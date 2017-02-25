«Локо» из 2004-го, «Зенит» из АПЛ и «Спартак»-университет

Ползимы премьер-лига дремала, тихонько посапывая. А потом вздрогнула.

И принялась вовсю ностальгировать. По временам, когда трансферные затраты и соответственно покупки служили главным мерилом успеха. Ностальгия, заметим, пробрала по-взрослому. И народ в своих фантазиях пустился кто во что горазд…

«Локомотив» вот угодил прямой наводкой в 2004 год, свой чемпионский. Даешь светлое прошлое вместо темного настоящего! Да здравствует Дмитрий Лоськов – вечное локомотивское «наше все». Но ведь он не один был «нашим всем». И, кажется, я догадываюсь, зачем срочно потребовалось нарядить в красно-зеленое Ари, признанного в «Краснодаре» более непригодным к строевой. «Локо»-то мечтал присовокупить к Лоськову Дмитрия Сычева из той незабвенной чемпионской связки! Да что-то, видно, с Димой не срослось. Ну и пригрезился наспех в Ари сычевский клон.

Я бы даже назвал железнодорожный клуб чемпионом по разыгравшимся фантазиям, коли б не «Зенит». Но тут происходит что-то с чем-то! И прям кожей чувствуешь тотальную озабоченность, обуявшую питерские штабы. Широкоформатную и многовекторную. В какой, дескать, трансферный уголок мы еще не забрались, по какому сусеку еще не поскребли? Думалось уж: заключив в свои объятия ярославского хавбека с характерной фамилией Сиротов (ан не зря я давеча написал, что «Зенит» превращается в радушный приют для нуждающихся!), на сем остановятся. Но нетушки. «Зенит» сделал на флажке и еще ход. Не имеющий отечественных аналогов по эффекту. Питер породнился с английской Палатой общин, господа! Ибо отныне в его рядах 19-летний сын члена сего высокородного собрания. То есть, теперь «Зенит» в некотором смысле одной крови с командами-участницами АПЛ и мысленно может полагать себя футбольным явлением того же порядка.

Поэтому «Зенит» на финишной прямой вырвался, безусловно, в трансферные чемпионы. Но и конкуренты постарались намного не отстать. Побаловали разнообразием фантазий. И если «Локо» совершил дерзкий прыжок в свое славное прошлое, то «Спартак» испробовал нечто более сложное – задумал многофазный скачок в далекое туманное будущее. Заведя у себя целый отряд юннатов из завербованных юных африканцев. Вот же любопытство разбирает – для чего? «Спартак» будет их откармливать – а они будут по-футбольному мужать? Что, резко поднявшаяся клубная самооценка отныне находит посильной и многосложную задачу поступательного развития юных талантов?

С рестартом чемпионата приобретет, кстати, актуальность занятная логическая задачка на предмет «Спартака». Зимнее усиление основного состава признано точечным и качественным. Но вот вопрос: а сумеет ли «Спартак», так деловито усилившись, пойти весной тем же темпом, что и осенью, будучи еще неусиленным?

Парадокс: почему-то больше внимания привлекают те клубы, которые не дали разыграться трансферным фантазиям.

Вот «Краснодар» укрепил только две позиции в основе (Рамирес и Классон) – но насколько ощутимо усилил!

«Ростов» подтянул совсем чуток ресурса, зато заведомо органичного: вернулся на круги своя Могилевец (да будет парню свет!) и мобилизован на подстраховку атакующего отряда проворный Девич.

Вовсе не глядел по сторонам, не говоря уж о фантазиях, ЦСКА.

И попробуйте представить себе на минутку: а ну как именно эти три работящих клуба-реалиста окажутся весной наиболее успешными? Вот те, бабушка, и трансферное окно!