Не верьте британской прессе – в России-2018 нас ждёт праздник!
«Советский спорт» первым сообщил о том, что Алексей Смертин, экс-капитан сборной России по футболу, назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом. Как эта новость встречена в Великобритании, где игрока хорошо помнят по временам его выступлений за «Челси», рассказывает журналист Миша Шер, который поделился также и своей точкой зрения.
Новость о назначении
Алексея Смертина
инспектором
по борьбе с
расизмом Российского
футбольного
союза в предверии
чемпионата
мира по футболу
была встречена
с предсказуемым
интересом в
Великобритании.
Большинство
публикаций
отмечают достижения
Алексея в
Премьер-лиге,
а также его
комментарии
последних лет,
которые якобы
преуменьшают
масштабы расизма
в России. Многие
из этих публикаций
продолжают
цитировать
хорошо разрекламированн
Британские СМИ поспешили воспользоваться возможностью в очередной раз напомнить людям что из себя представляет Россия «на самом деле» – насилие и нетерпимость. Лейтмотивом этих публикаций в течение последних семи лет является то, что Россия недостойна быть хозяйкой самого большого футбольного праздника.
Россия не отрицает наличия некоторых из этих проблем, а руководство страны и РФС постоянно прилагают максимум усилий для их решения. На мой взгляд, назначение Алексея Смертина на должность инспектора по борьбе с расизмом, отличавшегося толерантностью как на футбольном поле, так и вне его –лишнее тому подтверждение. И это можно только приветствовать. Свидетельством тому являются слова Алексея при вступлении в должность: «Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места».
Читая статьи в английских СМИ, я не могу побороть ощущение дежа вю, вспоминая то, что было написано в 2012 году по отношению к Украине. Вряд ли кто-нибудь сможет когда-нибудь забыть знаменитые слова Сола Кэмпбелла о «возвращении в гробу». Истерия о расизме достигла тогда такого уровня, что многие решили не ехать и при этом потеряли возможность познакомиться с прекрасной страной и испытать её гостеприимство. Украина и Польша могут гордиться тем, как они провели в 2012-м прекрасный Чемпионат Европы, так как не было никаких признаков насилия, о которых предупреждали английские СМИ. Благодаря футболу болельщики смогли увидеть прекрасные города и прикоснуться к культуре и гостеприимству организаторов турнира.
Я уверен: Россия с нетерпением ждёт гостей со всего мира и смотря на то, как была организована Олимпиада в Сочи-2014, мы можем ожидать настоящий международный праздник.