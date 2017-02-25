Никита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко их

Никита Михалков на церемонии открытия Военных Игр Источник: «Советский спорт»

Российский режиссер рассказал о своем отношении к допингу, бойкотам Олимпийских игр и больным людям в современном спорте.

Никита Михалков, помимо того, что является замечательным режиссером, выступает в роли посла III зимних Всемирные военных игр. 24 февраля он прибыл в Сочи, чтобы принять участие в церемонии открытия этих соревнований, которые называют Олимпиадой для военных.

- Расскажите о своей роли посла на Всемирных военных играх. Какие впечатления?

- Роль посла – это не совсем мое. Но я благодарен, что меня пригласили. Это прекрасно. Прекрасно, что все проходит в Сочи, что все эти сооружения работают. Эти игры носят глубинный смысл – военные соревнуются на лыжне, а не в окопах. Это очень важно и символично, особенно сегодня. Честно скажу, я очень рад, что именно восстановленный хор Александрова пел на открытии Игр. Все это трогательно. Это имеет большое и очень глубокое значение.

- Сожалеете, что на игры приехали не все, что нет американцев, украинцев?

- Сожалею конечно. Но вы понимаете, был период, когда мы гонялись за всеми. Теперь что гоняться? Мы самодостаточны. Даже в этом представлении на церемонии открытия, в этом концерте, была такая мощь и внутреннее спокойствие. Интересная вещь – обыватель любит ум и власть, но боится и ненавидит силу и мудрость. Ум может быть коварным, власть может быть несправедливой, а сила, умноженная на мудрость, - это то, чего хотелось бы видеть у нас. Мудрый никогда не использует силу против слабого. Мудрость и сила – это основа, которой мы должны добиваться. Сегодня я вижу это здесь. Я очень хотел бы, чтобы это развивалось и укреплялось.

- Но здесь достаточно мирная демонстрация силы…

- Конечно, но мы все равно имеем дело с военными. В любом случае напрашивается сравнение, согласитесь. Но мне очень радостно. Прекрасно и символично, что военные соревнуются на лыжне и стреляют не друг в друга, а в мишени. Это имеет большее, политическое значение. Я бы не хотел, чтобы политика вмешивалась в спорт, но как явление, то что в Сочи опять приехало такое огромное количество спортсменов, да еще и военных, и из огромного количества стран – это прекрасно. В этом есть какая-то надежда, что это будет больше сплачивать, нежели разделять. Жалко, что нет американцев, жалко, что нет украинцев. Но это дело наживное.

- Не боитесь, что будет оборотная сторона: мы все же показываем силу, в том числе и в спорте. Это может кого-то раздражать.

- Это всегда раздражает – как без этого? Нам обещали, что мы развалимся – мы не развалились. Нам усекают сборные на Олимпийских играх, а мы становимся четвертыми в ситуации, когда любые другие оказались бы тридцатыми. То, что с нами происходит сейчас, те испытания, которые нам достались, они кроме неудобств имеют еще и очень важный смысл. Мы осознаем, что мы можем и чего не можем. Они учат нас ориентироваться на свои силы, на свою историю. Нужно думать о себе, а не о том, как мы будем выглядеть где-то. В конце концов, если мы сами для себя будем людьми достойными, мы везде будем достойными.

- Может именно эти игры и станут толчком, который покажет международным федерациям, что мы все-таки можем проводить международные соревнования на высоком уровне даже после скандалов?

- Да что нам им доказывать? Зачем нам гоняться за кем-то? У нас есть своя дорога. Нужно ровно дышать, широко шагать, крепко стоять на ногах, рассчитывать на себя – все остальное к этому приложится. Как только мы начинаем быть зависимыми, как только мы стараемся нравиться, как только мы приносим свои интересы в жертву эфемерному представлению о всеобщем счастью, толерантности и всему остальному… Мы видим, что происходит в Европе, которая умирает, предав все свои интересы, веру, культуру, постепенно превращаясь в подстилку. К сожалению. Мы же выдерживаем свою линию, придерживаемся своей точки зрения и движемся, согласно нашим представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо. Нам не надо никуда дергаться и кому-то что-то доказывать. Хотите – приходите и смотрите. Нравится – оставайтесь, не нравится – уезжайте.

- Следите ли за историей с допингом?

- Если нас не хотят брать на Олимпиаду, то нам что, сесть на стул и смерти ждать? Я считаю, что Олимпийские игры без России – это не Олимпийские игры, как и Олимпийские игры без Америки. Мы это уже проходили. А устроить свои соревнования… Давайте устраивать в своем подъезде свой чемпионат мира и выигрывать его. Это не продуктивно, а главное – это никого не наказывает кроме тех, кто хочет соревноваться с сильными. Если мозг мировой немножко протрезвеет и они не будут этим доказывать нам, что мы – никто.

- Как вы относитесь к спортсменам, которые имеют терапевтические исключения, по справке от врача имеют право пользоваться допингом?

- К сожалению я наблюдаю, что на мировых соревнованиях биатлонистов бегают и стреляют очень больные люди. Жалко их. Они должны в больнице лежать, а не бегать. Они могут загнуться в конце концов, или не туда выстрелить. К этому нужно относиться с улыбкой и говорить: «Ребят, ну кому вы парите?» А когда есть возможность перебегать эстафету – это как? Ну как это? Как? Если бы они и во второй раз не смогли пробежать – дали бы третий. Об этом даже смешно говорить. Люди, выигравшие эту эстафету… Это стыдно. Но, к сожалению, понятие греха и стыда в какие-то моменты замирает. Это плохо.

- Есть ли виды спорта, за которыми вы следите на этих играх?

- Я вообще люблю биатлон. Мне неожиданно совершенно показался очень азартным шорт-трек. Для меня это стало настоящим открытием – все так быстро и азартно. Вообще все эти дисциплины будут расширяться, как мне кажется. Есть аналогичные летние игры. Там спорт представлен более широко. Но и здесь достаточно много видов. Хорошо, что в Сочи они обеспечены всем, что необходимо для того, чтобы честно и красиво соревноваться. На шорт-трек я ходил. За биатлоном следил по телевизору – еще не успел подняться на трассу. Очень люблю этот вид спорта – нравится, когда трибуны вскрикивают при каждом выстреле. Я еще на Олимпиаде наслаждался этим видом спорта.

- Не хотелось бы посмотреть на какой-нибудь вид спорта, который можно встретить только здесь, ориентирование, например?

- Честно скажу, что о таком виде спорта, как ориентирование, я прочел только сегодня. Мне было бы очень интересно понять, что это такое. Когда я услышал, что есть чемпионы мира по ориентированию… Самому стало сложно сориентироваться правильно.

- Предскажете нам победу на этих играх?

- Я надеюсь. Думаю, что китайцы будут для нас серьезными конкурентами.