потеряли возможность познакомиться с прекрасной страной и испытать её гостеприимство. Украина и Польша могут гордиться тем, как они провели в 2012-м прекрасный Чемпионат Европы, так как не было никаких признаков насилия, о которых предупреждали английские СМИ. Благодаря футболу болельщики смогли увидеть прекрасные города и прикоснуться к культуре и гостеприимству организаторов турнира.

Я уверен: Россия с нетерпением ждёт гостей со всего мира и смотря на то, как была организована Олимпиада в Сочи-2014, мы можем ожидать настоящий международный праздник.

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