Месси - тупик для «Барселоны». Почему сине-гранатовые до лета в себя не придут

В воскресенье вечером «Барселона» сразится с «Атлетико». «Советский спорт» рассказывает, как Месси сковал руки Луису Энрике.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Два последних матча «Барселоны» стали сродни краткому изложению ее выступления в этом сезоне.

С «ПСЖ» у «Барсы» мало что получалось. Был незаметен Лео Месси. В его активе лишь один удар по воротам да две удачные обводки. В то же время у сине-гранатовых хромала оборона. Сразу 16 раз парижане угрожали воротам Тер Штегена! Как итог - разгром 0:4!

Игра с «Леганесом» была иной. Другим был Лео Месси. Он сделал дубль, нанеся сразу шесть ударов за игру. А еще аргентинец трижды обыграл соперника. «Барса» победила - 2:0.

Проблема «Барсы» в том, что Месси по-прежнему гениальный игрок в атаке. В обороне же он становится проблемой команды. И если «Леганес» этим воспользоваться не может, то более сильная команда справляется.

«НЕТ БОЛЬШЕ КОМАНДЫ, В КОТОРУЮ ВСЕ ВЛЮБИЛИСЬ»

Тренер «ПСЖ» Унаи Эмери воспользовался изъяном «Барселоны» в начальной фазе обороны. Его команда, словно издеваясь над испанцами, переходила в атаку по-барселонски - разыгрывая мяч накоротке у своих ворот. По количеству передач лидерами «ПСЖ» стали игравшие в опорной зоне Рабьо (55) и Вератти (50), а также центральный защитник Кимпембе (44), дебютировавший в Лиге чемпионов.

В самом факте лидерства названных игроков по количеству передач нет ничего экстраординарного - обычно футболисты этих позиций и выделяются. Но какова точность пасов этих парней! Худшую показал Рабьо. Но она составила 87%! Если бы несколько назад лет против «Барселоны» рискнул кто так сыграть, все могло закончиться самоубийством - сине-гранатовые раздавили бы прессингом и вступлением в отбор сразу после потери мяча.

Но всего этого сейчас нет. Используя при обороне схему 4-4-2, «Барса» уязвима в начальной фазе обороны. Сложно быть монолитом, когда один твой игрок выключен из игры. Речь про Лионеля Месси. Себя он не слишком утруждает: потерял мяч - выключился. К слову, после одной из таких его ошибок «ПСЖ» забил. Фактор Месси и позволил игрокам французской команды спокойно разыгрывать мяч. О том, что такое могло произойти, еженедельник «ССФ» предположил накануне противостояния.

Разыгрывая мяч у своих ворот, «ПСЖ» вытаскивал ближе к своим воротам центральных хавбеков «Барсы» - Иньесту и Бускетса. Образовывавшими пустотами в центре поля пользовались номинальные крайние нападающие Парижа - Ди Мария и Дракслер. Не случайно аргентинец сделал дубль, а немец забил и заработал голевой штрафной.

Нельзя сказать, что разгромное поражение «Барселоны» в Париже стало громом среди ясного неба. Оно в столице Каталонии давно хмурое. В недавно наступившем 2017 году сине-гранатовые успели уже дважды потерять очки, сыграв вничью 1:1 с «Бетисом» и «Вильярреалом». Что интересно, «Вильярреал» тоже охотно пользовался проблемами «Барселоны» в начальной фазе обороны. Так стоит ли удивляться прыти «ПСЖ»? Французская банда Унаи Эмери сильнее всех названных коллективов и по составу, и по игре.

Вот что заметил после встречи «Барсы» и «ПСЖ» мэтр итальянского тренерского цеха Арриго Сакки: «Барселона» давно не та. У нее постоянно возникают проблемы и в чемпионате Испании. Все, нет больше той организованной команды, в которую все влюбились. Чтобы достичь вершины, нужны успешный клуб, игра и футболисты. Но без игры ничего не работает». Начальная фаза обороны - игровая проблема.

МЕССИ - ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК ГОЛОВ

Самый простой выход из ситуации - заставить Месси пахать. Нет сомнений, что Энрике это понимает. Не может профессиональный тренер несколько раз обжигаться на одном и том же, а коррективы не делать.

А что если Месси нынче пахать не в состоянии? Осенью у аргентинца сначала были проблемы с приводящей мышцей бедра, а затем случился надрыв мышцы задней поверхности бедра. Не поэтому ли он в нынешнем сезоне часто играет на позиции плеймейкера в схеме 4-4-1-1? Это дает ему возможность больше работать головой - ассистировать партнерам, выходить на ударные позиции самому. На фланге больше возможностей обыграть соперников, но для этого нужно ускоряться. Обыгрывает Месси нынче не так часто, как в лучшие годы - 3,3 раза за матч. В сезонах 2013/14 и 2014/15 этот его показатель составлял 4,6.

Когда футболист не может пахать, его часто сажают на лавку. Но в случае с «Барселоной» это может лишь усугубить проблему. Не факт, что оборонительная проблема решится. Зато может появиться в атаке. На данный момент Месси самый результативный игрок «Барселона» во всех турнирах, что участвует команда! В чемпионате Испании он забил 19 голов, в Лиге чемпионов - 10, в Кубке Испании - четыре. Убрав его, придется заново отлаживать атакующую систему. Весна - не лучший для этого вариант.

Показателен матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на «Ноу» Камп». Каталонцы победили - 4:0, а Месси сделал хет-трик. За игру он нанес всего четыре удара по воротам. Выжать максимум из минимума - в этом гениальность аргентинца нынешнего образца.

То, что что ворота скромного «Леганеса» поразил Месси, нет ничего удивительного. Он по-прежнему ключевой игрок атаки «Барсы».

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Луис Энрике пробовал другой вариант укрепления обороны. Это поиск оптимального сочетания полузащитников. Но - ничто не помогает.

Часто играет Андре Гомеш. На поле он уже провел 1947 минут. В атаке при этом отметился лишь двумя голевыми передачами. Был ли в команде при Пепе Гвардиоле полузащитник с такой статистикой? Возможно, в обороне его Энрике считает более надежным игроком. Но выпуская Гомеса, Энрике должен оставить в запасе одного из креативных полузащитников - Иньесту или Ракитича. Страдает атака. Особенно если соперник силен. Примеры - матчи против «Реала» (1:1), «Вильяррела» (1:1) и «ПСЖ» (0:4). Гомес ничем не отметился. Выходит, Гомеш - не решение проблемы, а попытка выбрать меньшее из двух зол.

Вероятно, в матче с «Атлетико» «Барса» может вновь испытать проблемы, которые доставил ей «ПСЖ». С чего бы чему-то измениться? Не окажется же Лео в запасе! Все идет к тому, что с фактором Месси при обороне «Барсе» жить до лета. При том условии, что он не может пахать.

Ситуация может получить неожиданное развитие событий, если Луин Энрике летом покинет «Барселону». Что скажет новый босс? Помнится, Пеп Гвардиола, едва став тренером, отказался от услуг Роналдинью. Тогда это выглядело, мягко говоря, неоднозначно. Время показало, что он был прав. «Барселона» продала его в «Милан» за 35 миллионов евро. За Месси могут дать в разы больше. Но вряд ли стоит вести речь о 200 миллионах, которые в прежние годы фигурировали в прессе. Вписать его в оборонительную игру - не самая легкая задача в современном футболе.

