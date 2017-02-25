Юрий Сошинский: У турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» четыре фаворита

Кубок «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» во всей красе Источник: ВКонтакте

Во второй части интервью с руководителем Федерации киберфутбола России Юрием Сошинским мы поговорили о турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», который проходит в эти дни в Уфе.



Первая часть интервью.



«Для РФПЛ это точно не разовая акция. Это лишь первые шаги»



- С 24 по 26 февраля в Уфе проходит «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Вы там выступаете в качестве партнера или кого?

- В качестве информационных партнеров точно выступаем и помогали РФПЛ делать первые шаги в киберфутболе. Мы помогали писать регламент и вообще давали советы, как лучше провести.

- А в организации самого турнира?

- Тут немножко другая ситуация. «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» в Уфе делает представитель со стороны футбольного клуба «Уфа», но сообща с РФПЛ. Большая часть организаторских моментов они сами на себя взяли и выполняют.

- Откуда столько киберфутболистов в стране вдруг появилось? Ведь каждый клуб подписал контракт с одним из них.

- Мы проводим свои мероприятия 3-4 последних года и у нас регулярно проходят всероссийские турниры и с каждым годом все это выглядит масштабнее и масштабнее. Сообщество растет и наличие того, что у нас больше 110 городов задействовано говорит о том, что игроков достаточно. Кстати, среди тех игроков, которых взяли клубы далеко не лучшие представлены, потому что многие из них ограничили доступ на свои отборочные мероприятия для иногородних игроков. А если брать крупные города, то там может быть по 3-4 топовых киберфутболиста локального уровня или регионального.

- Контракты подписывают на один турнир или это на долгую?

- Некоторые клубы заявляют, что подписывают игроков на два турнира под эгидой РФПЛ, а некоторые объявляют, что подписали контракт на 1,5 года и так далее. Тут подход у всех разный. Например, клубы Москвы: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА - они точно знают, что такое киберфутбол и пытаются разобраться, но есть другие клубы, которые не сильно понимают, что это такое и не хотят вливаться в киберфутбол надолго. Многие хотят посмотреть, как это пройдет и что из этого получится. Первые два турнира: Кубок РФПЛ и чемпионат РФПЛ будут показательными и в зависимости от результатов этих турниров будет понятно, насколько интенсивно будет развиваться киберфутбол совместно с РФПЛ.

- То есть для РФПЛ это не разовая акция?

- Для РФПЛ это точно не разовая акция. Это лишь первые шаги.

- На твой взгляд, кто фаворит турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»? Ну или хотя бы тройку фаворитов можешь назвать?

- Если проводить такую аналитику, то игрок ЦСКА Андрей Гурьев, который стал чемпионом России 2016 года и четвертым в мире по версии ESWC, является одним из фаворитов. Сильный игрок у «Локомотива» - Антон Кленов. Он на чемпионате России 2016 года занял второе место. Уфимец Роберт Фахретдинов тоже является фаворитом: он выиграл кубок дружбы и народов СНГ в Ташкенте в апреле прошлого года, далее на кубке России 2016 года занял первое место, но на чемпионате России у него произошел небольшой спад и он там попал лишь в топ-8. Следующего можно назвать Сергея Никифорова из «Спартака», но прогнозировать то, как он выступит очень тяжело, потому что он участвует в турнирах крайне редко. Он больше занимается ютубом, развивает себя как медиа, и отсутствие крупных призовых фондов не мотивирует его к участию в турнирах, хотя уровень игры у него хороший.





- Что на твой взгляд киберфутбол может дать клубам РФПЛ? Зачем им это все?

- Это привлечение новой аудитории, до которой обычными способами сейчас не достучаться. Например, большая часть молодежи не смотрит телевизор и актуальным видом развлечений для них являются компьютерные игры. Увлекаясь киберфутболом, многие следят и за реальным футболом. Киберфутбол в этом моменте позволяет вклиниться, предложив аудитории актуальный вид развлечения. Привлекая внимания аудитории, которая уже отвлеклась на более распиаренные бренды клубов, тех же «Реала» или «Барселоны» можно попытаться перетянуть внимание хотя бы такими способами.



«Комментировать киберфутбол гораздо сложнее, чем реальный футбольный»

- Можно ли показать матчи турнира той же самой аудитории, которой «Матч ТВ» скармливает игры РФПЛ? Будет ли она смотреть FIFA?

- Матчи по FIFA она будет смотреть только тогда, когда будет подготовлена. Мне самому интересно, как это оценит аудитория, потому что по нашей практике полностью турнир показывать не очень целесообразно, так как не все матчи достаточно интересны. Для начала «Матч ТВ» было бы правильно показывать только финалы того же кубка РФПЛ и спустя 1-2 года можно будет транслировать больше. Та аудитория, которая смотрит «Матч ТВ», не разбирается в киберспорте и ей нужен ликбез, чтобы показывать подобное.

- Казалось бы, что если не киберфутбол транслировать на спортивных каналах.

- Да, у виртуального футбола огромный плюс по сравнению с другими дисциплинами в том, что его не надо никому объяснять.

- А киберфутбольное противостояние ЦСКА и «Спартака» разве не будут смотреть?

- Противостояние таких клубов, как «Спартак», ЦСКА и других топ-клубов соберет аудиторию из фанатов клубов, а не именно фанатов игрока, киберфутбольных болельщиков или любителей киберспорта. Это тоже самое, что включить реальный матч, аудитория будет похожая, но количество ее, конечно, будет меньше.

- Кстати, организаторы турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» будут привлекать футбольных телекомментаторов?

- Собираются привлекать и комментаторов и ведущих.





- Тяжело ли комментировать киберфутбол?

- Есть такой момент, что комментаторы, которые работают с реальным футболом, не совсем подходят к комментированию матчей в киберфутболе. Его комментировать намного сложнее, чем реальный футбол. В реальном футболе есть паузы и нет такого количества информации на экране, которая выводится при трансляции матча FIFA. Игроки не подписываются и многое скрыто. Для этого и нужен комментатор, который может все рассказать, объяснить. А в киберфутболе очень большое количество действий в очень ограниченное количество времени. Матч длится в среднем 15 минут и за это время может произойти то, что происходит за полтора часа в реальном футболе. Сжатие матча происходит почти в 10 раз, поэтому когда комментатор садится комментировать киберфутбол, то у него появляются проблемы. Киберфутбол - это футбол между двумя игроками, которые управляют командами, здесь надо рассказывать про них, а не про тех игроков, которые бегают на поле.



В материале использовались фотографии с личной страницы Юрия Сошинского и группы «Наш Футбол» Вконтакте.



